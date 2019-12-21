Pop bir müzik türü değildir!

‘Popüler’ kelimesinin kısaltması olan bu tabir, kendine geniş alan bulan her müzik türü için kullanılabilir. Sezen Aksu’yla rap’çi Şanışer’in ortak çalışması ‘Kara Geceler’ iyi bir örnek...
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ
Şanışer&Sezen Aksu
Kara Geceler (Tekli)
(DijitalDagit.im)
Bu köşenin de adında geçen ‘pop’ kelimesi bir müzik türüne ya da tanımlanmış bir sound’a işaret etmez. ‘Popüler’ kelimesinin kısaltmasıdır. Yani her müzik türü pop olabilir. Popun sadece ana ve alternatif akımları söz konusudur. Ancak onlar da döneme, kültüre, ülkeye göre farklılık gösterir.
Bu tanımda hemfikirsek geçenlerde Hande Yener tarafından fitili ateşlenen ve magazin gündemine düşen ‘Türkçe rap, Türkçe popu yendi mi’ tartışmasının kavramsal bir zemini olmadığını da kolayca anlayabiliriz. Olan şudur: Türkçe rap bugün anaakım içinde kendine daha geniş bir alan açmıştır (Ayrıca Cartel ve Ceza’nın 1990’larda, 2000’lerde hem de fiziksel satışlarıyla kazandıkları başarıları da unutmamak lazım).
Ama önemli bir farkla: Bugün dijital dönüşümün de yardımıyla alternatif müzisyenler kendilerini ve müziklerini aracıya ihtiyaç duymadan ifade edebiliyorlar. Dolayısıyla fiziksel satış döneminde olduğu gibi müzik şirketlerinin dayatmasıyla kendilerinden ödün vermek zorunda kalmıyorlar.
Rap’çiler dahil olmak üzere tüm alternatif müzisyenler dijital platformlarda kazandıkları başarı ve şöhret sayesinde bir konser ekonomisi yaratmayı başardılar. Hatta alternatif akım yerine ikinci bir anaakımdan söz etmek bile mümkün artık.
Aman dikkat, yeraltına geri dönemez artık!
Demek ki asıl soru şu: Hangi anaakım ipi göğüsleyecek? Torna tezgâhından çıkma beste ve düzenlemelerden medet umanlar ve birbirine benzeyenler mi yoksa kendini özgürce ifade edip farkının altını çizerek popüler olanlar mı? Bugün Sezen Aksu’nun rap’çi Şanışer’le ortak bir çalışma yapması gösterge değil mi?
Aksu, Türk pop müziğinin çeşitli dönemlerine damga vurmuş, yön vermiş bir yorumcu ve şarkı yazarı olarak tüm gelişmeleri net tahlil ediyor ve doğru refleksi gösteriyor. Aksu’nun bir marka olarak katkısı bir yana, ‘Kara Geceler’in nakaratına dokunuşuyla güç verdiği apaçık ortada.
Şanışer ise zaten bir adım önde olan rap’çilerden biriydi. ‘Ben Kimim’, ‘Gel’, ‘Günleri Geride Bırak’ ve tabii ‘Susamam’da kazandığı başarıyı Sezen Aksu’lu ‘Kara Geceler’le bir üst lige taşıması an meselesi gibi görünüyor.
Türkçe rap, bugün her zaman olduğundan daha güçlü. Çünkü yeraltından popüler dünyaya doğru süzülürken en küçük bir ödün vermek zorunda kalmadılar.
Yapılan işler geniş kitlelerce kabul gördükçe güçlendiler. Dilerim bu gücü sadece kendilerini geliştirmek için kullanırlar. Aksi takdirde; bugün popülersin, para kazanıyorsun ama yanlış yaparsan yeraltına geri dönmen de mümkün değil artık.
Yeni albüm öncesi şaşırttı
BEŞ ÜZERİNDEN İKİ BUÇUK YILDIZ
Dua Lipa
Future NostalgIa (Tekli)
(Dua LIpa LIMIted/Warner MusIc)
Dua Lipa’nın albüm habercisi olarak gördüğümüz bir önceki teklisi ‘Don’t Start Now’ heyecan verici bir şarkıydı. Ancak sahibinin söylediğine göre ‘eğlenme amaçlı olarak ve çok ciddiye almadan’ Los Angeles’ta ortaya çıkardıkları bu ikinci tekli için aynı düşüncede değilim.
Heyecan vermek şöyle dursun, altındaki imza Dua Lipa olmasaydı, büyük olasılıkla siz şarkıya dair bu eleştiriyi de okumuyor olacaktınız. Ama ‘Future Nostalgia’, bir dünya yıldızının 2020’de yayımlanacak yeni albümünün isim şarkısı. Öte yandan bu durum, elektro soslu ve derinlikten yoksun, sabun köpüğü bir şarkı olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. İçindeki tek ilginç unsur, 1980’lere ait ve sevdiğimiz funky basgitarlar ki bence kendini kurtarmaya yetmiyor.
Dua Lipa, “Çok ciddiye almayın” demiş, öyle yapacağız. Yeni yıl rüzgârından albüm promosyonu maksatlı olarak nemalanmak diyelim o zaman. Yeri gelmişken de belirtelim: Yeni albüm çıktıktan sonra, nisan sonunda Madrid’den başlayacağı turnesinde 19 Avrupa ve Birleşik Krallık kentine uğrayacak Dua Lipa. Son konser haziranda Dublin’de olacak. Belki arada bize de yolu düşer.
HAFTANIN KONSERLERİ
Herkes burada...
ChrIstmas Market-Four Seasons Bosphorus, 29 Aralık’a kadar
Alışveriş stantları, atölyeler, atlıkarınca, buz pateni gibi seçenekleriyle de iddialı ve dokuz gün sürecek etkinliğin bugün ikinci günü. Can Bonomo, Fatma Turgut, Sena Şener, Jehan Barbur, Tuna Kiremitçi, Kalben, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Ayhan Sicimoğlu, Lara Di Lara, Sattas, Nil Karaibrahimgil, Evrencan Gündüz, Yalın, Aybüke Albere, Alya ve Kerem Görsev’le farklı türleri kapsayan bir festival tadı için takipte olun. Fiyatlar değişken, biletler Biletix’te. wellworksturkey.com
İlk kez bir arada!
Masters of Thrash-IF Performance Hall Beşiktaş, bu akşam, 19.30
Türkiye’de 80’lerin ilk yarısında seslerini yükseltmeye başlayan hard rock ve heavy metal, bir alttür olan thrash metalin de katkılarıyla hem konumlarını güçlendirdiler hem de etkileri bugünlere dek süren bir altkültüre önayak oldular. Bu akşam, thrash’in çok önemli dört temsilcisi olan Pentagram, Metalium, Kronik ve Metafor ilk kez bir sahneyi paylaşacak. Biletler 99 lira (Biletix). ifperformance.com
Pop bir müzik türü değildir!
‘Popüler’ kelimesinin kısaltması olan bu tabir, kendine geniş alan bulan her müzik türü için kullanılabilir. Sezen Aksu’yla rap’çi Şanışer’in ortak çalışması ‘Kara Geceler’ iyi bir örnek...
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ
Şanışer&Sezen Aksu
Kara Geceler (Tekli)
(DijitalDagit.im)
Bu köşenin de adında geçen ‘pop’ kelimesi bir müzik türüne ya da tanımlanmış bir sound’a işaret etmez. ‘Popüler’ kelimesinin kısaltmasıdır. Yani her müzik türü pop olabilir. Popun sadece ana ve alternatif akımları söz konusudur. Ancak onlar da döneme, kültüre, ülkeye göre farklılık gösterir.
Bu tanımda hemfikirsek geçenlerde Hande Yener tarafından fitili ateşlenen ve magazin gündemine düşen ‘Türkçe rap, Türkçe popu yendi mi’ tartışmasının kavramsal bir zemini olmadığını da kolayca anlayabiliriz. Olan şudur: Türkçe rap bugün anaakım içinde kendine daha geniş bir alan açmıştır (Ayrıca Cartel ve Ceza’nın 1990’larda, 2000’lerde hem de fiziksel satışlarıyla kazandıkları başarıları da unutmamak lazım).
Ama önemli bir farkla: Bugün dijital dönüşümün de yardımıyla alternatif müzisyenler kendilerini ve müziklerini aracıya ihtiyaç duymadan ifade edebiliyorlar. Dolayısıyla fiziksel satış döneminde olduğu gibi müzik şirketlerinin dayatmasıyla kendilerinden ödün vermek zorunda kalmıyorlar.
Rap’çiler dahil olmak üzere tüm alternatif müzisyenler dijital platformlarda kazandıkları başarı ve şöhret sayesinde bir konser ekonomisi yaratmayı başardılar. Hatta alternatif akım yerine ikinci bir anaakımdan söz etmek bile mümkün artık.
Aman dikkat, yeraltına geri dönemez artık!
Demek ki asıl soru şu: Hangi anaakım ipi göğüsleyecek? Torna tezgâhından çıkma beste ve düzenlemelerden medet umanlar ve birbirine benzeyenler mi yoksa kendini özgürce ifade edip farkının altını çizerek popüler olanlar mı? Bugün Sezen Aksu’nun rap’çi Şanışer’le ortak bir çalışma yapması gösterge değil mi?
Aksu, Türk pop müziğinin çeşitli dönemlerine damga vurmuş, yön vermiş bir yorumcu ve şarkı yazarı olarak tüm gelişmeleri net tahlil ediyor ve doğru refleksi gösteriyor. Aksu’nun bir marka olarak katkısı bir yana, ‘Kara Geceler’in nakaratına dokunuşuyla güç verdiği apaçık ortada.
Şanışer ise zaten bir adım önde olan rap’çilerden biriydi. ‘Ben Kimim’, ‘Gel’, ‘Günleri Geride Bırak’ ve tabii ‘Susamam’da kazandığı başarıyı Sezen Aksu’lu ‘Kara Geceler’le bir üst lige taşıması an meselesi gibi görünüyor.
Türkçe rap, bugün her zaman olduğundan daha güçlü. Çünkü yeraltından popüler dünyaya doğru süzülürken en küçük bir ödün vermek zorunda kalmadılar.
Yapılan işler geniş kitlelerce kabul gördükçe güçlendiler. Dilerim bu gücü sadece kendilerini geliştirmek için kullanırlar. Aksi takdirde; bugün popülersin, para kazanıyorsun ama yanlış yaparsan yeraltına geri dönmen de mümkün değil artık.
Yeni albüm öncesi şaşırttı
BEŞ ÜZERİNDEN İKİ BUÇUK YILDIZ
Dua Lipa
Future NostalgIa (Tekli)
(Dua LIpa LIMIted/Warner MusIc)
Dua Lipa’nın albüm habercisi olarak gördüğümüz bir önceki teklisi ‘Don’t Start Now’ heyecan verici bir şarkıydı. Ancak sahibinin söylediğine göre ‘eğlenme amaçlı olarak ve çok ciddiye almadan’ Los Angeles’ta ortaya çıkardıkları bu ikinci tekli için aynı düşüncede değilim.
Heyecan vermek şöyle dursun, altındaki imza Dua Lipa olmasaydı, büyük olasılıkla siz şarkıya dair bu eleştiriyi de okumuyor olacaktınız. Ama ‘Future Nostalgia’, bir dünya yıldızının 2020’de yayımlanacak yeni albümünün isim şarkısı. Öte yandan bu durum, elektro soslu ve derinlikten yoksun, sabun köpüğü bir şarkı olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. İçindeki tek ilginç unsur, 1980’lere ait ve sevdiğimiz funky basgitarlar ki bence kendini kurtarmaya yetmiyor.
Dua Lipa, “Çok ciddiye almayın” demiş, öyle yapacağız. Yeni yıl rüzgârından albüm promosyonu maksatlı olarak nemalanmak diyelim o zaman. Yeri gelmişken de belirtelim: Yeni albüm çıktıktan sonra, nisan sonunda Madrid’den başlayacağı turnesinde 19 Avrupa ve Birleşik Krallık kentine uğrayacak Dua Lipa. Son konser haziranda Dublin’de olacak. Belki arada bize de yolu düşer.
HAFTANIN KONSERLERİ
Herkes burada...
ChrIstmas Market-Four Seasons Bosphorus, 29 Aralık’a kadar
Alışveriş stantları, atölyeler, atlıkarınca, buz pateni gibi seçenekleriyle de iddialı ve dokuz gün sürecek etkinliğin bugün ikinci günü. Can Bonomo, Fatma Turgut, Sena Şener, Jehan Barbur, Tuna Kiremitçi, Kalben, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Ayhan Sicimoğlu, Lara Di Lara, Sattas, Nil Karaibrahimgil, Evrencan Gündüz, Yalın, Aybüke Albere, Alya ve Kerem Görsev’le farklı türleri kapsayan bir festival tadı için takipte olun. Fiyatlar değişken, biletler Biletix’te. wellworksturkey.com
İlk kez bir arada!
Masters of Thrash-IF Performance Hall Beşiktaş, bu akşam, 19.30
Türkiye’de 80’lerin ilk yarısında seslerini yükseltmeye başlayan hard rock ve heavy metal, bir alttür olan thrash metalin de katkılarıyla hem konumlarını güçlendirdiler hem de etkileri bugünlere dek süren bir altkültüre önayak oldular. Bu akşam, thrash’in çok önemli dört temsilcisi olan Pentagram, Metalium, Kronik ve Metafor ilk kez bir sahneyi paylaşacak. Biletler 99 lira (Biletix). ifperformance.com