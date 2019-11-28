Köpeklerde tuvalet eğitimi

Her ne kadar bu yazının başlığını “tuvalet eğitimi” olarak atmış olsam da aslında “tuvalet yönlendirmesi” demek çok daha doğru bir tanımlama olacaktır.
Zira fizyolojik olarak vücudu terk edecek olan idrar ve dışkının eğitilmesi, takdir edersiniz ki mümkün olmayacaktır. Olguya geniş açıdan bakıp genel bir tanımlama yapmak gerekirse, köpekte tuvalet alışkanlığını oluşturmak, köpeği ancak doğru zamanda doğru yere yönlendirmekle mümkündür.
* * *
Yavru köpek sahiplenmiş olan birçok ailenin köpeklerini erken dönemde terk etmelerinin en büyük sebebi genellikle yavruda tuvalet alışkanlığının oluşturamamasıdır. Aslında biraz dikkat ve zamanlama ile üstesinden kolaylıkla gelinebilecek olan tuvalet alışkanlığı, yavru köpeğin eve gelişiyle birlikte hemen başlanması gereken bir terbiye şeklidir.
Yavru köpeğin tuvalet alışkanlığını doğru oluşturabilmek, hayvan sahibinin mama saatlerini düzenlemesi, yavrunun ev içerisinde yaşadığı alanın belli ölçülerde sınırlandırılması ve doğru zamanlarda tuvaletini yapması istenen alana yönlendirilmesiyle kolayca şekillendirilebilir.
* * *
Tuvalet eğitimi, köpeğin yaşadığı ortam, beslenme ve gezinti saatleriyle bağlantılı olduğu için mutlaka yaşadığı ortamda oluşturulmalıdır. Bu eğitimi almak üzere daha aşı programı bile tamamlanmamış yavrunun eğitim merkezlerine gönderilmeye çalışılması hem yavrunun sağlığı açısından olumsuz olacak hem de farklı oryantasyonda başarısız olacaktır. Anlaşılması gereken bu terbiyenin köpeğin yaşadığı ortamda sahipleri tarafından verilmesi gerekli olduğudur. Nasıl çocuklarınızı bebeklik döneminde tuvaletlerini öğrenmesi hedefli olarak bir eğitim kurumuna göndermiyorsanız ve ev içerisinde aileyle çözüyorsanız yavru köpeğinize de aynı algıyla yaklaşmalısınız.
* * *
Yavru köpek eve geldiğinde ona hazırlanmış olan 2-4 metrekarelik sınırlandırılmış bir alan içerisine yerleştirilmesi onun tuvalet alışkanlığının oluşmasına yardımcı olacaktır. Aksi takdirde evin her yerini kullanmasına müsaade edilen yavru köpeğin kafasının karışıp farklı yerlere tuvalet yapması kaçınılmazdır. Köpekler içgüdüsel olarak yattıkları ve yemek yedikleri bölgeyi pisletmek istemezler ve bu bölgeye en uzak olan yerleri tuvalet alanı olarak kullanırlar. Hazırlamış olduğumuz sınırlı alanın yakın köşelerine yatak ve yemek-su kaplarını yerleştirir ve de uzak köşeyi gazete kâğıtları ya da tuvalet pedleriyle kaplarsak yavru direkt ona hazırlanan tuvalet alanını kullanacaktır. Böylece yavru doğru oryantasyonla tuvalet alışkanlığı edinecek, biz de sık sık kirli alanı temizleyerek köpeğin alanını temiz tutmuş olacağız.
* * *
Yavrular yemekten hemen sonra ve uykudan uyandıkları zaman en çok tuvalet ihtiyacı hissettikleri dönemdir. Yavrunun tuvaletini yapmasının hemen ardından evin diğer alanlarına kısa süreli olarak alınması ile aileyle daha yakın temasta olması ve evin alanlarını tanıması mümkün olabilir. Ancak bu süreyi fazla uzun tutmamak gerekir, zira yavru köpekler sık tuvalet ihtiyacı içerisine girdiklerinden bir kaza yaşanmaması adına yavru kısa süre sonra tekrar yerine konmalıdır. Aşı programı tamamlanan yavru, artık dışarıya çıkmaya hazırdır. Yavru özellikle uykudan sonra ve yemek sonralarında gün içerisinde sık sık dışarı çıkartılarak dış dünyayı tolere etmeyi öğrenmesi ve tuvalet alışkanlığını dışarı şekillendirmesi gerekir. Kısa bir süre sonra yavru, tuvaletini dışarı yapmaya alışacaktır. Tabi ki dostumuzun atıklarını toplamak ve çevre sağlığını ihmal etmemek önemlidir.
* * *
Küçük ırk köpeklerin yavruluk döneminden itibaren başlatılan ev içerisine organize edilmiş tuvalet alanlarını (ped alışkanlığı) yetişkin oldukları dönem içerisinde de hayvan sahibinin tembelliği ve üşengeçliği kaynaklı olarak devam ettirmesi son derece yanlıştır. Pedlerin yerlerinin değiştirilmesi, yeni bir eve taşınma, yeni bir halı yada banyo paspasının serilmesi köpeğin kafasını kolaylıkla karıştırabilecek ve tuvalet alışkanlığını bozacaktır. Bundan da malesef genellikle köpek sorumlu tutulur. Ayrıca köpeğin küçük ırk olması köpek olduğu gerçeğini değiştirmez. Küçük ırk köpeklerin de tıpkı büyük ırk türdeşleri gibi açık alanlarda gezmeye ve egzersize ihtiyaçları vardır. Dışarıya çıkartılması tek başına tuvalet alışkanlığı hedefli olmamalıdır.
* * *
Biraz sabır ve dikkatle ilk zamanlarda sık dışarı çıkartılarak çözülebilecek olan tuvalet alışkanlığının yanlış uygulamaları yüzünden dostunuzu terk etmeyin.
Köpeklerde tuvalet eğitimi
Her ne kadar bu yazının başlığını “tuvalet eğitimi” olarak atmış olsam da aslında “tuvalet yönlendirmesi” demek çok daha doğru bir tanımlama olacaktır.
Zira fizyolojik olarak vücudu terk edecek olan idrar ve dışkının eğitilmesi, takdir edersiniz ki mümkün olmayacaktır. Olguya geniş açıdan bakıp genel bir tanımlama yapmak gerekirse, köpekte tuvalet alışkanlığını oluşturmak, köpeği ancak doğru zamanda doğru yere yönlendirmekle mümkündür.
* * *
Yavru köpek sahiplenmiş olan birçok ailenin köpeklerini erken dönemde terk etmelerinin en büyük sebebi genellikle yavruda tuvalet alışkanlığının oluşturamamasıdır. Aslında biraz dikkat ve zamanlama ile üstesinden kolaylıkla gelinebilecek olan tuvalet alışkanlığı, yavru köpeğin eve gelişiyle birlikte hemen başlanması gereken bir terbiye şeklidir.
Yavru köpeğin tuvalet alışkanlığını doğru oluşturabilmek, hayvan sahibinin mama saatlerini düzenlemesi, yavrunun ev içerisinde yaşadığı alanın belli ölçülerde sınırlandırılması ve doğru zamanlarda tuvaletini yapması istenen alana yönlendirilmesiyle kolayca şekillendirilebilir.
* * *
Tuvalet eğitimi, köpeğin yaşadığı ortam, beslenme ve gezinti saatleriyle bağlantılı olduğu için mutlaka yaşadığı ortamda oluşturulmalıdır. Bu eğitimi almak üzere daha aşı programı bile tamamlanmamış yavrunun eğitim merkezlerine gönderilmeye çalışılması hem yavrunun sağlığı açısından olumsuz olacak hem de farklı oryantasyonda başarısız olacaktır. Anlaşılması gereken bu terbiyenin köpeğin yaşadığı ortamda sahipleri tarafından verilmesi gerekli olduğudur. Nasıl çocuklarınızı bebeklik döneminde tuvaletlerini öğrenmesi hedefli olarak bir eğitim kurumuna göndermiyorsanız ve ev içerisinde aileyle çözüyorsanız yavru köpeğinize de aynı algıyla yaklaşmalısınız.
* * *
Yavru köpek eve geldiğinde ona hazırlanmış olan 2-4 metrekarelik sınırlandırılmış bir alan içerisine yerleştirilmesi onun tuvalet alışkanlığının oluşmasına yardımcı olacaktır. Aksi takdirde evin her yerini kullanmasına müsaade edilen yavru köpeğin kafasının karışıp farklı yerlere tuvalet yapması kaçınılmazdır. Köpekler içgüdüsel olarak yattıkları ve yemek yedikleri bölgeyi pisletmek istemezler ve bu bölgeye en uzak olan yerleri tuvalet alanı olarak kullanırlar. Hazırlamış olduğumuz sınırlı alanın yakın köşelerine yatak ve yemek-su kaplarını yerleştirir ve de uzak köşeyi gazete kâğıtları ya da tuvalet pedleriyle kaplarsak yavru direkt ona hazırlanan tuvalet alanını kullanacaktır. Böylece yavru doğru oryantasyonla tuvalet alışkanlığı edinecek, biz de sık sık kirli alanı temizleyerek köpeğin alanını temiz tutmuş olacağız.
* * *
Yavrular yemekten hemen sonra ve uykudan uyandıkları zaman en çok tuvalet ihtiyacı hissettikleri dönemdir. Yavrunun tuvaletini yapmasının hemen ardından evin diğer alanlarına kısa süreli olarak alınması ile aileyle daha yakın temasta olması ve evin alanlarını tanıması mümkün olabilir. Ancak bu süreyi fazla uzun tutmamak gerekir, zira yavru köpekler sık tuvalet ihtiyacı içerisine girdiklerinden bir kaza yaşanmaması adına yavru kısa süre sonra tekrar yerine konmalıdır. Aşı programı tamamlanan yavru, artık dışarıya çıkmaya hazırdır. Yavru özellikle uykudan sonra ve yemek sonralarında gün içerisinde sık sık dışarı çıkartılarak dış dünyayı tolere etmeyi öğrenmesi ve tuvalet alışkanlığını dışarı şekillendirmesi gerekir. Kısa bir süre sonra yavru, tuvaletini dışarı yapmaya alışacaktır. Tabi ki dostumuzun atıklarını toplamak ve çevre sağlığını ihmal etmemek önemlidir.
* * *
Küçük ırk köpeklerin yavruluk döneminden itibaren başlatılan ev içerisine organize edilmiş tuvalet alanlarını (ped alışkanlığı) yetişkin oldukları dönem içerisinde de hayvan sahibinin tembelliği ve üşengeçliği kaynaklı olarak devam ettirmesi son derece yanlıştır. Pedlerin yerlerinin değiştirilmesi, yeni bir eve taşınma, yeni bir halı yada banyo paspasının serilmesi köpeğin kafasını kolaylıkla karıştırabilecek ve tuvalet alışkanlığını bozacaktır. Bundan da malesef genellikle köpek sorumlu tutulur. Ayrıca köpeğin küçük ırk olması köpek olduğu gerçeğini değiştirmez. Küçük ırk köpeklerin de tıpkı büyük ırk türdeşleri gibi açık alanlarda gezmeye ve egzersize ihtiyaçları vardır. Dışarıya çıkartılması tek başına tuvalet alışkanlığı hedefli olmamalıdır.
* * *
Biraz sabır ve dikkatle ilk zamanlarda sık dışarı çıkartılarak çözülebilecek olan tuvalet alışkanlığının yanlış uygulamaları yüzünden dostunuzu terk etmeyin.