Bandırma Emniyeti'nin yeni yöntemi

Evet, genç kadın şanslıydı. Onun “İmdat” çığlıklarını duyan ve bölgede devriye gezen Bandırma Emniyeti Asayiş Büroya bağlı sivil ekipler, bir anda olay yerinde bitiverdi ve gaspçının çantayı alıp yaklaşık 200 metre uzaklaşmasının ardından onu kıskıvrak yakaladı.

Bütün bu olup biteni de bizler güvenlik kameralarında saniye saniye izledik. Bu olayda genç kadının yaşadığı korkuyu düşünecek olarsak, kadına yönelik şiddetin her an her yerde karşımıza çıkabildiği görüşüne ulaşabiliriz. Ancak önemli olan nokta ise alınan önlemler… Aslında gaspçı şans eseri yakalanmadı. İşte tam burada karşımıza Bandırma Emniyetinin yeni geliştirdiği “Şok Baskın” adı verilen uygulamalar çıkıyor. Bu “Şok Baskın” dediğimiz yöntem de öyle basit değil. Ekipler sürekli hareket halindeler. Özellikle aranması bulunan şahıslar üzerinde de ciddi etkili olan bu yöntem ile takip edilen şahıslar kıskıvrak yakalanıyor. Aslında güvenlik kameralarından izlediğimiz gaspçının yakalanması da bu nedenle çok önemli. İmdat çığlığını duyarak olay yerine giden ilk ekip hemen durumu anons ediyor ve bir diğer ekip de olayın olduğu sokağa yönelince gaspçı, polisin tam kucağına düşüyor. Olay o kadar hızlı gelişiyor ki, gaspçının yakalanmasının ardından saniyeler sonra mağdur genç kadın polislerin yanında beliriyor. Bu kez şiddet gaspçının yanına kâr kalmıyor. “Evden hırsızlık, cinsel taciz ve konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama” gibi birçok suçtan kaydı bulunan 25 yaşındaki Gökhan K., suçüstü yakalandı. Anlaşılan uzun yıllar içeriden çıkamayacak.

Bandırma’da özellikle yeni uygulanmaya konulan “Şok Baskın”ın karşılığını hep birlikte huzurlu bir ortamda yaşayarak alacağız. Bu yöntem şimdiden suç olayları üzerinde ciddi şekilde etkisini gösterdi. Uzun süredir yakalanamayan uyuşturucu satıcıları, aranan şahıslar çok hızlı bir biçimde adalete teslim edildi. Buradan şunu söylemenin de önemli olduğunu düşünüyorum; uyuşturucu konusunda oluşan arz-talebi ortadan kaldıramazsak, bu soruna da çözüm bulmuş sayılmayız. Önemli olan uyuşturucu kullanımını önlemek. İşte bu konuda toplumun her kesimine sorumluluk düşüyor. Böyle olunca da bu pazar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Gelelim bu işin karşılığına. Emek veren polis memurlarının tek mutluluğu ise Emniyet Müdürünün ya da amirin telsizden geçtiği “Elinize sağlık, kutlarım” mesajı. Bizler de sizleri kutluyoruz…