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Susan Miller

4 Kasım’da dolunay var, tüm burçlar dikkat!

30 Ekim 2017

31 Ekim ile 3 ve 4 Kasım tarihlerine dikkat! Dolunay kimilerine zorluk çıkaracak, kimilerinin geciken paraları almasını, projeleri bitirmesini sağlayacak.

KOÇ: Kafanızda para var
Bir borcunuzu kapatıyor, bir iş planı veya bütçeyi bitiriyor olabilirsiniz. Kazancınızda ani bir artış olabilir. Dolunay beklenmedik bir zorluk çıkarabilir.

BOĞA: Engellerden kurtulacaksınız
İş arkadaşınızın vereceği partiye davet alabilirsiniz. Başarılı iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Dolunay sizi engelleyen kişi veya eşyalardan kurtulmanızı sağlayacak.  

İKİZLER: Yoğun bir hafta olacak
Hem aşk hem de iş hayatınız yoğun olacak. 31 Ekim sosyalleşmek için harika bir gece. Bir projeyi bitirmeye çalışırken çok meşgul olacaksınız. 

YENGEÇ: Eğlenmeye hazır olun
31 Ekim’de bir davete veya etkinliğe katılacaksınız. Sıradışı insanlarla tanışabilirsiniz. Yaratıcı bir projeyi bitirebilir, bir arkadaşınıza veda edebilirsiniz.

ASLAN: Spot ışıkları üzerinizde
Gezegen hareketleri spot ışıklarını üzerinize çevirecek. Kariyerinizle ilgili bir konu gündeme gelecek. Ödül, terfi veya iş teklifi alabilirsiniz. 

BAŞAK: Hafta sonu macera var
Meşgul ama mutlu olacaksınız. 31 Ekim’de partiye gidebilirsiniz. Hafta sonu muhtemelen seyahat edeceksiniz. Dolunay, harika bir macera yaşamanıza yardım edecek.  

TERAZİ: Yüklerden kurtuluyorsunuz
Hayatınızda sizi engelleyen şeylerden kurtulacaksınız. Kullanmadığınız eşyalardan, borçlarınızdan... Geciken bir parayı alabilirsiniz. 

AKREP: Dünyanız genişliyor
Dünyanızı genişletmek isteyeceksiniz. Bir iş veya aşk ilişkisi yürümüyorsa bitireceksiniz. Bekârsanız hoşlandığınız kişiyle bir şeyler başlatabilirsiniz. 

YAY: Sağlığınız yerinde
Sigarayı bırakmak, diyete başlamak, daha huzurlu olmak istiyorsanız, dolunay bu kararı vermenize neden olacak olayları tetikleyecek. 

OĞLAK: Destek geliyor
Venüs, elinizdeki projede önemli bir kişinin desteğini almanıza yardım edecek. İlişkinize heyecan katacak durumlar olabilir. 

KOVA: Özel hayata dikkat
Çok çalışırken, özel hayatınızı ihmal etmeyin. Dolunay, evinizdeki tadilatı bitirmenize veya aileyle ilgili bir konuyu halletmenize yardım edecek.  

BALIK: Yaratıcı işlerle uğraşacaksınız
Balıklar sanatçı yönleriyle bilinir. Dolunay, yazdığınız bir romanı, makaleyi, blog yazısını veya senaryoyu bitirmenizde yardım edecek. 

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