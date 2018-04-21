Aziz Kocaoğlu ismine dikkat

Bu sebeple bu kişinin kim olacağı son derece önem taşıyor.

Ekmeleddin İhsanoğlu bir “çatı aday”dı.

Bağlı olarak “partili” olmaması normaldi.

Bize göre tabii ki, ilk akla gelen Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Ama pek çok seçimle tescillenmiştir ki, Kılıçdaroğlu ile CHP %25’i aşamamaktadır.

Dolayısıyla ikinci tur söz konusu olursa %50 + 1’e ulaşmak zor duruyor.

En başta da Kemal Bey bu realiteyi biliyor.

Bu yüzden, vakit çok dar olsa da CHP’nin ilk etapta geniş bir aday adayı havuzu oluşturacağını düşünüyoruz.

Ondan sonra, 30-40 kişilik havuzdan “kimin olacağı” değil de “kimin olamayacağı” yöntemiyle, “mefhumu muhalifinden” giderek, seçeneklerin azaltılacağı ve geride birkaç isme ulaşılacağını bir süreç öngörüyoruz.

Böylesi bir “kısa liste”ye (short list), Aziz Kocaoğlu’nun mutlaka kalacağını tahmin ediyoruz.

Dediğimiz gibi; “kim olur” değil, “kim olmaz”dan hareketle meseleye yaklaştığınızda, geride CHP’nin hali hazırdaki en önemli kamu postunun başkanı (İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kastediyoruz) Aziz Kocaoğlu son üç-dört aday arasına kalır.

Aziz Bey, 14 yıldır Belediye Başkanı.

İki seçim kazanmış.

Artık tam anlamıyla bir “siyaset kurdu”.

Yerel ölçekte de olsa bir siyasetçinin yaşayabileceği her türlü mesele ile yoğrula yoğrula 14 yılı tamamladı...

Özetle, öyle hazırlıksız, ezilip büzülen, heyecanlanan bir aday asla olmaz.

Yanı sıra, her şeyden önce bir Anadolu insanı.

Tokat’tan İzmir’e ortalama insanımızın kalbine değen, snop ve seçkin gelmeyecek bir kültürün şekillendirmesi.

Diğer bir unsur, siyaseten sivri bir kişilik değil. Hoş görülü, sosyal demokrat bir gelenekten geliyor. Yani bir yönü yurtsever, diğer yönü solcu. Bu bileşim tarihi Diyarbakır gezisinde olduğu gibi Kürt’e de milliyetçi ya da ulusalcıya ve hiç şüphesiz muhafazakarlara da ters gelmez.

Ayrıca Aziz Kocaoğlu’nun, şehir merkezinde yaşayanların pek fark etmediği bir özelliği var. Başkan, kırsal kesim insanı ile özel bir iletişimi çok sıkı. Bu dediğimizi Bayındır, Tire gibi yörelerin insanları ile olan ilişkisini gözlediğinizde daha iyi anlayabilirsiniz.

Son olarak, bu beyefendiyi 14 yıldır tanıyoruz.

Tamam başlangıçta Bornova’dan Büyükşehir’e geçişte biraz zorlandığını gördük, ama artık tecrübeli bir kamu yöneticisi var karşımızda.

Üstelik, dürüstlüğü, hukuka saygısı, topluma ve çevreye duyarlılığı, tevazusu ve çelebi kişiliği ile su götürmez niteliklere sahip.

Diyeceğimiz; CHP akıllı olsun, Aziz Kocaoğlu en dikkate değer Cumhurbaşkanı adayıdır.