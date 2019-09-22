Kilit gün salı

Hafta başında Satürn, Merkür’e kafa tutacağı için işler karışabilir. Ama salı günkü Jüpiter-Merkür uyumu her şeyi yoluna sokacak.
Aşk değil kariyer
KOÇ
Haritanızın aşk evinde Venüs’le Merkür dans ediyor ama hayat sizi kariyer hedeflerinize odaklanmaya zorlayabilir. Özellikle cumartesi günü gerçekleşecek yeniayla birlikte işinizle ilgilenmek için disiplinli olmanız gerekecek.
Harekete geçin
BOĞA
Aklınız başka yerlerde olsa da daha sıkı çalışmak konusunda üzerinizde dışarıdan gelen bir baskı hissedebilirsiniz. Okula devam ediyorsanız işlerinizi önemli tarihlere yetiştirebilmek için hemen harekete geçmeniz gerekebilir.
Romantik salı
İKİZLER
Merkür’le Satürn arasındaki sert açı nedeniyle pazar ve pazartesi günleri resmi bir anlaşma imzalamaktan kaçının. Salı günü evlilikle veya ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşımayla ilgili diyaloglar alevlenebilir.
İlk iki gün gergin
YENGEÇ
Haftanın ilk iki günü atmosfer biraz gergin olsa da Merkür salı günü cömert Jüpiter’den büyülenecek ve işleri daha eğlenceli hale getirecek şekilde ekip çalışması içine girmek konusunda size ilham verecek.
Biraz sabır
ASLAN
Hafta başında iletişim ve uzlaşma çabalarınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Fakat salı günü fikirlerinizi daha yaratıcı bir biçimde sunma fırsatı bulacaksınız.
Para geliyor
BAŞAK
Bu hafta kafanız finansal konularla meşgul olabilir. Hafta sonunda gerçekleşecek yeniay para evinizi canlandıracak ve birikimlerinizi artırmanın yollarını bulacaksınız.
Yeni planlar
TERAZİ
Ailenizden biriyle veya ev arkadaşınızla aynı fikirde olmayabilirsiniz. Yeniay hafta sonuna doğru haritanızın kişilik evini canlandıracak ve sizi yeni planlar yapıp hayaller kurmaya davet edecek.
Düşünüp taşının
AKREP
Bu hafta iletişim gezegeni Merkür, haritanızın konuşma ve yazma evindeki Satürn’e kafa tutacağı için doğru kelimeleri bulmak zor gibi görünebilir. Cumartesi günkü yeniay kendi üzerinize düşünme evinizde gerçekleşecek, bu dönemi düşünerek değerlendirin.
Fazla sorumluluk
YAY
Tasarruf etmek veya ödeme yapmak gibi maddi konularda daha fazla sorumluluk üstlenmiş durumda olabilirsiniz. Bu hafta Satürn, Venüs’le Merkür’e kafa tutacağı için yaşadığınız gerginlik daha da artabilir fakat bu durum çok uzun sürmeyecek. Salı gününü bekleyin.
Yeni bir dönem
OĞLAK
Cumartesi günkü yeniayla kariyerinizde yeni bir dönem başlayacak. Önemli bir anlaşma imzalamayı umuyorsanız, Merkür’le Jüpiter arasında güzel bir uyumun yaşanacağı salı gününden sonra şansınız daha da artacak.
Seyahat mi var?
KOVA
Ufukta seyahat planlarınız varsa vize almak veya pasaportunuzu yenilemek gibi evrak işlerinin usulüne uygun yapıldığından emin olun. Hafta sonundaki yeniay seyahatlerde veya yükseköğrenimle ilgili girişimlerinizde size yardımcı olacak.
Enerji ihtiyacı
BALIK
Hafta başında anlaşma imzalamaktan kaçının. Cumartesi günkü yeniay haritanızın başkalarının parası evini canlandıracak. Gereken fonu bulmanıza yardımcı olacak yeni bir enerji hissedebilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Kilit gün salı
Hafta başında Satürn, Merkür’e kafa tutacağı için işler karışabilir. Ama salı günkü Jüpiter-Merkür uyumu her şeyi yoluna sokacak.
Aşk değil kariyer
KOÇ
Haritanızın aşk evinde Venüs’le Merkür dans ediyor ama hayat sizi kariyer hedeflerinize odaklanmaya zorlayabilir. Özellikle cumartesi günü gerçekleşecek yeniayla birlikte işinizle ilgilenmek için disiplinli olmanız gerekecek.
Harekete geçin
BOĞA
Aklınız başka yerlerde olsa da daha sıkı çalışmak konusunda üzerinizde dışarıdan gelen bir baskı hissedebilirsiniz. Okula devam ediyorsanız işlerinizi önemli tarihlere yetiştirebilmek için hemen harekete geçmeniz gerekebilir.
Romantik salı
İKİZLER
Merkür’le Satürn arasındaki sert açı nedeniyle pazar ve pazartesi günleri resmi bir anlaşma imzalamaktan kaçının. Salı günü evlilikle veya ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşımayla ilgili diyaloglar alevlenebilir.
İlk iki gün gergin
YENGEÇ
Haftanın ilk iki günü atmosfer biraz gergin olsa da Merkür salı günü cömert Jüpiter’den büyülenecek ve işleri daha eğlenceli hale getirecek şekilde ekip çalışması içine girmek konusunda size ilham verecek.
Biraz sabır
ASLAN
Hafta başında iletişim ve uzlaşma çabalarınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Fakat salı günü fikirlerinizi daha yaratıcı bir biçimde sunma fırsatı bulacaksınız.
Para geliyor
BAŞAK
Bu hafta kafanız finansal konularla meşgul olabilir. Hafta sonunda gerçekleşecek yeniay para evinizi canlandıracak ve birikimlerinizi artırmanın yollarını bulacaksınız.
Yeni planlar
TERAZİ
Ailenizden biriyle veya ev arkadaşınızla aynı fikirde olmayabilirsiniz. Yeniay hafta sonuna doğru haritanızın kişilik evini canlandıracak ve sizi yeni planlar yapıp hayaller kurmaya davet edecek.
Düşünüp taşının
AKREP
Bu hafta iletişim gezegeni Merkür, haritanızın konuşma ve yazma evindeki Satürn’e kafa tutacağı için doğru kelimeleri bulmak zor gibi görünebilir. Cumartesi günkü yeniay kendi üzerinize düşünme evinizde gerçekleşecek, bu dönemi düşünerek değerlendirin.
Fazla sorumluluk
YAY
Tasarruf etmek veya ödeme yapmak gibi maddi konularda daha fazla sorumluluk üstlenmiş durumda olabilirsiniz. Bu hafta Satürn, Venüs’le Merkür’e kafa tutacağı için yaşadığınız gerginlik daha da artabilir fakat bu durum çok uzun sürmeyecek. Salı gününü bekleyin.
Yeni bir dönem
OĞLAK
Cumartesi günkü yeniayla kariyerinizde yeni bir dönem başlayacak. Önemli bir anlaşma imzalamayı umuyorsanız, Merkür’le Jüpiter arasında güzel bir uyumun yaşanacağı salı gününden sonra şansınız daha da artacak.
Seyahat mi var?
KOVA
Ufukta seyahat planlarınız varsa vize almak veya pasaportunuzu yenilemek gibi evrak işlerinin usulüne uygun yapıldığından emin olun. Hafta sonundaki yeniay seyahatlerde veya yükseköğrenimle ilgili girişimlerinizde size yardımcı olacak.
Enerji ihtiyacı
BALIK
Hafta başında anlaşma imzalamaktan kaçının. Cumartesi günkü yeniay haritanızın başkalarının parası evini canlandıracak. Gereken fonu bulmanıza yardımcı olacak yeni bir enerji hissedebilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.