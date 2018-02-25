Dile dolunaydan ne dilersen

KOÇ (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta, Merkür 25 Şubat’ta Neptün’le buluşurken, yaratıcılığınız artacak ve o gün çok başlamayı çok istediğiniz proje için kolları sıvayacaksınız. Bekârsanız, Venüs 27 Şubat’ta Plüton’la uyum içindeyken, baş döndürücü romantik bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)

Bu hafta moralinizi yükseltecek aktivitelerle dolu. Bekârsanız, 27 Şubat’ta sosyal medya aracılığıyla biriyle tanışabilirsiniz. 2 Mart’ta gerçekleşecek dolunay, aşkı bulmanıza yardım edecek. Evli veya bir ilişki içindeyseniz çocuk sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz.

İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran)

Bu hafta kariyerinizle meşgul olacaksınız. 2 Mart’ta gerçekleşecek dolunay, gelirinizi veya prestijinizi artıracak bir iş hakkında size iyi haberler getirecek. Hafta sonunda, önemli bir sunum veya pazarlık yapıyor ya da seyahat ediyor olabilirsiniz.

YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz)

Bu haftaki gezegen dizilişi size macera ve eğlence getirecek. Bekârsanız, 27 Şubat - 1 Mart arasında romantizm evinizdeki Jüpiter, Venüs ile bağlantı kurarken, seyahat ediyorsanız, ufkunuzu genişletecek biriyle tanışabilirsiniz. 2 Mart’taki dolunay sırasında, bir yolculuktan eve dönüyor olacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)

Balık burcunda ve sizin sekizinci evinizde dört gezegen toplanmışken, bu hafta para konularıyla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Bazı faturaları ödeyebilir ya da vergi konularıyla ilgilenebilirsiniz. 2 Mart’ta para size doğru akacak. İşlerinizde bir artış görebilir ya da bir komisyon alabilirsiniz. Balık burcunda ve sizin sekizinci evinizde dört gezegen toplanmışken, bu hafta para konularıyla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Bazı faturaları ödeyebilir ya da vergi konularıyla ilgilenebilirsiniz. 2 Mart’ta para size doğru akacak. İşlerinizde bir artış görebilir ya da bir komisyon alabilirsiniz.

BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)

Bu hafta, 2 Mart’ta burcunuzda gerçekleşecek dolunay, spot ışıklarını sizin ve sizin için önemli şeylerin üzerine çevirecek. Bekârsanız, bu dolunay sırasında Jüpiter’le iyi geçinecek Venüs, sizin mükemmel bir partnerle tanışmanız için yardım edecek. Ya da bir sevgiliniz varsa nişanlanmaya karar verebilirsiniz.



Dolunayın etkisiyle tüm burçlar bu hafta bulutların üzerinde yürüyor gibi hissedecek.

TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim)

Bu hafta, işyerinde çok meşgul olacaksınız ve pek çok işi tamamlayacaksınız. 2 Mart’ta gerçekleşecek dolunayda hisleriniz çok güçlü olacak. Bu dönemde içinizden gelen sesleri önemseyin. Venüs Jüpiter’le uyum içindeyken yapacağınız görüşmeler ve pazarlıklar iyi gidecek.

AKREP (23 Ekim-21 Kasım)

Bu hafta eğlence ve romantizm dolu olacak. 2 Mart’ta olmasını çok istediğiniz bir şey gerçekleşip sizi çok mutlu edebilir. Bekârsanız, Jüpiter’in harika etkisi, aradığınız aşkı bulmanıza yardım edecek. Evli veya ciddi bir ilişki içindeyseniz, partnerinizle çocuk sahibi olmayı konuşabilirsiniz.

YAY (22 Kasım-21 Aralık)

Bu hafta, kariyeriniz, eviniz veya ailenizle ilgili önemli bir karar vereceksiniz. 2 Mart’ta başarı evinizde gerçekleşecek dolunay, size kariyeriniz hakkında harika haberler getirecek. Yeni bir işe başlıyorsanız maaşınız ve prestijiniz çok artacak.

OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)

Heyecan verici bir haftaya hazır olun. Üçüncü evinizde toplanan azametli Güneş, Neptün, Merkür ve Venüs, yazma, konuşma ve seyahat alanlarını harekete geçirecek. Jüpiter yine 1 Mart’ta Venüs’le iyi geçineceğinden, o günü çok kârlı bir anlaşma için ideal yapacak.

KOVA (20 Ocak-18 Şubat)

Bütün hafta parayı kazanmak ve yönetmekle ilgili olacak. 2 Mart’taki dolunay, krediler, miras gibi konuları yöneten sekizinci evinizi aydınlatacak. Jüpiter gelir evinizde Venüs’e olumlu sinyaller gönderirken, elinize toplu bir para geçebilir veya değerli bir hediye alabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)

Burcunuzdaki dört gezegen sizin bu haftanızı kutlamak için evrene mutluluk tozu serpecek. Dolunay 2 Mart’ta evlilik ve bağlılık evinizde gerçekleşecek. İlişkinizi daha ciddi hale getirmek isteyebilirsiniz. Evliyseniz, bu dolunay eşinizle sizi daha da yakınlaştıracak.