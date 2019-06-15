Cesur ve güzel

Miley Cyrus, yeni albümünde külliyatının en iyileri kadrosunu çıkardı. Açık söylemek gerekirse bu kadar iyi bir işle karşılaşacağımı ummuyordum.
MILEY CYRUS / SHE IS COMING (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
2000’lerde ses getiren Disney Channel dizisi Hannah Montana’da gizli pop star hayatı yaşayan kolejli kızı canlandıran Miley Cyrus o günden bugüne bütün değişimlerini halka açık yaşadı. Ruh sahibi bir kadın vokal olmasının yanı sıra hemen her albümünde farklı deneyimlere yelken açma cesaretini gösterdi mesela. Bunların hepsinde çok başarılı sonuçlara ulaştığını söyleyemeyiz belki ancak bu Cyrus’un çağdaşları arasında müzisyenlik tarafıyla öne çıkanlardan olduğu gerçeğine leke sürmüyor. Kimi zaman cinselliği vurguladı, kimi zaman R&B partilere dalış yaptı. Bazense daha alternatif ve serin bir duruş sergiledi ve neticede Country’de karar kılmıştı ki geçen günlerde yayımlanan yeni EP’si ‘She Is Coming’i dinledik.
Açık söylemek gerekirse bu kadar iyi bir işle karşılaşacağımı ummuyordum. Her şeyden önce Miley’yi Miley yapan şeyin Country değil Hiphop olduğunu fark etmesi; diğer yandan vokalist olarak tüm katmanlarını bu kadar güzel harmanlaması önemli başarı.
Bugün halen 26’sında ama yaşadıkları, öğrendikleri itibarıyla hem insan olarak, hem müzisyen olarak 40’larını çoktan geçmiş gibi hissettiriyor bana... Müziğin türü ya da hedef kitlesi değil tutumu ve ruhu açısından baktığımda görüşüm bu. 6 yepyeni Pop-rock ve Trap karması şarkısıyla Miley külliyatının en iyileri kadrosu zenginleşmiş görünüyor. Başta ‘Mother’s Daugther’, ‘Unholy’ ve ‘Party Up The Street’ olmak üzere boş yok.
İSME BU KADAR TAKILMAYALIM
DOLU KADEHİ TERS TUT KARANLIK (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
(Mürsel Oğulcan Ava & Uğurhan Özay)
Hiçbir dönemde grup adları ilgilendirmedi beni. Önemli olan şu: Şayet grupsanız grup duruşunuz var mı, grup müziği yapabiliyorlar musunuz?
Yeni nesil alternatif rock gruplarının isimlerine kafayı neden bu kadar taktığımızı anlamak güç. 60 ve 70’lerde ‘Dadaşlar’, ‘Kardaşlar’, ‘Apaşlar’, ‘Moğollar’ gibi isimler modaydı. 80’lerdeyse grup adının başına ‘grup’ kelimesi eklendi çoğunlukla. Biz eklemesek TRT eklerdi, ‘grup’ olduklarını net olarak ifade etmek TRT için nedense önemliydi. 90’larda ve 2000’lerde ‘Yahu bu grup ismine bu kadar takılmayın’ diyen ve şahsi oynayan grup isimleriyle tanıştık: ‘Mor ve ötesi’, ‘Duman’, ‘maNga’ gibi...2010’ların sonuna yaklaştığımız şu dönemdeyse ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz, Adamlar, Son Feci Bisiklet, Dolu Kadehi Ters Tut’ gibi hitap ettikleri kitlenin umursamaz ve ‘cool’ olmayı trend kabul etmiş haline denk düşen isimler moda.
Hiçbir dönemde grup adları ilgilendirmedi beni. Bu hareketin en kralını hem de 80’li yıllarda birileri kendilerine ‘Bulutsuzluk Özlemi’ diyerek yapmamış mıydı zaten? Önemli olan şu: Şayet grupsanız grup duruşunuz var mı, grup müziği yapabiliyorlar musunuz...
Sahnede izlemek şart
Sevindiğim konuysa şöyle: İçinde bulunduğumuz yılların kimilerine göre tuhaf isimli gruplarının neredeyse tamamı çok iyi grup müziği yapıyorlar.
‘Dolu Kadehi Ters Tut’ da; ilk albümleri ‘Polonya’nın Başı Belada’dan beri gelişimlerini ilgiyle izlediğim; bugün yaptıkları her konseri kapalı gişe haline getirmeyi ve kendilerini özgürce ifade ederek çatır çatır grup müziği yapmayı başarmış bir Türk modern rock grubu. İlk albümden ikinci albüm ‘Dünyanın En İyi Albümü’ne mecazen ‘ergenlik’ten delikanlılığa geçtilerse; şimdi ‘Karanlık’la karakter oturtuyorlar.
Daha önce tekli olarak yayımladıkları ‘Beyler’ dışında albüme adını veren ‘Karanlık’, ‘#24’, ‘Gitme’ ve ‘Tanrının İşi’ öncelikli olmak üzere albümün tamamını dinlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir de özel ricam var; Dolu Kadehi Ters Tut gibi grupları iyi anlamak için konserlerinde bulunmanız şart. İşin özü orijinallik ve samimiyetse er meydanı sahne çünkü.
Cesur ve güzel
Miley Cyrus, yeni albümünde külliyatının en iyileri kadrosunu çıkardı. Açık söylemek gerekirse bu kadar iyi bir işle karşılaşacağımı ummuyordum.
MILEY CYRUS / SHE IS COMING (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
2000’lerde ses getiren Disney Channel dizisi Hannah Montana’da gizli pop star hayatı yaşayan kolejli kızı canlandıran Miley Cyrus o günden bugüne bütün değişimlerini halka açık yaşadı. Ruh sahibi bir kadın vokal olmasının yanı sıra hemen her albümünde farklı deneyimlere yelken açma cesaretini gösterdi mesela. Bunların hepsinde çok başarılı sonuçlara ulaştığını söyleyemeyiz belki ancak bu Cyrus’un çağdaşları arasında müzisyenlik tarafıyla öne çıkanlardan olduğu gerçeğine leke sürmüyor. Kimi zaman cinselliği vurguladı, kimi zaman R&B partilere dalış yaptı. Bazense daha alternatif ve serin bir duruş sergiledi ve neticede Country’de karar kılmıştı ki geçen günlerde yayımlanan yeni EP’si ‘She Is Coming’i dinledik.
Açık söylemek gerekirse bu kadar iyi bir işle karşılaşacağımı ummuyordum. Her şeyden önce Miley’yi Miley yapan şeyin Country değil Hiphop olduğunu fark etmesi; diğer yandan vokalist olarak tüm katmanlarını bu kadar güzel harmanlaması önemli başarı.
Bugün halen 26’sında ama yaşadıkları, öğrendikleri itibarıyla hem insan olarak, hem müzisyen olarak 40’larını çoktan geçmiş gibi hissettiriyor bana... Müziğin türü ya da hedef kitlesi değil tutumu ve ruhu açısından baktığımda görüşüm bu. 6 yepyeni Pop-rock ve Trap karması şarkısıyla Miley külliyatının en iyileri kadrosu zenginleşmiş görünüyor. Başta ‘Mother’s Daugther’, ‘Unholy’ ve ‘Party Up The Street’ olmak üzere boş yok.
İSME BU KADAR TAKILMAYALIM
DOLU KADEHİ TERS TUT KARANLIK (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
(Mürsel Oğulcan Ava & Uğurhan Özay)
Hiçbir dönemde grup adları ilgilendirmedi beni. Önemli olan şu: Şayet grupsanız grup duruşunuz var mı, grup müziği yapabiliyorlar musunuz?
Yeni nesil alternatif rock gruplarının isimlerine kafayı neden bu kadar taktığımızı anlamak güç. 60 ve 70’lerde ‘Dadaşlar’, ‘Kardaşlar’, ‘Apaşlar’, ‘Moğollar’ gibi isimler modaydı. 80’lerdeyse grup adının başına ‘grup’ kelimesi eklendi çoğunlukla. Biz eklemesek TRT eklerdi, ‘grup’ olduklarını net olarak ifade etmek TRT için nedense önemliydi. 90’larda ve 2000’lerde ‘Yahu bu grup ismine bu kadar takılmayın’ diyen ve şahsi oynayan grup isimleriyle tanıştık: ‘Mor ve ötesi’, ‘Duman’, ‘maNga’ gibi...2010’ların sonuna yaklaştığımız şu dönemdeyse ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz, Adamlar, Son Feci Bisiklet, Dolu Kadehi Ters Tut’ gibi hitap ettikleri kitlenin umursamaz ve ‘cool’ olmayı trend kabul etmiş haline denk düşen isimler moda.
Hiçbir dönemde grup adları ilgilendirmedi beni. Bu hareketin en kralını hem de 80’li yıllarda birileri kendilerine ‘Bulutsuzluk Özlemi’ diyerek yapmamış mıydı zaten? Önemli olan şu: Şayet grupsanız grup duruşunuz var mı, grup müziği yapabiliyorlar musunuz...
Sahnede izlemek şart
Sevindiğim konuysa şöyle: İçinde bulunduğumuz yılların kimilerine göre tuhaf isimli gruplarının neredeyse tamamı çok iyi grup müziği yapıyorlar.
‘Dolu Kadehi Ters Tut’ da; ilk albümleri ‘Polonya’nın Başı Belada’dan beri gelişimlerini ilgiyle izlediğim; bugün yaptıkları her konseri kapalı gişe haline getirmeyi ve kendilerini özgürce ifade ederek çatır çatır grup müziği yapmayı başarmış bir Türk modern rock grubu. İlk albümden ikinci albüm ‘Dünyanın En İyi Albümü’ne mecazen ‘ergenlik’ten delikanlılığa geçtilerse; şimdi ‘Karanlık’la karakter oturtuyorlar.
Daha önce tekli olarak yayımladıkları ‘Beyler’ dışında albüme adını veren ‘Karanlık’, ‘#24’, ‘Gitme’ ve ‘Tanrının İşi’ öncelikli olmak üzere albümün tamamını dinlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir de özel ricam var; Dolu Kadehi Ters Tut gibi grupları iyi anlamak için konserlerinde bulunmanız şart. İşin özü orijinallik ve samimiyetse er meydanı sahne çünkü.