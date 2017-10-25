8 kiloyu aşma, tehlike yaratma

Standart dışı bir kabin bagajı, aynı zamanda kazaya da davetiye çıkarıyor. Bu konuda havayollarının çok farklı uygulamaları var. Normalde bu bagajların ağırlığı 8 kilogram olması gerekirken 25 kilograma kadar çıkabiliyor ve kontrol eden yok...

BELKİ Avrupa ülkelerinde çok gerekli değil ama bizim coğrafyamızda şart. Ortadoğu, Asya-Pasifik’te, Afrika’da çok gerekli. Uçakta kabine alınan el bagajları, belirlenen ağırlıkların neredeyse birkaç katı. Ayrıca birden fazla el bagajı uçağa sokuluyor. Normalde 8 kilogram olması gerekirken 15-20-25 kiloyu geçen el bagajları var.

GÖSTERMEK İSTEMİYORLAR

Bazı yolcular görevlilere check-in sırasında el bagajlarını göstermiyorlar. Biraz geride bir yere bırakanlar bile var. Sonra uçağın kalkış ağırlığı yanlış hesaplanıyor. Özellikle KKTC uçuşlarından başlayarak, bizim Anadolu uçuşlarında el bagajlarının kilosu meçhul. Almanya’dan yoğun geliş-gidişler de de bu böyle. Bayram gelişlerine bir bakın, ürkütücü el bagajları var. Bagajların bazıları, havalimanlarındaki örnek demir kalıpların içine sığmıyor. Koca koca şeyler...

Yolcu da genel olarak her şeyini uçağın içine, kabine alma arzusu öne çıkıyor. Bagaj kayıpları, havalimanlarındaki hırsızlıklarda bunun nedeni. Ama ne olursa olsun el bagajları tartılmalı.

8 kg’ı geçince tolerans kullanılmaması gerekir. Böyle giderse bir gün uçağın altındaki ağırlıktan fazla yukarıda bagaj ağırlığı olacak. Kalkış için hesaplanan balans asla gerçekle ağırlıkla tutmayacak.

TİFLİS’TE BİR SUKHOI FABRİKASI

ASKERİ fabrikaların kapıları her zaman kapalıdır. Öyle kolay içeri almazlar, alsalar da bir kare fotoğrafa izin vermezler. Ama girdik. TAV’ın altın çocuğu Serkan Kaptan’ın sayesinde kapılar açılıverdi. Aslında insan Gürcistan’ı gezerken hiç başkent Tiflis’te bir uçak fabrikasının olduğunu düşünemiyor. Ama Sovyetler zamanında bu olmuş. 1941 yılında Almanlar Kırım’ı almak üzere ilerlerken oradaki uçak fabrikası sökülmüş ve Stalin’in ülkesi Gürcistan’a taşınmış. Bu fabrika soğuk savaş yıllarında Mig21’den Mi-17 askeri helikopterlere 8 bin 400 hava aracı imal etmiş. Uzay mekiği Buran’ın parçalarını, havadan havaya atılan füzeleri üretmiş. Ama en ünlü imal ettiği uçak, Rusların ‘uçan tank’ adını verdikleri, Suriye’de de aktif olarak kullanılan Sukhoi Su-25 yakın destek uçakları olmuş. Soğuk savaş bitince, Ruslar imalat hattını taşımış. Gürcistan ile yapılan savaşta bu fabrika da bombalanmış. Aradan 25 yıl geçse de Gürcüler, Su-25 hattını açık tutuyor. İsteyen ülkelere bakım hizmeti veriyor. İsrail desteği ile Su-25’in batılı avioniklere sahip modeli için hazırlar. Bugün Tiflis Uçak Fabrikası’nda 2 bin 500 kişi çalışıyor. Su-25’ler, Mi-17/Mi-24 helikopterlerini modernizasyonunun yanı sıra 4-6 kişilik küçük iş jeti de geliştiriyor. Fabrika havacılıkla birlikte havan-top gibi silahların imalatı ile ayakta duruyor.

THY KÂRA KOŞUYOR

TABİİ ki tam olarak rakamı vermiyorlar. Sonuçta halka açık bir şirket. Geçen yıl sistemin içindeki bütün darbeleri yediler. Son olarak da ABD ile vize sorunu çıktı. Sonuçta THY ABD’de çok noktaya uçuyor ve dolulukları yüzde 80’in altına düşmüyor. 2017’nin eylül ayında 6.7 milyon yolcu taşıyarak geçen yıla göre yüzde 13 gibi bir artış yakaladılar. Ocak-Eylül arası ise 51.6 milyon yolcu taşınması ile bütün zamanların en iyi 9 aylık performansı ortaya çıktı. Ciddi bir kârlılık yakaladıklarını tahmin etmek güç değil.