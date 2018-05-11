Bandırma ve partilerin aday adayları

Seçimin erkene alınması nedeniyle bu dönem CHP’de de ön seçim yapılmıyor. Bütün partiler adaylarını bu kez merkez yoklaması ile belirleyecek. Ön seçim olmaması, sıralama konusunda Bandırma’ya verilen önemi bir kez daha gündeme getiriyor. Geçtiğimiz yıllardan örnekler verecek olursak Sema Kırcı geçen dönem 2. sıradan AK Parti Balıkesir Milletvekili adayı olarak TBMM’ye girdi. Geçen dönem CHP’nin adaylarını ön seçim ile belirlemesi, ilk üç sırada Bandırmalı adayların yer alması gibi bir sürprizi doğurmuştu. Tabii buradaki durum Bandırmalı aday adaylarının Balıkesir genelindeki üyelere sağlıklı ulaştıklarından öte, CHP içinde oynanan ittifaklar, aday adaylarının kendi aralarında oluşturdukları ittifak listelerinden bazı isimlerin son anda çıkartılması gibi birçok etken var. Bu yazdıklarım başlı başına farklı bir yazı konusu. Bizim yazımızda dikkat çekeceğimiz nokta ise CHP’nin merkez, körfez ve güney Marmara olmak üzere seçim alanını üç farklı bölge olarak değerlendirmesi. Geçtiğimiz dönemlerde 3 milletvekili çıkaran CHP, milletvekili adaylarını bu sıralamaya göre belirliyor. Tabii bu belirleme sürecinde bu kez cinsiyet kotası ve genç kotasının uygulanması da gündemde. 21 Mayıs tarihinde Bandırma’nın aday adaylarından bir ismi ilk üç sıranın içinde göreceğiz. Ancak bu kez kesin olarak söyleyebiliriz ki, ilk üç sıranın tamamı Bandırmalılardan oluşmayacak.

AK PARTİ’DE DE DURUM AYNI

AK Parti’de Balıkesir’de seçim bölgesini 3’e, hatta 4’e ayırıyor. Merkez, körfez ve güney Marmara’nın dışında AK Parti’de 4’üncü sıra Balıkesir’in kırsal alanına ait. Cemal Öztaylan ve Sema Kırcı, 2’inci sıradan milletvekili seçildiler. Kısacası AK Parti’nin güney Marmara, hatta Bandırma için düşündüğü adayın yeri genellikle ikinci sıra olarak karşımıza çıkıyor.

MHP VE İYİ PARTİ BELİRSİZLİKLERİ

Kuruluşunu yeni gerçekleştiren İYİ Parti’nin aday belirleme konusunda Bandırma’ya kaçıncı sırada yer vereceği ise hâlâ gizemini koruyor. Bu konuda ilçe teşkilatının 2 ve 3’ncü sıralar için bastırdığını biliyoruz. Tabii İYİ Parti’nin sıralamasını Bandırma’dan çıkacak aday adaylarının belirleyeceğini söylemek hiç zor değil. MHP ise geçtiğimiz seçimlerde ilk üç sırada Bandırmalı bir adaya yer vermedi. Bu kez bu algının değişeceği söyleniyor. Balıkesir’de 8’den 9’a çıkan milletvekili sayısı Bandırma’yı da etkileyebilir. Belki de bu rakam üçe ulaşır. Buradaki sorun TBMM’de Bandırma’yı temsil edecek isimlerin Bandırma’ya neler kazandıracağı. Bandırmalılar aday adaylığı sürecinde yaşadıkları yerel sorunların da gündeme gelmesini bekliyor. Ancak şu ana kadar aday adayların gündemi genel siyaset.