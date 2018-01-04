2018 Ne DermiÅŸ?

Her konuda olduÄŸu gibi yemekte de malzeme, yemeÄŸe yaklaÅŸÄ±m, sunuÅŸlar yÄ±llar çerçevesinde farklÄ±lÄ±k gösteriyor. Trendler belki her gün gittiÄŸimiz lokantalarda, ufak yerlerde kendini göstermiyor, oralardaki devinim farklÄ±, ama dünya genelinde hem tüketicileri, hem üreticileri, hem de yemeÄŸi piÅŸirenleri etkiliyor.

2018 yÄ±lÄ±nda yemek sektÃ¶rÃ¼nde neler olacakmÄ±ÅŸ, hangi yeni Ã¼rÃ¼nler bizleri beklermiÅŸ neler yazÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§izilmiÅŸ diye merak ettim, interneti karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m, Ã§ok da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± sonuÃ§lar Ã§Ä±kmadÄ± karÅŸÄ±ma. Ama dÃ¼nya genelinde yazÄ±lan Ã§izilen bir trend varsa, herkes onu yazÄ±yor, bu birbirini kopyalama bile bir trend yaratabiliyor.

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BirkaÃ§ baÅŸlÄ±k size, neredeyse her yerde yazÄ±lanlardan derleme.

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Mantar: Her tÃ¼rlÃ¼Â mantar ile yemek piÅŸirmenin yanÄ± sÄ±ra kurutulmuÅŸ mantar tozunun da yemeklerde bolca yer alacaÄŸÄ± bir sene bizi beklermiÅŸ. BakalÄ±m yaÄŸmurlar mantara el verecek mi? KurutulmuÅŸ mantar tozu demiÅŸken, bitkiye dayalÄ± tozlarÄ±n saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±ÅŸÄ±ndan kullanÄ±mÄ± da yaygÄ±nlaÅŸacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ben tozu deÄŸil kendisini yemeÄŸi tercih edebilirim tabii.

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Her tÃ¼rlÃ¼ fermantasyon: Kombucha -fermente Ã§ay iÃ§eceÄŸi- ve turÅŸu 2017â€™de ne Ã§ok kendilerinden bahsettirdiler. Fermente gÄ±dalar, kefir, yoÄŸurt, sirke, kimchi, turÅŸu bu baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseliÅŸine hÄ±z katacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Kendi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, mayasÄ±nÄ±, tarifini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nler hem de bizi mutfaÄŸa sokmaya devam ediyor.

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Ã‡ay: Kahvenin tabii ki tahtÄ±nÄ± sarsamaz ama ben de buradayÄ±m. Ã‡ay demleme teknikleri, dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerindeki Ã§ay hazÄ±rlama geleneklerinin de uluslararasÄ± bir platformda yer bulacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ve bir sÃ¼rÃ¼ atÃ¶lye bizi bekler derim. Ã‡ay eÅŸleÅŸmeleri devam eder.Â

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Daha az et: KÄ±rmÄ±zÄ± et, balÄ±k, tavuk aklÄ±nÄ±za ne gelirse. Belki bu sene sebzelerin senesi olur! Sonunda hak ettikleri yere gelirler. YancÄ± deÄŸil de, esas olurlar! EÄŸer bunu iÃ§in bir trend gerekiyorsa, olsun varsÄ±n. Sebzeler sadece garnitÃ¼r deÄŸildir.

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Vejetaryenlikten bahsetmiyorum bunu yazarken, beslenmemizde sebzelerin baÅŸrol oynamasÄ±, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na tercih edilmesinden bahsediyorum. Zaten balÄ±k da kalmadÄ±, et ithal, tavuk gdoâ€™luâ€¦

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Yerel Ã¼rÃ¼n: Hem yerli Ã¼rÃ¼nÃ¼, hem de onu yetiÅŸtireni kollamak, korumak, uzun zaman onlarla Ã§alÄ±ÅŸmak, onlarÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ tercih etmek. ÃœrÃ¼nÃ¼n de onu yetiÅŸtirenin de devamÄ±nÄ± saÄŸlamak, herkesin bildiÄŸi iÅŸi yapmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak.

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Daha az formalite: Ä°yi yemek, iyi restoran, iyi servis ama daha samimi bir yaklaÅŸÄ±m daha Ã¶n plana Ã§Ä±kacakmÄ±ÅŸ. YÄ±llardÄ±r o kadar deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ± ki bu ÅŸov sahnesi, ama kÄ±lÄ±k kÄ±yafet servis ÅŸekli yÄ±llar iÃ§inde yumuÅŸadÄ±, samimileÅŸti. O kadar ince bir Ã§izgi var ki laubalilik ve samimiyet arasÄ±nda! Ä°ÅŸte orada durmak mÃ¼him.

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Hem kÃ¶kler, hem yapraklar, her ÅŸey: NasÄ±l bir hayvanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde sadece antrikot ve bonfilesini deÄŸil, diÄŸer parÃ§alarÄ±nÄ± da sakatatÄ±nÄ± da gÄ±damÄ±za katmamÄ±z gerekiyorsa, bir bitkinin de hasat edildiÄŸi zaman her parÃ§asÄ±nÄ± tÃ¼ketmek gerekiyor. Mesela pancarÄ±n sadece kÃ¶kÃ¼nÃ¼n deÄŸil de, yapraklarÄ±nÄ±n da yenebileceÄŸi unutmamak gibi.

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ÃœrÃ¼n kalitesi: KullandÄ±ÄŸÄ±n Ã¼rÃ¼n ne kadar iyiyse, sen de, iÅŸletmen de o kadar Ã¶ne geÃ§er.Â Â Herkesten bir adÄ±m Ã¶ne geÃ§ebilmek, bir standart korumak iÃ§in, Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ hep iyi dÃ¼zeyde tutman gerekiyor, bu sene gene Ã¼rÃ¼n konuÅŸsun, biz dinleyelim!

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Daha da var ama genel olarak, herkesin daha saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeye yÃ¶nelmesi, kendilerine neyin iyi geldiÄŸine daha da dikkat edecekleri bir sene bizi bekler gibi duruyor.

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Ben de bir trend, bir deÄŸiÅŸim yok; yÄ±llardÄ±r devam ettiÄŸi gibi katkÄ±sÄ±z, israfsÄ±z, yerel, gerÃ§ek gÄ±dalÄ±, bol sohbetli sofralarâ€¦ Neyse, o. Devam.

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Ä°LLA Ki!

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Ã‡oktan kitap yazmadÄ±m mÄ± yoksaâ€¦

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Tutku, DeÄŸiÅŸim ve Zarafet: 1950â€™li YÄ±llarda Ä°stanbul

GÃ¼ven GÃ¼rkan Ã–ztan ve Serdar Korucu, DoÄŸan Kitap, AralÄ±k 2017

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1950â€™li yÄ±llarÄ±n Ä°stanbulâ€™u, merak ettiÄŸim zamanlarÄ± Ä°stanbulâ€™un, gerÃ§i merak etmediÄŸim zamanÄ± yok amaâ€¦ Ä°stanbulâ€™daki gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n o yÄ±llarda nasÄ±l olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmenin yanÄ± sÄ±ra, nereden nereye gelmiÅŸiz diyorsun. Amerikan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ile tanÄ±ÅŸmamÄ±z, zenginliÄŸin fakirlikle, ÅŸatafatÄ±n sadelikle bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi, inÅŸaatlar, meydan dÃ¼zenlemeleri, kenar mahalleler, politik durumun hayata etkileriâ€¦

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Ä°stanbulâ€™da gayrimÃ¼slim olmak ve mÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ä°stanbulâ€™u ve tabii ki Ä°stanbulâ€™da alÄ±ÅŸveriÅŸ, ÅŸÄ±klÄ±k, gÃ¼zellik, o yÄ±llarda Ã§ocuk olmak gibi baÅŸlÄ±klar ile kitap sizi alÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Nadir zevkler Ã¶zel lezzetler diye yeme iÃ§me kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, meyhaneler, demlenme sanatÄ±, lokanta kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde deÄŸiÅŸim gibi benim birÃ§ok merak ettiÄŸim konuyu da iÅŸlemiÅŸler. Adadaki hayattan, ÅŸehrin trafiÄŸine tam bir Ä°stanbul kitabÄ±.

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Bitirmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum.Â