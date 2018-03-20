Sokak köpekleriyle yaşamak

Oturduğumuz mahallelerde, yaşadığımız sitelerde, gezmeye gittiğimiz parklarda bir ya da birkaç sokak köpeğine rastlamak alıştığımız bir görüntüdür.

Her ne kadar insanların büyük bir kısmı sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamaktan şikâyetçi olsalar da aslında onlarla bir arada yaşamak zannedildiği kadar zor ve tehlikeli değildir.

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Şu ana kadar sokak hayvanları konusunda oluşturulmaya çalışılmış projeler tam manasıyla uygulanamadığı için barınaklar, kontrolsüz üreme sonucunda sokaktan toplanmış köpeklerle kapasitelerinin çok üstünde bakım ve iyileştirme hizmeti vermeye çalışmaktadır. Ülkemizdeki sokak hayvanı popülasyonunun çokluğunu düşündüğümüzde, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bakımevlerinin yetersizliği bizlerin bu hayvanlarla ‘bir arada yaşamayı öğrenmemiz doğrusunu’ gündeme getirmektedir.

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Her gün belediye ekiplerine sokak hayvanlarının toplatılması konusunda bir çok şikâyet gelmektedir. İnsanların rahatsız olduğu konular arasında sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrama, çocuklarının güvenli şekilde sokağa çıkamaması, hayvanlardan kendilerine geçebilecek hastalıkların yarattığı endişe ve havlama problemi başta olmak üzere birçok konu vardır.

Hâlbuki, problem olarak görülen bu konular halkın bilinçlendirilmesi ve sokak hayvanlarına karşı nasıl davranması gerektiği konusunda biraz duyarlı olmalarıyla kolaylıkla çözülebilir.

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İlk başta onları anlamak, onların davranışları konusunda bilgi sahibi olmak ve bilinçlenmek gerekmektedir. Sokak köpeklerinin toplatılıp barınaklara gönderilmesi başka grupların onların yerlerini almasından öteye gitmeyecektir. Bir grubun belli bir bölgeyi sahiplenmiş olması o bölgeye diğer grupların yerleşememesi anlamına gelmektedir. Aynı bölgede yaşayan halkın bu köpeklerin kısırlaştırılması, düzenli beslenmesi ve aşı programlarını takip edilmesini sağladıkları takdirde grup o bölgenin güvenliğini de üstlenecektir.

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Köpekler avlanma dürtüleri kuvvetli olan hayvanlar oldukları için özellikle ‘kaçma ve korku davranışları gösteren insanları ya da diğer canlıları kovalamaya’ yönelik içgüdüsel bir davranış gösterirler. Eğer bu hayvanlarla bir arada yaşam esnasında sakin, kararlı bir vücut dili gösterildiği takdirde onların ne kadar zararsız ve uyumlu olduğunu anlamış oluruz.

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Yetişkin insanların çocuklarına da bu bilinci aşılaması ve nasıl davranmaları gerekli olduğu konusunda onları bilgilendirmesiyle, aşıları yapılmış ve yaşadıkları çevredeki insanlarla uyumlu hale gelmiş sokak hayvanlarıyla birlikte tehlikesizce yaşamak mümkündür. Bir sokak köpeğinin en koruyucu ve tehlikeli olacağı zaman dilimi yavruları olduğu dönemdir. Annelik içgüdüsü ile yavrularını korumak doğal bir davranıştır. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve üremenin kontrol altına alınmasıyla bu agresyon çeşidini de elimine etmiş oluruz. Hem sayılarının artması engellenmiş hem de davranışları düzenlenmiş olur.

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Sokak köpekleri için ortak kullanılan yerleşim alanlarının biraz dışında beslenme istasyonlarının oluşturulmasıyla bu hayvanların yiyecek arama hedefli çöpleri karıştırması ve insanların yaşam alanlarına fazla yaklaşması da engellenmiş olacaktır. Bir sokak köpeğiyle iletişim kurmaya çalışmak çok zor değildir. Bazen bir sokak köpeğinin komşunuz olmasını sizinle uyumsuz ve saygısız bir diyalog içerisinde olan bir başka komşunuz olmasına tercih edebilirsiniz. Nasıl apartmanlarda ya da sitelerde komşularımızla birlikte uyumlu, onların yaşam alanlarına ve özellerine saygı göstererek yaşıyor, ortak alanları birlikte uyumlu bir şekilde kullanmak durumunda kalıyorsak sokak köpeği komşularımıza da aynı algıyla yaklaşmak, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek, onların yaşam haklarına da saygı göstermek zorundayız.

Bu olgu ‘sokak köpekleri problemi’ şeklinde algılandığı takdirde hiçbir zaman olumlu bir etki yaratmayacaktır. Sokak köpeklerini bir problem olarak değil de ortak yaşam arkadaşlarımız olarak adlandırırsak çok daha olumlu algılara sahip olacağımızı düşünüyorum.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kırma (melez) köpekler de en az saf ırklar kadar iyi eğitim alabilir hatta çok iyi görev köpeği olabilirler. Ayrıca kırma köpekler saf ırklara göre birçok hastalığa karşı daha dirençli olurlar.