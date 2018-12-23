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Susan Miller

Susan Miller

Yeni yıla kim, nasıl giriyor?

23 Aralık 2018

Tabii ki çekiciliği artanlar yine Akrepler. Oğlaklar için değişim, dönüşüm devam ediyor. Koçlar evden çok uzaklaşmasın; İkizlerin kafası karışık...

KOÇ
Tatil planlarına dikkat!
Yılbaşı için bir yere gidecekseniz, planlarınızı gözden geçirin. Detayları atlayabilirsiniz.

BOĞA
Romantizme hazır mısınız?
Çok romantik bir yılbaşı olacak. Aile ve arkadaşlarla yapacağınız konuşmalarda dikkat!

İKİZLER
Merkür kafa karıştıracak
Partnerinizle aranızda bir yanlış anlama mümkün. Merkür bu kafa karışıklığını daha da artırıyor.

YENGEÇ
Yenilenme geliyor
Venüs yıl sonu kutlamalarını sizin için eğlenceli yapacak. Bir yenilenme deneyimi yaşayacaksınız.

ASLAN
Evinizi düzene koyun
Düzen için harekete geçmeye hazırsınız! Güneş Yay burcuna girip sizi kutlamalarına hazırlayacak.

BAŞAK
Sabır, sabır, ya sabır!
Gökyüzündeki açılar yanlış anlamalara neden olabilir. Sevdiklerinize karşı sabırlı olmayı deneyin.

TERAZİ
Aileden destek var
Aileden birinden alacağınız özel bir hediye, maddi kaygılarınızı hafifletebilir.

AKREP
Çekiciliğiniz artıyor
Bu hafta çekiciliğiniz artacak. Çok hoşunuza gidecek. Ancak gereğinden fazla para harcayabilirsiniz.

YAY
Yanlış anlaşılabilirsiniz
Akrabalarınız sizi ya da siz onları yanlış anlayabilirsiniz. Yapacağınız konuşmalara dikkat...

OĞLAK
Değişime devam!
Dönüşüm gezegeni Plüton hayatı zorlaştırıyor. Ama Venüs yakınlarınızla hoş zaman vaat ediyor.

KOVA
Biraz dinlenme zamanı
Bu hafta patronunuz veya yöneticiniz biraz izin alıp dinlenmeniz için sizi teşvik edebilir. ihtiyacınız da var.

BALIK
Patrona mesaj atmayın
Yılbaşı heyecan verici olacak. Ancak gecenin bir vakti yanlışlıkla patronunuza mesaj atmayın!

Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz. 

 

 

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