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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpekle, güvenli araba seyahati yapmanın püf noktaları

30 Mayıs 2019

Bizler, araba ile yaptığımız yolculuklar esnasında sürüş emniyeti açısından nasıl bütün önlemleri alıyorsak, sevimli dostlarımız için de arabayla seyahatleri esnasında emniyeti elden bırakmamalıyız.

Arabaya bindiğimizde ilk iş, emniyet kemerimizi takarız. Eğer arabada bebek ya da çocukla seyahat ediyorsak, onların güven içinde yolculuk yapmaları için arka koltuğu kullanırız. Bebekler için arabada pusetleri ve ekstra emniyet kemerlerini dahil ederiz.
Dostlarımız köpeklerin de güvenli bir şekilde seyahat etmeleri tamamen bizim sorumluluğumuzdadır. Onlarla huzurlu ve emniyet içinde bir yolculuk için bazı önlemleri almamız gerekmektedir:
* Köpeğimizi küçük yaşlardan itibaren araba yolculuğuna alıştırmalıyız. Aksi takdirde araba yolculuğu onlar için endişe verici olabilir. Hatta “araba tutma” hastalığına yakalanabilirler.
* Dostumuzu sadece veteriner ziyaretleri için arabaya bindirirsek, sonu enjeksiyon ve muayene manipülasyonları ile biten seyahat onun araba korkusu edinmesine sebep olabilir.
* Köpeğimizi araba içinde mümkünse taşıma kutularında ve arka koltuk ya da kapalı sistem olmayan bagajlarda stabilize edersek, yolculuk esnasında köpeğimizi savrulma ve fren reaksiyonlarından korumuş oluruz.
* Eğer dostumuzu taşıma kabı olmaksızın nakledeceksek, mutlaka arka koltukta göğüs tasmasıyla, emniyet kitine takılan kayışlarla sabitlemeliyiz. Bu kayışlar uzun olmamalı ve köpek, sürücünün dikkatini ve dengesini bozabilecek kadar ön tarafa uzanamamalıdır.
* Emniyet kitine takılan kayışları asla boyun tasmaları ile kullanmamalıyız. Bu ani bir frende dostumuzun boynunun ciddi biçimde zedelenmesine neden olabilir.
* Köpekle araba içerisinde serbest şekilde yapılan yolculuklar bir çarpışma anında onun kontrolsüzce arabadan fırlaması gibi ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanabilir. Ayrıca arabada serbest hareket eden köpek, sürücünün dikkatini dağıtarak sürüş güvenliğini tehlikeli hale getirebilmektedir.
* Köpeğimizle sıcak havalarda arabayla seyahat ederken onları direkt klima esintisine maruz bırakmamalıyız. İnsanda olduğu gibi köpekler de klima sebebiyle hasta olabilirler.
* Arabada köpeğin kafasını çıkartabileceği kadar cam açmamalıyız. Heyecan ile camdan atlama reaksiyonu gösterebilirler ya da kafası dışarıda seyahat ederken toz ve yabancı cisimlere maruz kalarak göz rahatsızlıklarına yakalanabilirler.
* Dostumuzla seyahatte araç içinde ağır araç kokuları, parfüm kullanmak ve sigara içmek onu çok rahatsız edecektir.
Unutmayın! Onların seyahat güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır.
Güvenli ve rahat yolculuklar dilerim.

Köpekle, güvenli araba seyahati yapmanın püf noktaları

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Köpekler, vücutları ile terleyemezler. Terlemeyi soluk alıp vererek yapar ve vücut ısılarını düzenlerler. Bu sebepten ötürü sıcak çarpmasına karşı dayanıksızlardır. Dostlarımızı sıcak havalarda asla arabada bırakmamalıyız. Aksi takdirde köpeğimiz sıcak çarpması ile karşı karşıya kalır ve bu ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Köpekle, güvenli araba seyahati yapmanın püf noktaları




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