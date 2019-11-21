Köpeklere nasıl yaklaşmalı

Köpekler tür olarak bizlerden farklı olan canlılardır. Ayrı alışkanlıkları ve davranış biçimleri vardır. Eğer bir köpekle iletişime geçmek istiyorsanız, onun gözünden bakmayı bilmeniz, onların hareket ve vücut dillerini tanımanız, kısacası köpekler hakkında bilgili olmanız gerekir.
Köpekler sürü hayvanlarıdır. Topluluk halinde yaşarlar ve sürü içersindeki dinamikler onlar için oldukça önemlidir. Ast-üst ilişkileri yani statü onların kimlik tanımlaması açısından olmazsa olmazdır. Sürü içerisinde bireylerin hareket ve davranışları bu dengeler üzerinde şekillenir. Bireysel psikolojisi ön planda olan biz insanların köpekleri anlayabilmesi ve yaklaşıp ilişki kurabilmesi ancak sürü kavramı ve sürü içersindeki bireylerin kendi aralarındaki iletişimi algılayabilmesiyle mümkündür.;
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İletişim kurmak istediğimiz köpek ister sahipli bir köpek olsun, isterse bir sokak köpeği... Yaklaşımda okumamız gereken vücut dilleri ve bizim sergilememiz gereken hareketlerde şunlara özellikle dikkat ermeliyiz:
* Tanımadığımız bir köpeğe yaklaşırken önden ve düz bir şekilde -özellikle gözlerine dik dik bakarak- iletişime geçmeyi denememeliyiz. Zira köpekler önden gelen hareketleri ve gözlerine direkt yöneltilen dik bakışları tehdit olarak algılarlar. Kendi içlerindeki sürü hareketlerinde de bu tip davranışlar mücadele ve gözdağı vermek anlamına gelebilmektedir. Köpeğe yandan yaklaşmak ve gözlerinin içine bakmadan iletişimi denemek onların daha rahat olmasını ve daha az endişelenmesini sağlayacaktır.
* Köpekler karşıdan ve üzerlerine çökülerek kafalarının üzerine elle müdahale edilerek sevilmekten hoşlanmazlar. Tanımadığı bir kişi tarafından yapılan bu tip hareketler baskılanma duygusunu tetikler ve bundan hiç hoşlanmazlar. Buna tepki göstermeyen köpekler, katlanma davranışı sonucu kabullenirler. Her köpek bu tip baskılı selamlamaya katlanmak istemeyebilir. Bir köpekle tanışırken yan olarak yaklaşmak önce sizi koklamasına müsaade etmek, sizi analiz etmelerindeki ilk adımı rahatça gerçekleştirmerini sağlar.
* Unutmayın, köpekler aynı zamanda burunlarıyla görürler. Koku onların hayatındaki en önemli tahlil yöntemlerinin başında gelir. Sizi koklayarak ön fikir edinmiş olan köpeğe aşağıdan avuç içinizi uzatarak daha yakın tanışma ve temas istediğinizi tehdit içermeden ifade etmiş olursunuz. Eğer köpek elinizi kokladıktan sonra size yanaşıyor ve yavaş yavaş kuyruk sallayarak sizi selamlıyorsa, ‘merhaba’ deme isteğinize pozitif yanıt veriyor demektir ve hafif temaslarla bu tanışma taçlandırılabilir. Köpek elinizi ve sizi hiç koklamıyor ya da koklayıp kafasını çeviriyorsa, bu ya o an sizinle değil başka bir şeyle meşgul olduğunu yada sizinle nazikçe tanışmak istemediğini anlatmaya çalışıyordur. Bu durumda üstelememek en doğru hareket olacaktır. Unutmayın her köpek sizinle tanışmak isteyecek ve bu teklifinizi kabul edecek diye bir kaide yoktur. Bazen onları rahat bırakmak daha doğru bir hareket olacaktır.
* Köpeklerin kendi beden dillerinde sarılmak, mıncıklanmak ve öpüşmek yer almaz. Temaslarınıza izin veren köpeğe sarılmaya çalışmak sıkıştırmak veya öpmeye çalışmak onlarda endişe ve korku davranışını tetikleyebilir. Her köpeği bu tip hareketlerinize katlanan kendi köpeğiniz gibi düşünmemelisiniz.
* Köpekle iletişim esnasında ani el-kol veya vücut hararetlerinden kaçının. Çünkü ani hareketler özünde avcı olan bu canlıların bir anda tetiklenmesine yada korkmalarına sebep olabilir. Yavaş ve sakin yaklaşımlar her zaman çok daha güven verici olacaktır.
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Unutulmamalıdır ki, bizim için tür dışı olan köpeklerle iletişim kurmaya çalışırken karşımızdaki canlının hareketletinin ve ifadelerinin hangi anlamlara geldiğini ve hangi duyguları sembolize ettiğini anlamalıyız. Yöntemini bilerek ve onların davranışlarını okuyarak bu harika canlılarla güven dolu benzersiz keyifte ilişkiler inşa edip dost olabiliriz.
Köpeklere nasıl yaklaşmalı
Köpekler tür olarak bizlerden farklı olan canlılardır. Ayrı alışkanlıkları ve davranış biçimleri vardır. Eğer bir köpekle iletişime geçmek istiyorsanız, onun gözünden bakmayı bilmeniz, onların hareket ve vücut dillerini tanımanız, kısacası köpekler hakkında bilgili olmanız gerekir.
Köpekler sürü hayvanlarıdır. Topluluk halinde yaşarlar ve sürü içersindeki dinamikler onlar için oldukça önemlidir. Ast-üst ilişkileri yani statü onların kimlik tanımlaması açısından olmazsa olmazdır. Sürü içerisinde bireylerin hareket ve davranışları bu dengeler üzerinde şekillenir. Bireysel psikolojisi ön planda olan biz insanların köpekleri anlayabilmesi ve yaklaşıp ilişki kurabilmesi ancak sürü kavramı ve sürü içersindeki bireylerin kendi aralarındaki iletişimi algılayabilmesiyle mümkündür.;
* * *
İletişim kurmak istediğimiz köpek ister sahipli bir köpek olsun, isterse bir sokak köpeği... Yaklaşımda okumamız gereken vücut dilleri ve bizim sergilememiz gereken hareketlerde şunlara özellikle dikkat ermeliyiz:
* Tanımadığımız bir köpeğe yaklaşırken önden ve düz bir şekilde -özellikle gözlerine dik dik bakarak- iletişime geçmeyi denememeliyiz. Zira köpekler önden gelen hareketleri ve gözlerine direkt yöneltilen dik bakışları tehdit olarak algılarlar. Kendi içlerindeki sürü hareketlerinde de bu tip davranışlar mücadele ve gözdağı vermek anlamına gelebilmektedir. Köpeğe yandan yaklaşmak ve gözlerinin içine bakmadan iletişimi denemek onların daha rahat olmasını ve daha az endişelenmesini sağlayacaktır.
* Köpekler karşıdan ve üzerlerine çökülerek kafalarının üzerine elle müdahale edilerek sevilmekten hoşlanmazlar. Tanımadığı bir kişi tarafından yapılan bu tip hareketler baskılanma duygusunu tetikler ve bundan hiç hoşlanmazlar. Buna tepki göstermeyen köpekler, katlanma davranışı sonucu kabullenirler. Her köpek bu tip baskılı selamlamaya katlanmak istemeyebilir. Bir köpekle tanışırken yan olarak yaklaşmak önce sizi koklamasına müsaade etmek, sizi analiz etmelerindeki ilk adımı rahatça gerçekleştirmerini sağlar.
* Unutmayın, köpekler aynı zamanda burunlarıyla görürler. Koku onların hayatındaki en önemli tahlil yöntemlerinin başında gelir. Sizi koklayarak ön fikir edinmiş olan köpeğe aşağıdan avuç içinizi uzatarak daha yakın tanışma ve temas istediğinizi tehdit içermeden ifade etmiş olursunuz. Eğer köpek elinizi kokladıktan sonra size yanaşıyor ve yavaş yavaş kuyruk sallayarak sizi selamlıyorsa, ‘merhaba’ deme isteğinize pozitif yanıt veriyor demektir ve hafif temaslarla bu tanışma taçlandırılabilir. Köpek elinizi ve sizi hiç koklamıyor ya da koklayıp kafasını çeviriyorsa, bu ya o an sizinle değil başka bir şeyle meşgul olduğunu yada sizinle nazikçe tanışmak istemediğini anlatmaya çalışıyordur. Bu durumda üstelememek en doğru hareket olacaktır. Unutmayın her köpek sizinle tanışmak isteyecek ve bu teklifinizi kabul edecek diye bir kaide yoktur. Bazen onları rahat bırakmak daha doğru bir hareket olacaktır.
* Köpeklerin kendi beden dillerinde sarılmak, mıncıklanmak ve öpüşmek yer almaz. Temaslarınıza izin veren köpeğe sarılmaya çalışmak sıkıştırmak veya öpmeye çalışmak onlarda endişe ve korku davranışını tetikleyebilir. Her köpeği bu tip hareketlerinize katlanan kendi köpeğiniz gibi düşünmemelisiniz.
* Köpekle iletişim esnasında ani el-kol veya vücut hararetlerinden kaçının. Çünkü ani hareketler özünde avcı olan bu canlıların bir anda tetiklenmesine yada korkmalarına sebep olabilir. Yavaş ve sakin yaklaşımlar her zaman çok daha güven verici olacaktır.
* * *
Unutulmamalıdır ki, bizim için tür dışı olan köpeklerle iletişim kurmaya çalışırken karşımızdaki canlının hareketletinin ve ifadelerinin hangi anlamlara geldiğini ve hangi duyguları sembolize ettiğini anlamalıyız. Yöntemini bilerek ve onların davranışlarını okuyarak bu harika canlılarla güven dolu benzersiz keyifte ilişkiler inşa edip dost olabiliriz.