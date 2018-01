Haftanın teması sürprizler ve değişim

KOÇ

Heyecan kapıda

Bu haftaki gezegen dizilişleri size istediğiniz heyecanı getirecek. Ödül ve başarı evinizde bulunan Güneş, 14 Ocak’ta Uranüs’le çakışacak. Bu durum kariyerinizde beklenmedik olayları getirebilir. Bir iş ortaklığı bozulabilir veya şirketiniz küçülmeye gidebilir. 17 Ocak’taki yeniay, profesyonel hayatınızda ilerlemeniz için yeni bir dönem başlatacak. İşinizden ayrılıp başka bir işe geçmek istiyorsanız, bu etki size yeşil ışık yakıyor.





BOĞA

Beklenmedik kararlar

Alıştığınız düzenin dışına çıkıp belirsizlikleri kabullenmeniz gerekecek. Ani bir şekilde sıradışı bir seyahat turuna yazılabilir veya eğitiminizle ilgili beklenmedik bir karar verebilirsiniz. 17 Ocak’ta dikkatiniz kariyerinize yoğunlaşacak ve 19 Ocak- 18 Şubat arasında yaptıklarınızla dünyada bir iz bırakma isteğiniz artacak. 19 Ocak ayrıca sosyalleşmek, kültürel bir etkinliğe katılmak veya arkadaşlarınızla eğlenmek için harika bir gün.





İKİZLER

Hafta sürprizlerle dolu

Ne yapacağı belli olmayan Uranüs hem Güneş hem de yeniayla, sizin kredi, seks ve yenilenme gibi konuları yöneten sekizinci evinizde ters düşecek. Bir arkadaşınızla ilişkiniz romantik bir hal alabilir ve böylece seksin mistik yönünü keşfederek, aşka ve romantizme bakışınız tamamen değişebilir. Bir süredir hastaysanız, yeni bir ameliyat tekniği sizi iyileştirip hayatınızı değiştirebilir. Bir sosyal kulübe katılacaksanız dikkatli olun, başta söylenmeyen maliyetler çıkabilir.





YENGEÇ

Ortaklıklarda her şey olabilir

17 Ocak’taki yeniayla birlikte altı gezegen ortaklıklar (iş veya aşk) evinizi aydınlatırken, ilişkilerinizde değişimler olacak. Bir özel veya iş ilişkinizin statüsü değişebilir. Doktorunuz veya avukatınız beklenmedik şekilde emekli olmaya karar verebilir, iş ortağınız aniden ortaklıktan ayrılmak isteyebilir, sevgiliniz veya eşinize başka şehre taşınmanızı gerektirecek bir iş teklifi gelebilir. Boşanmaya karar verebilirsiniz.





ASLAN

Popülariteniz artıyor

Bu hafta işinizde beklenmedik değişiklikler olabilir. Bir elemanınız veya iş arkadaşınız aniden işi bırakabilir. Şirketiniz yurtdışında bir ofis açacağını açıklayabilir. Venüs Kova burcunu 17 Ocak’tan 10 Şubat’a kadar ziyaret ederken, popülariteniz artacak. Bekârsanız, bir arkadaşınız sizi potansiyel sevgilinizle tanıştırabilir. Danışmanlık hizmeti veriyorsanız, 19 Ocak’tan 18 Şubat’a kadar işlerinizde artış olacak.





BAŞAK

Değişimler sizden yana

Bu hafta, yaratıcılık gerektiren işler, çocuklarınız veya romantizm konularında beklenmedik durumlara hazır olun. Çocuğunuzla ilgili beklenmedik bir masraf çıkabilir. Yaratıcı bir projede bütçenizi aşmak zorunda kalabilir veya sevgilinizin işten çıkarıldığını öğrenebilirsiniz. Bütün değişimler sonunda sizin için iyi olacak. 17 ve 19 Ocak’ta dikkatinizi işle ilgili projelere vereceksiniz.





TERAZİ

Venüs aşk evinde

Bu hafta ev hayatınızda beklenmedik değişimler olabilir. Oturduğunuz daire satıldığı için ev sahibi evden çıkmanızı isteyebilir ya da bir ev arkadaşınız varsa, aniden seyahate çıkmaya karar verebilir. Anne-babanız evlerini satacağını söyleyebilir. Evinizde tadilat yapmaya karar verebilirsiniz. Venüs 17 Ocak’tan 10 Şubat’a kadar gerçek aşk evinizi ziyaret ederken hayat hafifleyecek. Bekârsanız, harika birisiyle tanışmak için mükemmel bir zaman.





AKREP

Komşularla sırf sorun

Burcunuzdaki dinamik ikili Jüpiter ve Mars, bu hafta ortaya çıkacak zorluklarla yüzleşmeniz için, size güç ve cesaret verecek. Komşular, öğrenme ve kısa yolculuklar konularında problemlerle karşılaşabilirsiniz. Mahallenizde yapılan bir inşaat, park yerlerini veya kaldırımları kullanılmaz hale getirebilir. Öğretmenseniz yeni bir ders müfredatına başlayacağınızı öğrenebilirsiniz.





YAY

Para geliyor

Bu hafta bütün gezegenler, hayatta isteklerinizi gerçekleştirebilmeniz için, sizi mali açıdan özgür kılmaya uğraşacak. 15 Ocak’ta para geldiğini görebilirsiniz. 17 Ocak’taki yeniay kazancınızı temsil eden ikinci evinizi aydınlatacağından, sizin yıllık mali döneminizi başlatacak. Ancak bütçenizi etkileyecek beklenmedik bir masraf çıkabilir. Gelecek parayı Satürn nasıl daha iyi kullanabileceğinizi size öğretecek.





OĞLAK

Yüklerden kurtulacaksınız

Doğum gününüzü kutladığınız günlerdesiniz ve hafta başlarken burcunuzda pek çok mutlu gezegen sadece sizin iyiliğinizi isteyen aile üyeleri gibi toplanacak. Hatta ne yapacağı belli olmayan Uranüs bile, 14 Ocak’ta Güneş’le ters düştüğünde, sizi hayatta geri bırakan şeylerden kurtulmanıza yardım edecek. Önümüzdeki altı ay boyunca önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Kişisel ve profesyonel büyümenize devam edeceksiniz.





KOVA

Haftayı sakin geçireceksiniz

Haftaya başlarken, yalnız kalma evinizde altı gezegen dinlenirken, kendiniz için daha hafif bir program yapmak isteyebilirsiniz. 17 Ocak’taki yeniayla birlikte iyileşmek için çocukluğunuzdan gelen bir korku veya başka travmayla yüzleşmek isteyebilirsiniz. 19 Ocak’ta kozasından çıkmış bir kelebek gibi uçmaya hazır olacaksınız. Venüs 10 Şubat’ta ayrılıncaya kadar ikisi de burcunuzda kalacak ve sizi tekrar sosyalleşmeyi seven halinize geri döndürecek.





BALIK

İniş çıkışlı hafta

Hafta başlarken, Oğlak burcundaki altı gezegen arkadaşlık, hayaller ve umutları temsil eden on birinci evinizi aydınlatacak. Ancak 14 Ocak’ta sosyal çevrenizde beklenmedik değişiklikler olabilir. 15 Ocak’ta sosyal medya veya televizyon aracılıyla geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. 17 Ocak’taki yeniay karşınıza bazı zorluklar çıkarabilir. Kültürel kurumlar veya üniversitelerle iş birliği yapmak size fayda sağlayabilir.