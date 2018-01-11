Girdiği kabın şeklini almıyor: Deniz Tekin

Yeni dalga sadece; oyunu ana akımın kurallarına göre oynamak yerine alternatif çizgisini koruyan müzisyenlere işaret etmiyor. Aynı zamanda; Gaziantep’te ikamet eden gencecik bir kızın; kendi odasında yapıp internete yüklediği şarkıları sayesinde akranlarından oluşan geniş bir kitleye ulaşıp sevilmesi ve sonrasında ana akıma hizmet eden büyük bir müzik şirketinin dikkatini çekmesi de demek. Deniz Tekin’in yolu buna güzel bir örnek.

‘Yolun sonu yine büyük bir şirkete çıkıyorsa farkı nedir’ demeyin. Öncelikle gidiş yoluna puan vermeli, internete teşekkür etmeliyiz. Sonra; “Bugün 10 yıl önceden çok farklı ama yarın ‘büyük şirket’ tanımı da baştan aşağı değişecek” notunu düşmeliyiz.

Deniz Tekin, 19 yaşındaki bir kızın dünyasından şarkıları aracılığıyla seslenirken samimi. Girdiği kabın şeklini almıyor. Müzikle anlattığı hikâyesi de bu açıdan Kalben’inkine benziyor. Kendisini; Daphead takma adıyla paylaştığı ve Youtube’ta 7 milyona varan tıklamalara ulaşan cover parçaları döneminden beri izliyorum. Bu yıl çıkan ‘Kozakuluçka’ albümünün müzikal direksiyonunu sevdiğim gibi, Deniz’in tek gitarlı akustik yaklaşımını da seviyorum. 16 yaşından beri cafe’lerde şarkı söylüyor olmanın; müzikle yatıp kalkmanın ve içtenliğinin ödülünü de alıyor bana göre. Ancak bundan sonrası için daha önemli kararlar alması gerektiği kesin. Bodoslama biçimde yapıldıktan, belki 5 dakika sonra dinleyicisine internetten ulaşan şarkıların ruh güzelliğine dair şüphemiz yok. Ancak o şarkılar ikinci albümde nasıl bir elbise giymeliler, hafif makyaj doğal durur ama yeterli olur mu diye özenle düşünülmesi gerekiyor.

Deniz Tekin - Hep Oturup Bekledim (Tekli)

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