Herkesi sarsacak bir dolunay

Bu gece yarısından sonra gerçekleşecek dolunay hemen hemen her burçta zorlayıcı etkiler yaratacak. Neyse ki bu durumlarla başetmek için başka yardımcı gezegenlerimiz var.
Üzücü anılar canlanabilir
KOÇ
Burcunuzda gerçekleşen dolunay nedeniyle haftaya sıkı bir başlangıç yapacaksınız. Güç ve dönüşüm gezegeni Plüton, Ay ve Güneş arasında bir anlaşmazlık yaratıp üzücü anıların canlanmasına yol açabilir. Neyse ki, Jüpiter araya girip, bir çözüm bulmanızı sağlayarak günü kurtaracak.
Meditasyon için iyi zaman
BOĞA
Dolunay haritanızın en gizemli evini aydınlatacağından, neden kaynaklandığını bilmediğiniz duygusal çalkantılar yaşayabilirsiniz. Plüton, Ay ve Güneş’e karşı geleceğinden, kendinizi tanımak için çıktığınız yolda hissedecekleriniz sizi rahatsız edebilir. Meditasyon yapmak için ideal bir zamandasınız.
Arkadaşlarla gerginlik
İKİZLER
Sizin gibi hava burcu Terazi’deki Güneş olumlu sinyallerini size gönderse de sosyal gruplar evinizde gerçekleşecek dolunay, bu hafta arkadaşlarınızla gerginliğe neden olabilir. Başkalarının parası evinizdeki Plüton Güneş ve Ay’ın arasına gireceğinden, bu anlaşmazlıklar para hakkında olabilir.
Sorumluluklar öne çıkıyor
YENGEÇ
Bu hafta, Koç burcunda gerçekleşecek dolunay kariyerinizle ilgili konuları olgunluğa ulaştırırken, profesyonel hayatınızda zor bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu dolunay, güç ve dönüşüm gezegeni Plüton’a zor bir açı yapacak. Aynı zamanda Satürn de görev ve sorumlulukları öne çıkaracak.
Seyahatlere dikkat!
ASLAN
Bu hafta seyahat ediyorsanız, Koç burcunda gerçekleşecek dolunay güç gezegeni Plüton ve otorite gezegeni Satürn’e karşı zorlu bir konumda olacağından, pasaportunuzu ve vizenizi kontrol edin. Bir aksilik durumunda yetkililerden çok fazla yardım göremeyebilirsiniz. Ama aile desteği arkanızda.
İyimserlik ve refah
BAŞAK
Dolunay başkalarının parası evinizde gerçekleşirken, özelikle Oğlak burcundaki güç ve zenginlik gezegeni Plüton da işini içinde olacağından, bu hafta para konularında pazarlıklar yapabilirsiniz. Neyse ki Plüton sizi destekleyecek ve şans gezegeni Jüpiter araya girerek iyimserlik ve refah getirecek.
İlişkiler olgunluğa kuavuşuyor
TERAZİ
Bu hafta dolunay, ilişkiler evinizdeki konuları olgunluğa ulaştıracak. İş veya romantik partnerinizle bir dönüm noktasına gelmeniz mümkün. Gönlünüzü eğlendirmek değil, derin bağlar kurabileceğiniz kişilerle olmak için ideal zaman. Neptün ve Merkür arasındaki uyum bunun için ortam oluşturacak.
Dinlenmek isteyeceksiniz
AKREP
Bu hafta haritanızın en gizemli evindeki Güneş sizi yalnız kalıp dinlenmeye teşvik edecek. İletişim evinizdeki Plüton sizi içinizden geçenleri söylemeye istekli yapacak. Plüton yoğun duygular yaşamanıza neden olabilir. O nedenle şikayetlerinizi dile getirmek istemeyebilirsiniz.
Zam biraz gecikebilir
YAY
Rahat yaşam isteğiniz, Plüton’un dolunaya yapacağı sert açının getireceği mali kısıtlamalarla ertelenebilir. Plüton zenginliği ve gücü simgelediğinden, örneğin, patronunuz izin almanıza müsaade etmeyebilir ya da maaşınıza istediğiniz zammı almak için bir süre daha beklemeniz gerekebilir.
Ailede değişiklik
OĞLAK
Dolunay ev ve aile evinizde gerçekleşeceğinden, bu hafta hayatınızın bu alanında bir konu sonuçlanabilir. Örneğin, taşınmaya karar verebilirsiniz veya ailenize yeni birisi katılabilir. 2011’den beri öncelikleriniz ve hedefleriniz değişmiş olabilir. Bu değişiklikler kariyer ve evinizle ilgili konularla çelişebilir.
Kendinize hakim olun
KOVA
Plüton haritanızın en gizemli evinde bulunduğundan herkesin düşündüğü ama dile getirmediği bir şeyi söylemek isteyebilirsiniz. Ancak bu dolunay herkesi biraz gergin yapabileceğinden, kendinize hakim olmayı düşünmelisiniz. Şanslısınız ki, Merkür ve Neptün anlayışlı bir atmosfer yaratacak.
Denemeye davam!
BALIK
Bu hafta dolunay kazanç evinizi aydınlatırken, maaşınıza zam ya da yan haklarınızda artış isteyebilirsiniz. Bu dolunay güç gezegeni Plüton’a zor bir açıda olacağından, ilk denemenizde başarısız olabilirsiniz. Karşınıza çıkan engelleri, isteklerinizde ne kadar ciddi olduğunuzu test etmek için kullanabilirsiniz.
Herkesi sarsacak bir dolunay
Bu gece yarısından sonra gerçekleşecek dolunay hemen hemen her burçta zorlayıcı etkiler yaratacak. Neyse ki bu durumlarla başetmek için başka yardımcı gezegenlerimiz var.
Üzücü anılar canlanabilir
KOÇ
Burcunuzda gerçekleşen dolunay nedeniyle haftaya sıkı bir başlangıç yapacaksınız. Güç ve dönüşüm gezegeni Plüton, Ay ve Güneş arasında bir anlaşmazlık yaratıp üzücü anıların canlanmasına yol açabilir. Neyse ki, Jüpiter araya girip, bir çözüm bulmanızı sağlayarak günü kurtaracak.
Meditasyon için iyi zaman
BOĞA
Dolunay haritanızın en gizemli evini aydınlatacağından, neden kaynaklandığını bilmediğiniz duygusal çalkantılar yaşayabilirsiniz. Plüton, Ay ve Güneş’e karşı geleceğinden, kendinizi tanımak için çıktığınız yolda hissedecekleriniz sizi rahatsız edebilir. Meditasyon yapmak için ideal bir zamandasınız.
Arkadaşlarla gerginlik
İKİZLER
Sizin gibi hava burcu Terazi’deki Güneş olumlu sinyallerini size gönderse de sosyal gruplar evinizde gerçekleşecek dolunay, bu hafta arkadaşlarınızla gerginliğe neden olabilir. Başkalarının parası evinizdeki Plüton Güneş ve Ay’ın arasına gireceğinden, bu anlaşmazlıklar para hakkında olabilir.
Sorumluluklar öne çıkıyor
YENGEÇ
Bu hafta, Koç burcunda gerçekleşecek dolunay kariyerinizle ilgili konuları olgunluğa ulaştırırken, profesyonel hayatınızda zor bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu dolunay, güç ve dönüşüm gezegeni Plüton’a zor bir açı yapacak. Aynı zamanda Satürn de görev ve sorumlulukları öne çıkaracak.
Seyahatlere dikkat!
ASLAN
Bu hafta seyahat ediyorsanız, Koç burcunda gerçekleşecek dolunay güç gezegeni Plüton ve otorite gezegeni Satürn’e karşı zorlu bir konumda olacağından, pasaportunuzu ve vizenizi kontrol edin. Bir aksilik durumunda yetkililerden çok fazla yardım göremeyebilirsiniz. Ama aile desteği arkanızda.
İyimserlik ve refah
BAŞAK
Dolunay başkalarının parası evinizde gerçekleşirken, özelikle Oğlak burcundaki güç ve zenginlik gezegeni Plüton da işini içinde olacağından, bu hafta para konularında pazarlıklar yapabilirsiniz. Neyse ki Plüton sizi destekleyecek ve şans gezegeni Jüpiter araya girerek iyimserlik ve refah getirecek.
İlişkiler olgunluğa kuavuşuyor
TERAZİ
Bu hafta dolunay, ilişkiler evinizdeki konuları olgunluğa ulaştıracak. İş veya romantik partnerinizle bir dönüm noktasına gelmeniz mümkün. Gönlünüzü eğlendirmek değil, derin bağlar kurabileceğiniz kişilerle olmak için ideal zaman. Neptün ve Merkür arasındaki uyum bunun için ortam oluşturacak.
Dinlenmek isteyeceksiniz
AKREP
Bu hafta haritanızın en gizemli evindeki Güneş sizi yalnız kalıp dinlenmeye teşvik edecek. İletişim evinizdeki Plüton sizi içinizden geçenleri söylemeye istekli yapacak. Plüton yoğun duygular yaşamanıza neden olabilir. O nedenle şikayetlerinizi dile getirmek istemeyebilirsiniz.
Zam biraz gecikebilir
YAY
Rahat yaşam isteğiniz, Plüton’un dolunaya yapacağı sert açının getireceği mali kısıtlamalarla ertelenebilir. Plüton zenginliği ve gücü simgelediğinden, örneğin, patronunuz izin almanıza müsaade etmeyebilir ya da maaşınıza istediğiniz zammı almak için bir süre daha beklemeniz gerekebilir.
Ailede değişiklik
OĞLAK
Dolunay ev ve aile evinizde gerçekleşeceğinden, bu hafta hayatınızın bu alanında bir konu sonuçlanabilir. Örneğin, taşınmaya karar verebilirsiniz veya ailenize yeni birisi katılabilir. 2011’den beri öncelikleriniz ve hedefleriniz değişmiş olabilir. Bu değişiklikler kariyer ve evinizle ilgili konularla çelişebilir.
Kendinize hakim olun
KOVA
Plüton haritanızın en gizemli evinde bulunduğundan herkesin düşündüğü ama dile getirmediği bir şeyi söylemek isteyebilirsiniz. Ancak bu dolunay herkesi biraz gergin yapabileceğinden, kendinize hakim olmayı düşünmelisiniz. Şanslısınız ki, Merkür ve Neptün anlayışlı bir atmosfer yaratacak.
Denemeye davam!
BALIK
Bu hafta dolunay kazanç evinizi aydınlatırken, maaşınıza zam ya da yan haklarınızda artış isteyebilirsiniz. Bu dolunay güç gezegeni Plüton’a zor bir açıda olacağından, ilk denemenizde başarısız olabilirsiniz. Karşınıza çıkan engelleri, isteklerinizde ne kadar ciddi olduğunuzu test etmek için kullanabilirsiniz.