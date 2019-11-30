Çevre hassasiyeti nedeniyle turne yapmayacaklar

Coldplay, yeryüzüne dair kendilerini dertlendiren sosyopolitik konularla ilgili bir şeyler söylemenin vaktinin geldiğini, doğadan bugüne kadar aldıklarını geri vermek istediklerini söylüyor. Grubu, uzunca bir süre sadece küçük mekânlarda izlemek mümkün olacak.
Stadyumların, arenaların, iğne atsan yere düşmeyen kalabalıkların, yani kapalı gişe ve büyük hasılatların rock grubu İngiliz Coldplay, 22 Kasım tarihli yeni double (ikili) albümünün dünya turnesini çevreci hassasiyetleri nedeniyle gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.
Sebebi, seyahat ederken ve konserler sırasında çevreye verdikleri zarar. “Ne zaman ki karbon salımıyla ilgili çevresel sorunları çözeriz, o zaman turneye çıkarız” diye eklediler. Meseleyi konserde plastik kullanımının önüne geçerek ya da güneş enerjisiyle halletmek ne kadar mümkün, orası tartışılır. Öte yandan bu tavrın samimiyetsiz olduğunu da düşünmüyorum. Coldplay’in pratikte işi zor olsa da bu çapta bir rock grubunun yaratacağı farkındalığı azımsamıyorum.
100 yıllık hazırlık
‘Everyday Life’ın tarihçesi şöyle: Grup mecazi bir yaklaşımla, ‘100 yıldır’ bu albüme hazırlandıklarını ve gündelik hayata yani yeryüzüne dair kendilerini dertlendiren sosyopolitik konularla ilgili bir şeyler söylemenin vaktinin geldiğini, doğadan bugüne kadar aldıklarını geri vermek istediklerini söylüyor.
Coldplay, 13 Ekim’de Brezilya’dan Avustralya’ya albüm çıkışını duyuran siyah-beyaz afişlerle donatıyor duvarları ve bir tanıtım videosu paylaşıyor. 24 Ekim’deyse albümün ilk teklisi ‘Arabesque/Orphans’ yayımlanıyor. 1 Kasım’da çevrimiçi bir basın toplantısı yaparak albüm çıkışıyla eşzamanlı gerçekleşecek iki canlı performans fikrini duyuruyor internet üzerinden. Ardından albümle aynı adı taşıyan tekli ‘Everyday Life’ geliyor 3 Kasım’da. Albümün yayım tarihinden iki gün önceyse son tekli ‘Daddy/Champion of the World’ ulaşıyor Coldplay hayranlarına.
22 Kasım, Coldplay ve dünya çevreci hareketi için önemli bir tarih. Grup, Ürdün, Amman’da albümün iki bölümünün adları olan ‘Sunrise (Gündoğumu)’ ve ‘Sunset (Günbatımı)’ konseptinde iki canlı ve seyircisiz performans gerçekleştiriyor YouTube’da. Gerek teknik gerek ruh açısından albümün tavrına uygun ve ‘YouTube Originals’ kapsamında yayımlanan canlı performanslar, Youtube’un Netflix gibi mecralarla rekabet etmek üzere oluşturduğu YouTube Premium’un geleceğine dair işaretler de veriyor.
Albümün iki ayaklı dünya turnesi de diyebileceğimiz seyircili konserlerden ilki, ertesi gece Amman Citadel’de Ürdün Prensi ve 600 şanslı Coldplay hayranının katılımıyla gerçekleşiyor. İkincisiyse 25 Kasım’da Londra Doğal Tarih Müzesi’nde... Bu kez 128 yıllık dev bir balina iskeletinin yanında ve 1000 kişilik bir hayran kitlesinin karşısında grup.
Görünen o ki uzunca bir süre ve sadece bu tür özel ve küçük mekânlarda izlemek mümkün olacak Coldplay’i.
Organik, deneysel, cesur
Yeni albüme daha yakından bakalım... Öncelikle, sound ve şarkıya yaklaşım açısından muhafazakâr kabul edilebilecek bir grup olan Coldplay’in en deneysel çalışması diyebiliriz ‘Everyday Life’ için. Öte yandan bütüne baktığımızda yeterince deneysel olup olmadığı tartışılabilir.
Direkt sözler, duygusal derinlik, türler arası gezginlik, endüstriye yakın bir grubun aldığı finansal riskler gibi unsurları değerlendirdiğimizde gösterdikleri cesareti, şarkıların düzenleme ve icrası açısından baktığımda yeterli göremedim ben. Öte yandan genel olarak organik, analog ve şarkıya daha odaklanmış oldukları, gelenekselden uzaklaşmaya çalışıp büyük bir maceraya soyundukları kesin. Birçok yönden şaşırtıcı bir iş.
İnsan ister istemez; büyük uygarlıkların beşiği olma konusunda rakipsiz Anadolu toprakları seçilemez miydi Ürdün yerine diye hayıflanıyor. Belki bir başka sonbahara...
Çevre hassasiyeti nedeniyle turne yapmayacaklar
Coldplay, yeryüzüne dair kendilerini dertlendiren sosyopolitik konularla ilgili bir şeyler söylemenin vaktinin geldiğini, doğadan bugüne kadar aldıklarını geri vermek istediklerini söylüyor. Grubu, uzunca bir süre sadece küçük mekânlarda izlemek mümkün olacak.
Stadyumların, arenaların, iğne atsan yere düşmeyen kalabalıkların, yani kapalı gişe ve büyük hasılatların rock grubu İngiliz Coldplay, 22 Kasım tarihli yeni double (ikili) albümünün dünya turnesini çevreci hassasiyetleri nedeniyle gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.
Sebebi, seyahat ederken ve konserler sırasında çevreye verdikleri zarar. “Ne zaman ki karbon salımıyla ilgili çevresel sorunları çözeriz, o zaman turneye çıkarız” diye eklediler. Meseleyi konserde plastik kullanımının önüne geçerek ya da güneş enerjisiyle halletmek ne kadar mümkün, orası tartışılır. Öte yandan bu tavrın samimiyetsiz olduğunu da düşünmüyorum. Coldplay’in pratikte işi zor olsa da bu çapta bir rock grubunun yaratacağı farkındalığı azımsamıyorum.
100 yıllık hazırlık
‘Everyday Life’ın tarihçesi şöyle: Grup mecazi bir yaklaşımla, ‘100 yıldır’ bu albüme hazırlandıklarını ve gündelik hayata yani yeryüzüne dair kendilerini dertlendiren sosyopolitik konularla ilgili bir şeyler söylemenin vaktinin geldiğini, doğadan bugüne kadar aldıklarını geri vermek istediklerini söylüyor.
Coldplay, 13 Ekim’de Brezilya’dan Avustralya’ya albüm çıkışını duyuran siyah-beyaz afişlerle donatıyor duvarları ve bir tanıtım videosu paylaşıyor. 24 Ekim’deyse albümün ilk teklisi ‘Arabesque/Orphans’ yayımlanıyor. 1 Kasım’da çevrimiçi bir basın toplantısı yaparak albüm çıkışıyla eşzamanlı gerçekleşecek iki canlı performans fikrini duyuruyor internet üzerinden. Ardından albümle aynı adı taşıyan tekli ‘Everyday Life’ geliyor 3 Kasım’da. Albümün yayım tarihinden iki gün önceyse son tekli ‘Daddy/Champion of the World’ ulaşıyor Coldplay hayranlarına.
22 Kasım, Coldplay ve dünya çevreci hareketi için önemli bir tarih. Grup, Ürdün, Amman’da albümün iki bölümünün adları olan ‘Sunrise (Gündoğumu)’ ve ‘Sunset (Günbatımı)’ konseptinde iki canlı ve seyircisiz performans gerçekleştiriyor YouTube’da. Gerek teknik gerek ruh açısından albümün tavrına uygun ve ‘YouTube Originals’ kapsamında yayımlanan canlı performanslar, Youtube’un Netflix gibi mecralarla rekabet etmek üzere oluşturduğu YouTube Premium’un geleceğine dair işaretler de veriyor.
Albümün iki ayaklı dünya turnesi de diyebileceğimiz seyircili konserlerden ilki, ertesi gece Amman Citadel’de Ürdün Prensi ve 600 şanslı Coldplay hayranının katılımıyla gerçekleşiyor. İkincisiyse 25 Kasım’da Londra Doğal Tarih Müzesi’nde... Bu kez 128 yıllık dev bir balina iskeletinin yanında ve 1000 kişilik bir hayran kitlesinin karşısında grup.
Görünen o ki uzunca bir süre ve sadece bu tür özel ve küçük mekânlarda izlemek mümkün olacak Coldplay’i.
Organik, deneysel, cesur
Yeni albüme daha yakından bakalım... Öncelikle, sound ve şarkıya yaklaşım açısından muhafazakâr kabul edilebilecek bir grup olan Coldplay’in en deneysel çalışması diyebiliriz ‘Everyday Life’ için. Öte yandan bütüne baktığımızda yeterince deneysel olup olmadığı tartışılabilir.
Direkt sözler, duygusal derinlik, türler arası gezginlik, endüstriye yakın bir grubun aldığı finansal riskler gibi unsurları değerlendirdiğimizde gösterdikleri cesareti, şarkıların düzenleme ve icrası açısından baktığımda yeterli göremedim ben. Öte yandan genel olarak organik, analog ve şarkıya daha odaklanmış oldukları, gelenekselden uzaklaşmaya çalışıp büyük bir maceraya soyundukları kesin. Birçok yönden şaşırtıcı bir iş.
İnsan ister istemez; büyük uygarlıkların beşiği olma konusunda rakipsiz Anadolu toprakları seçilemez miydi Ürdün yerine diye hayıflanıyor. Belki bir başka sonbahara...