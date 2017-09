Bakın ona neler yaptırdınız?

Adını; sanatçının doğum yılı olan ‘1989’dan alan; içinden ‘Blank Space’, ‘Style’, ‘Shake It Off’, ‘Bad Blood’, ‘Wildest Dream’ gibi hit’ler çıkmış son albümünün üzerinden üç yıl geçti Taylor Swift’in...

Kendisinin; henüz 20’li yaşlarının başında; ‘Country söyleyen masum kız’ olarak Grammy adayı gösterilmesinden ve ödülleri, milyonluk satışları kucaklayan; rekorlar kıran ve hatta Amerika’nın ‘sweet heart’ı olmasını sağlayan kariyer adımlarından sonra bugün yeni albümü ‘Reputation’a iki buçuk ay kala yeni tekli ve video’su ‘Look What You Made Me Do’ bomba gibi düştü önümüze... Önce şarkı sözü video’su 43 milyon; arkasından video’nun kendisi 1 günde 32 milyon kez dinlendi.

Neydi bomba etkisini yaratan? Şarkının adıyla başlıyor hikâye; ne diyor Taylor? ‘Bana yaptırdığına bak!’ Önce videoyu inceleyelim: Gotik göndermeler içeren ve bağımsız film yönetmeni Joseph Kahn tarafından çekilen (Kendisi Blank Space ve Bad Blood videolarını da yönetmişti) video bir mezarlık ortamında başlıyor. Mezardan emekleyerek çıkan Taylor’ın mezar taşında “Burada Taylor Swift’in ‘Reputation’ı yatıyor” yazıyor. Yani bir anlamda kendi şöhret geçmişini tamamen gömüp yeni ve vahşi bir Taylor’ın doğuşunu müjdeliyor. Videoda bir süre ‘zombi’ olarak takıldıktan sonra sırayla eski ‘persona’larına bürünüyor Swift. Kedi maskeli kadın, banka soyguncusu kadın, kadın robot çetesinin lideri, paparazzilerden kaçan ünlü kadın bunlardan sadece birkaçı. Ama asıl mesaj video’nun sonunda: Tüm persona’lar bir araya geliyor ve birbirlerini ‘sahte’ olmakla yeni Taylor’ı da sürekli mağduru oynamakla itham ediyorlar. Ama yeni Taylor; belki bir Haç belki de Taylor’un T’si olan şeklin en tepesinde, bütün ihtişamıyla zaferini kutluyor. Bir başka okumayla geçmişinin parodisini yaparak büyük dönüşümünü kutsuyor.

Polemiklerle başı belada...

Neden değişti derseniz, Taylor’ın girdiği sosyal medya polemikleriyle başı belada. Bildiğimiz en büyük düşmanları Katy Perry ve Kanye/Kim Kardashian West. Katy, Taylor’ı kameralara oynayan bir yalancı; Kim ise ‘yılan’ olarak betimliyor. Katy ile mevzuları ortak eski sevgilileri müzisyen John Mayer’e kadar uzanıyor. Ayrıca Swift ve Mayer’in de arası pek iyi değil. Derinine bilgi sahibi olmak için Taylor Swift’in ‘Dear John’ ve John’un cevabı niteliğinde ‘Paper Doll’ şarkılarının sözlerine bakmanız lazım. Ayrıca Nicki Minaj’la yanlış anlaşmaya dayalı bir ‘Cılız, beyaz kadın’ polemiği de mevcut Taylor’ın. Sonraki sevgilisi Calvin Harris’se; Taylor ayrılıktan 1 hafta sonra aktör Tom Hiddleston’la birlikte olunca epeyce bozuldu. İşte bu genel tablo psikolojisini bozdu Taylor Swift’in. Dedikodu yapıyorum sanmayın, çünkü bu şarkının ve yeni albümde göreceğiniz değişimin oluşma sebeplerini anlamak için ayrıntıları bilmeniz gerek.

Önceki albümden ‘Bad Blood’ şarkısının videosunu Katy Perry’ye taahhütlü olarak yollayan Swift ‘Look What You Made Me Do’nun video’sunda da Kanye West’in ‘Famous’ video’sunu ve yılan göndermeleriyle Kim Kardashian West’i çılgınca iğneliyor. Özetle net biçimde diyor ki: “Ben o eski ben değilim, bildiğiniz Taylor öldü; korkun benden...”

Alt yapılarıyla 80’lere gönderme yapan az buçuk elektro pop bir sound’u var ama karanlık ve endüstriyel haliyle ‘habercilik’ görevini yerine getiriyor yeni şarkı. Haberse şu: 10 Kasım’da yayımlanacak yeni Taylor Swift albümü ‘Reputation’ı dinleyince fena halde şoke olacaksınız. Yani sizi sert, ters ve sürprizli bir Taylor Swift bekliyor.