Alıcılarınız açık olsun

Merkür hâlâ geriliyor olsa da tüm burçlara iyi haber var: Haftanın ilk yarısında amaç sembolü Güneş ve değer gezegeni Venüs’e katılıyor. Bu bağlantı ani aydınlanmalar getirebilir.
Çözüm orada
KOÇ
Merkür ve Güneş arasındaki bağlantılar genellikle bazı şeyleri daha net görmeyi sağlar. Aradığınız çözüm gözünüzün önünde olabilir. Akrabalarınızla sizi destekleyen ve kariyerinizde güçle nasıl baş edeceğinizi anlamanızı sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.
Kulaklar sizde
BOĞA
Bu hafta düşüncelerinizi paylaştığınızda can kulağıyla dinleneceksiniz. İster bir e-mail yazıyor olun, ister bir konuşma yapın; mesajınız kesinlikle etkili olacak. Kendinizi etkili ve önemli bir öğretme veya öğrenme konumunda bulabilirsiniz.
Zam gelebilir
İKİZLER
İlişkilerinizde ileriye doğru olumlu bir ivme yakalayabilirsiniz. İsteklerinizi daha kolay dile getireceksiniz; hayat veya iş partneriniz de bunları itiraz etmeden yerine getirecek. Öne çıkan tema iletişim olacak. Yakınlarda maaşınıza zam istediyseniz, yöneticileriniz bunu ciddiye alacak.
Dengeleri gözden geçirin
YENGEÇ
Bu hafta burcunuzdaki Güneş’e iletişim gezegeni Merkür ve aşk gezegeni Venüs katılacak. Merkür ve Güneş arasındaki bağlantı bazen ani aydınlanmalar getirir. Venüs de resmin içinde olduğundan, aklınızda aşk veya başkalarıyla ilişkileriniz olabilir; güç dengelerini gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Mola verin
ASLAN
Pazartesi günü Güneş burcunuza girerek parlama zamanınız geldiğini ilan edecek. Temmuz başından beri aksiyon gezegeni Mars burcunuzda olduğundan, kendinizi zaten çok enerjik hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi tükenmiş hissetmemek için düzenli molalar vermelisiniz.
Sırlar aydınlanıyor
BAŞAK
Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalarda ortaya harika fikirler çıkacak. Hatta bir fikir üzerinde tartışırken, herkes aynı anda bir aydınlanma yaşayarak aynı sonuca ulaşabilir. Konuşmalarınız bazı sırlar hakkında derin bir gerçeği ortaya çıkarmak ya da psikoloji üzerine yoğunlaşabilir.
Çare sizsiniz
TERAZİ
Merkür hâlâ geriliyor olsa da bu hafta kariyer evinizdeki Güneş ve Venüs’le buluşurken aklınız çok berrak olacak. İşyerinde bir problemi çözmeniz istenebilir ve parlak fikirlerinizle günü kurtaran kişi olabilirsiniz. Bulacağınız çözümler önemli konumdaki birinin dikkatini çekecek.
Seyahat göründü
AKREP
Sevdiğiniz biriyle seyahate çıkabilirsiniz. Haritanızın bu alanı uzun mesafeli yolculuları ve entelektüel gelişimi yönettiğinden, yabancı dil ya da felsefe gibi bir konuyu öğrenmek de isteyebilirsiniz. Keşfedeceğiniz bilgiler dünyaya bakışınızı değiştirebilir.
Kredi yolda olabilir
YAY
Gerileyen Merkür yakınlarda başkalarının parası evinize girdiğinden, ev veya ihtiyaç kredisi başvurunuzdan henüz bir sonuç alamamış olabilirsiniz. Ancak kapalı kapılar ardında gelişmeler yaşanıyor olabilir. Yakında bu konularda bir haber alabilirsiniz.
İçten bir konuşma
OĞLAK
Aklınızda aşk ve ilişkilerinizle ilgili konular olabilir. Ciddi bir romantik ilişki içindeyseniz partnerinizle içten bir konuşma yapacağınız anlamına geliyor. Gezegenlerin dizilimi kuracağınız ilişkiler üzerinizde dönüştürücü bir etki yaratabilir.
Özgür ve iyimser
KOVA
Merkür bir süredir günlük aktiviteler evinizde gerilediğinden, işyerinde teknolojiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Gezegenlerin konumu sayesinde sosyal çevreniz ya da partnerinizle geçireceğiniz zamanlar, kendinizi özgür ve iyimser hissetmenizi sağlayacak.
İlham geliyor
BALIK
Son zamanlarda hiçbir şeyden ilham alamadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak bu hafta Merkür ve Güneş işbirliği ileriye doğru bir yolu aydınlatacak. Çarşamba günü Merkür, Venüs’e katılacak ve yaratıcı yönünüzü iyice ateşleyecek. Motive edici ve ilham verici düşünmenin faydasını göreceksiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Alıcılarınız açık olsun
Merkür hâlâ geriliyor olsa da tüm burçlara iyi haber var: Haftanın ilk yarısında amaç sembolü Güneş ve değer gezegeni Venüs’e katılıyor. Bu bağlantı ani aydınlanmalar getirebilir.
Çözüm orada
KOÇ
Merkür ve Güneş arasındaki bağlantılar genellikle bazı şeyleri daha net görmeyi sağlar. Aradığınız çözüm gözünüzün önünde olabilir. Akrabalarınızla sizi destekleyen ve kariyerinizde güçle nasıl baş edeceğinizi anlamanızı sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.
Kulaklar sizde
BOĞA
Bu hafta düşüncelerinizi paylaştığınızda can kulağıyla dinleneceksiniz. İster bir e-mail yazıyor olun, ister bir konuşma yapın; mesajınız kesinlikle etkili olacak. Kendinizi etkili ve önemli bir öğretme veya öğrenme konumunda bulabilirsiniz.
Zam gelebilir
İKİZLER
İlişkilerinizde ileriye doğru olumlu bir ivme yakalayabilirsiniz. İsteklerinizi daha kolay dile getireceksiniz; hayat veya iş partneriniz de bunları itiraz etmeden yerine getirecek. Öne çıkan tema iletişim olacak. Yakınlarda maaşınıza zam istediyseniz, yöneticileriniz bunu ciddiye alacak.
Dengeleri gözden geçirin
YENGEÇ
Bu hafta burcunuzdaki Güneş’e iletişim gezegeni Merkür ve aşk gezegeni Venüs katılacak. Merkür ve Güneş arasındaki bağlantı bazen ani aydınlanmalar getirir. Venüs de resmin içinde olduğundan, aklınızda aşk veya başkalarıyla ilişkileriniz olabilir; güç dengelerini gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Mola verin
ASLAN
Pazartesi günü Güneş burcunuza girerek parlama zamanınız geldiğini ilan edecek. Temmuz başından beri aksiyon gezegeni Mars burcunuzda olduğundan, kendinizi zaten çok enerjik hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi tükenmiş hissetmemek için düzenli molalar vermelisiniz.
Sırlar aydınlanıyor
BAŞAK
Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalarda ortaya harika fikirler çıkacak. Hatta bir fikir üzerinde tartışırken, herkes aynı anda bir aydınlanma yaşayarak aynı sonuca ulaşabilir. Konuşmalarınız bazı sırlar hakkında derin bir gerçeği ortaya çıkarmak ya da psikoloji üzerine yoğunlaşabilir.
Çare sizsiniz
TERAZİ
Merkür hâlâ geriliyor olsa da bu hafta kariyer evinizdeki Güneş ve Venüs’le buluşurken aklınız çok berrak olacak. İşyerinde bir problemi çözmeniz istenebilir ve parlak fikirlerinizle günü kurtaran kişi olabilirsiniz. Bulacağınız çözümler önemli konumdaki birinin dikkatini çekecek.
Seyahat göründü
AKREP
Sevdiğiniz biriyle seyahate çıkabilirsiniz. Haritanızın bu alanı uzun mesafeli yolculuları ve entelektüel gelişimi yönettiğinden, yabancı dil ya da felsefe gibi bir konuyu öğrenmek de isteyebilirsiniz. Keşfedeceğiniz bilgiler dünyaya bakışınızı değiştirebilir.
Kredi yolda olabilir
YAY
Gerileyen Merkür yakınlarda başkalarının parası evinize girdiğinden, ev veya ihtiyaç kredisi başvurunuzdan henüz bir sonuç alamamış olabilirsiniz. Ancak kapalı kapılar ardında gelişmeler yaşanıyor olabilir. Yakında bu konularda bir haber alabilirsiniz.
İçten bir konuşma
OĞLAK
Aklınızda aşk ve ilişkilerinizle ilgili konular olabilir. Ciddi bir romantik ilişki içindeyseniz partnerinizle içten bir konuşma yapacağınız anlamına geliyor. Gezegenlerin dizilimi kuracağınız ilişkiler üzerinizde dönüştürücü bir etki yaratabilir.
Özgür ve iyimser
KOVA
Merkür bir süredir günlük aktiviteler evinizde gerilediğinden, işyerinde teknolojiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Gezegenlerin konumu sayesinde sosyal çevreniz ya da partnerinizle geçireceğiniz zamanlar, kendinizi özgür ve iyimser hissetmenizi sağlayacak.
İlham geliyor
BALIK
Son zamanlarda hiçbir şeyden ilham alamadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak bu hafta Merkür ve Güneş işbirliği ileriye doğru bir yolu aydınlatacak. Çarşamba günü Merkür, Venüs’e katılacak ve yaratıcı yönünüzü iyice ateşleyecek. Motive edici ve ilham verici düşünmenin faydasını göreceksiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.