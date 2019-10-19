Zeynepâ€™e bu kadarÄ± yeter mi?

19 yaÅŸÄ±ndan beri ÅŸarkÄ± söylüyor, söz yazÄ±yor. HocasÄ± Attila ÖzdemiroÄŸlu. Peki Zeynep Doruk bu donanÄ±mÄ±yla neden albüm çÄ±karmak için bu kadar bekledi?
Zeynep Doruk Ä°talya ve TÃ¼rkiyeâ€™de mÃ¼zik, sahne ve gÃ¶steri sanatlarÄ± Ã¼zerine eÄŸitim almÄ±ÅŸ. HikÃ¢yesi Attila Ã–zdemiroÄŸluâ€™nun yanÄ±nda 4 yÄ±l boyunca solistliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul GeliÅŸim OrkestrasÄ±â€™nda baÅŸladÄ±. Ajda Pekkan, YalÄ±n, Sertab Erener gibi Ã¶nemli isimlere vokalistlik yaptÄ±. â€˜Hayat Bilgisiâ€™, â€˜Sessiz Gemilerâ€™, â€˜Seksenlerâ€™ gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de yaÅŸadÄ±. AynÄ± zamanda bir ÅŸarkÄ± yazarÄ±, Ã§ok iyi bir ÅŸarkÄ±cÄ±.Â BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Sorum ÅŸu: Zeynep Doruk bu donanÄ±mÄ±yla neden ilk albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmak iÃ§in 30â€™larÄ±nÄ±n ortasÄ±na kadar bekledi?
BaladlarÄ±n kadÄ±nÄ±
â€˜UnutmasÄ±nlarâ€™ adlÄ± ilk albÃ¼mÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k artÄ±sÄ± mÃ¼zikal Ã§Ä±tasÄ±nÄ±n yÃ¼ksek oluÅŸu. O mÃ¼zikal tavÄ±r doksanlÄ± yÄ±llarÄ± popÃ¼ler mÃ¼zik aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶zel yapan unsurlara sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±yor. Ajdaâ€™nÄ±n, YalÄ±nâ€™Ä±n, Sertabâ€™Ä±n sahne tedrisatÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n... Ä°lk Ã¶ÄŸretmenizin Attilla Ã–zdemiroÄŸlu olduÄŸunu; o tavra sarÄ±lmayÄ±p da piyasanÄ±n pop tekerlemelerinden medet ummak, geleneÄŸinize ihanet anlamÄ±na gelmez miydi?. Ama tam bu sebeple; en bÃ¼yÃ¼k artÄ±nÄ±z en aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼nÃ¼ze dÃ¶nÃ¼ÅŸebiliyor.
Tekliler yerine direkt â€˜albÃ¼mâ€™ tavrÄ± koyduysanÄ±z, 30â€™larÄ±nda yetenekli, deneyimli, gÃ¼zel bir mÃ¼zisyenseniz albÃ¼mÃ¼ topluca rokete bindirecek 1 ya da 2 ÅŸarkÄ±ya ihtiyacÄ±nÄ±z var. Biri versiyon olmak Ã¼zere albÃ¼mdeki 8 parÃ§ayÄ± beÄŸenmekle birlikte bu noktanÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim. Hele Dorukâ€™un â€˜BaladlarÄ±n kadÄ±nÄ±â€™ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼necek olursak o lokomotif ÅŸarkÄ± ve sÃ¶zleri daha da Ã¶nemli hale geliyor. Zeynepâ€™in sÃ¶zlerle bazÄ± damarlar yakalamasÄ± gerekiyor. SÃ¶zler nedeniyle kimi nakaratlarÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±na birkaÃ§ kez ÅŸahit oldum.
Ã–zetle piyasanÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± o ÅŸarkÄ±, klip ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜UnutmasÄ±nlarâ€™ deÄŸil, Ã§ok beÄŸendiÄŸim â€˜AltÄ±n Kafesâ€™, â€˜Her Åžey AÅŸktanâ€™, â€˜Deli DÃ¼ÅŸâ€™, â€˜Ä°ki KadÄ±nâ€™ da deÄŸil. Ajda Pekkanâ€™Ä±n stÃ¼dyoda okuduÄŸu ancak kaydetmediÄŸi ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Kim Derse kiâ€™ yorumu da yetmez fÃ¼zeyi fÄ±rlatmaya...ÂAlbÃ¼m dinleyici tarafÄ±mÄ± hÄ±zlÄ±ca iÃ§ine aldÄ± ancak ticari Ã§Ä±ktÄ±larÄ±yla kariyerinin bu noktasÄ±nda ilk albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yapan Zeynepâ€™e yeter mi?
(BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ YILDIZ)
ZEYNEP DORUK UNUTMASINLAR (Meypom)
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Zeynepâ€™e bu kadarÄ± yeter mi?
19 yaÅŸÄ±ndan beri ÅŸarkÄ± söylüyor, söz yazÄ±yor. HocasÄ± Attila ÖzdemiroÄŸlu. Peki Zeynep Doruk bu donanÄ±mÄ±yla neden albüm çÄ±karmak için bu kadar bekledi?
Zeynep Doruk Ä°talya ve TÃ¼rkiyeâ€™de mÃ¼zik, sahne ve gÃ¶steri sanatlarÄ± Ã¼zerine eÄŸitim almÄ±ÅŸ. HikÃ¢yesi Attila Ã–zdemiroÄŸluâ€™nun yanÄ±nda 4 yÄ±l boyunca solistliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul GeliÅŸim OrkestrasÄ±â€™nda baÅŸladÄ±. Ajda Pekkan, YalÄ±n, Sertab Erener gibi Ã¶nemli isimlere vokalistlik yaptÄ±. â€˜Hayat Bilgisiâ€™, â€˜Sessiz Gemilerâ€™, â€˜Seksenlerâ€™ gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de yaÅŸadÄ±. AynÄ± zamanda bir ÅŸarkÄ± yazarÄ±, Ã§ok iyi bir ÅŸarkÄ±cÄ±.Â BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Sorum ÅŸu: Zeynep Doruk bu donanÄ±mÄ±yla neden ilk albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmak iÃ§in 30â€™larÄ±nÄ±n ortasÄ±na kadar bekledi?
BaladlarÄ±n kadÄ±nÄ±
â€˜UnutmasÄ±nlarâ€™ adlÄ± ilk albÃ¼mÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k artÄ±sÄ± mÃ¼zikal Ã§Ä±tasÄ±nÄ±n yÃ¼ksek oluÅŸu. O mÃ¼zikal tavÄ±r doksanlÄ± yÄ±llarÄ± popÃ¼ler mÃ¼zik aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶zel yapan unsurlara sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±yor. Ajdaâ€™nÄ±n, YalÄ±nâ€™Ä±n, Sertabâ€™Ä±n sahne tedrisatÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n... Ä°lk Ã¶ÄŸretmenizin Attilla Ã–zdemiroÄŸlu olduÄŸunu; o tavra sarÄ±lmayÄ±p da piyasanÄ±n pop tekerlemelerinden medet ummak, geleneÄŸinize ihanet anlamÄ±na gelmez miydi?. Ama tam bu sebeple; en bÃ¼yÃ¼k artÄ±nÄ±z en aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼nÃ¼ze dÃ¶nÃ¼ÅŸebiliyor.
Tekliler yerine direkt â€˜albÃ¼mâ€™ tavrÄ± koyduysanÄ±z, 30â€™larÄ±nda yetenekli, deneyimli, gÃ¼zel bir mÃ¼zisyenseniz albÃ¼mÃ¼ topluca rokete bindirecek 1 ya da 2 ÅŸarkÄ±ya ihtiyacÄ±nÄ±z var. Biri versiyon olmak Ã¼zere albÃ¼mdeki 8 parÃ§ayÄ± beÄŸenmekle birlikte bu noktanÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim. Hele Dorukâ€™un â€˜BaladlarÄ±n kadÄ±nÄ±â€™ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼necek olursak o lokomotif ÅŸarkÄ± ve sÃ¶zleri daha da Ã¶nemli hale geliyor. Zeynepâ€™in sÃ¶zlerle bazÄ± damarlar yakalamasÄ± gerekiyor. SÃ¶zler nedeniyle kimi nakaratlarÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±na birkaÃ§ kez ÅŸahit oldum.
Ã–zetle piyasanÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± o ÅŸarkÄ±, klip ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜UnutmasÄ±nlarâ€™ deÄŸil, Ã§ok beÄŸendiÄŸim â€˜AltÄ±n Kafesâ€™, â€˜Her Åžey AÅŸktanâ€™, â€˜Deli DÃ¼ÅŸâ€™, â€˜Ä°ki KadÄ±nâ€™ da deÄŸil. Ajda Pekkanâ€™Ä±n stÃ¼dyoda okuduÄŸu ancak kaydetmediÄŸi ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Kim Derse kiâ€™ yorumu da yetmez fÃ¼zeyi fÄ±rlatmaya...ÂAlbÃ¼m dinleyici tarafÄ±mÄ± hÄ±zlÄ±ca iÃ§ine aldÄ± ancak ticari Ã§Ä±ktÄ±larÄ±yla kariyerinin bu noktasÄ±nda ilk albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yapan Zeynepâ€™e yeter mi?
(BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ YILDIZ)
ZEYNEP DORUK UNUTMASINLAR (Meypom)
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