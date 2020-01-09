Yeraltından gün yüzüne: Elektronik müzik

Milliyet Sanat’ın Ocak sayısını okuma fırsatı buldum bu hafta.
İçerisinde yer alan Eda Solmaz imzalı “Yeni akım elektronik müzik” başlıklı yazı (tahmin edersiniz ki) hemen ilgimi çekti.
Murat Abbas, Ferhat Albayrak, Aydın Dorsay, İsmail Alper ve Gökçe Özer’in gece hayatı, son beş yılda büyüyen elektronik müzik merakı, techno’ya kayan ilgi gibi birçok konuda derli toplu bir dosya hazırlanmış.
İlgimi çeken birkaç yorum oldu bu dosyada.
İlki Jeton Records’un sahibi olan prodüktör ve DJ Ferhat Albayrak’tan. Uzun yıllardır elektronik müzik dünyasında yer alan Albayrak “Techno şu an en popüler janr. Ama enteresan olan techno’nun popüler olmak için hiçbir şey yapmamış olması. Underground kültür ana akımın yerini almaya başlıyor, bu da çok sıra dışı bir şey” diyor. Bahsettiği yer alma, performans mekanlarındaki büyük partilerin artık techno ile yapılması.
Albayrak bu ilginin evde dahi olsa parti sahipliği yapma, kendi müziğini çalma, en önemlisi de büyük etkinliklerin ihtiyacı olan yüksek ritimli müzik arzusuna elektronik müziğin karşılık gelmesine bağlıyor.
Dosyada hemfikir olunan konulardan biri bu. Diğeri ise bir çok DJ’in prodüktörlük yapmıyor oluşu. Yani kendi şarkılarını kendileri düzenlemiyorlar.
Yazıdaki en enteresan bilgi ise Monster Energy Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Gökçe Özer’e ait.
Özer “Bir bölüm DJ arkalarında dans eden kalabalığa izin vermiyor; bir bölümü ise buna izin vermek için ek bir para alıyor” demesi.
Bu iki çarpıcı yorumun yanı sıra gelen DJ’lerin ne kadarı iyi, ne kadarı kötü, kaç etkinlik yeterince bilet kesebiliyor, neden yurt dışına DJ ihraç edemiyoruz gibi sorular da bu yazının sonucunda şekilleniyor.
Henüz dijital müzik dinleme platformlarında listelerde göze girmese de elektronik müzik dünyası Türkiye’de her geçen gün kendine yandaş toplamaya devam ediyor.
Her hafta sonu büyük şehirlerde en az 3 yerel parti ile yerli ve yabancı DJ’ler performans sergiliyor ve iyi ya da kötü denmeksizin dinleniyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de rap kadar elektronik müzik haberleri duymaya hazırlansanız iyi olur.
Doğaçlama kayıtlar
Athena’dan tanıdığımız Emre Ataker’in solo albümü “Bir Günde Döndüm Dünyayı” bu cuma yayınlanıyor. Ataker, hem akortlu hem de akortsuz iki ayrı piyanoyla 15 şarkıyı bir günde doğaçlama olarak kaydetmiş. Ataker’in sabahtan akşama, düşten hayale giden bir yolculuğun eşlikçisi olan şarkıları hemen kafanızda bir senaryo ya da görüntüyle eşleşiyor. Albümün sürprizli kısmı eserlerin tanıdık geldiği kadar yabancı da olması... Bu enstrümantal albümle piyanoya doymak isteyen ilk iş cuma dinlesin.
Analog single
Yüzyüzeyken Konuşuruz yarın yeni single ile geliyor. Daha önce Awolnation, Beartooth, Warm Brew gibi isimlerin kayıt aldığı New York’taki Red Bull Stüdyoları’nda kaydedilen şarkının adı “Kazılı Kuyum”. Aralık ayında çıkması beklenen analog kaydedilen bu şarkı, nihayet yayınlanıyor. İyice alıştığımız Yüzyüzeyken Konuşuruz’un elektronik soslu tınılar ve vokal Kaan Boşnak sözleri şarkıyı yine sevdiğimiz sularda yüzdürmüş.
İki yetenekli kadın
Bu hafta iki güzel kadın vokal var bu köşede. Biri Elis Dubaz. Yeni single’ı “Git İşine” Nilüfer’den duyduğumuz Oktay Yurdatapan’ın Türkçe söz yazdığı bir aranjman şarkı. Elis Dubaz o kadar tatlı bir yorum getirmiş ki göbek mi atalım, eşlik mi edelim şaşırıyoruz. İkinci isim ise Su İdil. Caz vokali olarak tanıdığımız Su İdil, “Biraz Durmak Gerek” şarkısıyla 2020’ye girdi. Sakin ve dingin sesiyle emin ama yavaş adımlar atmamızı öneriyor. Kendisi içinse tek önermem acele bir albüm yapması ki onu doya doya dinleyelim.
Tam olmuş
Zeynep Bastık’tan cover olmayan ve düet yapmadığı bir şarkı uzun süredir bekliyorum. “Uslanmıyor Bu”, sonunda bu beklentilerimi karşılayan bir pop şarkısı olarak karşıma çıktı. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu yepyeni şarkı Bastık’ın üstüne dikilmiş bir elbise gibi olmuş.
Yeşilçam havası
Anıl Piyancı, yarın Kozmos ile yaptıkları “Ex Arıyor” şarkısını yayınlıyor. İkili güzel şarkı çıkarmış ancak her dinleyişte rap müziği popülerleştiren Türk isimlerden birilerine benzetmek kaçınılmaz oluyor. Hemen karamsarlığa kapılmayın. Bu dinamik şarkının sözlerindeki Yeşilçam havası ilk saniyelerden itibaren sizi yakalayacak.
Ne dinledim?
* k Yüzyüzeyken Konuşuruz- Kazılı Kuyum
* Elis Dubaz- Git İşine
* Hasan Ozan ft Serenay Cansın- Merkeze Taşındım, Bu Bize Gelme İhtimalini Arttırır mı?
* Su İdil- Biraz Durmak Gerek
* Batu Akdeniz- Eksik
* Zeynep Bastık- Uslanmıyor Bu
* Emre Ataker- Korkar
* Kozmos x Anıl Piyancı- Ex Arıyor
* Balık- Bu Oyunun Kaybedeni
Yeraltından gün yüzüne: Elektronik müzik
Milliyet Sanat’ın Ocak sayısını okuma fırsatı buldum bu hafta.
İçerisinde yer alan Eda Solmaz imzalı “Yeni akım elektronik müzik” başlıklı yazı (tahmin edersiniz ki) hemen ilgimi çekti.
Murat Abbas, Ferhat Albayrak, Aydın Dorsay, İsmail Alper ve Gökçe Özer’in gece hayatı, son beş yılda büyüyen elektronik müzik merakı, techno’ya kayan ilgi gibi birçok konuda derli toplu bir dosya hazırlanmış.
İlgimi çeken birkaç yorum oldu bu dosyada.
İlki Jeton Records’un sahibi olan prodüktör ve DJ Ferhat Albayrak’tan. Uzun yıllardır elektronik müzik dünyasında yer alan Albayrak “Techno şu an en popüler janr. Ama enteresan olan techno’nun popüler olmak için hiçbir şey yapmamış olması. Underground kültür ana akımın yerini almaya başlıyor, bu da çok sıra dışı bir şey” diyor. Bahsettiği yer alma, performans mekanlarındaki büyük partilerin artık techno ile yapılması.
Albayrak bu ilginin evde dahi olsa parti sahipliği yapma, kendi müziğini çalma, en önemlisi de büyük etkinliklerin ihtiyacı olan yüksek ritimli müzik arzusuna elektronik müziğin karşılık gelmesine bağlıyor.
Dosyada hemfikir olunan konulardan biri bu. Diğeri ise bir çok DJ’in prodüktörlük yapmıyor oluşu. Yani kendi şarkılarını kendileri düzenlemiyorlar.
Yazıdaki en enteresan bilgi ise Monster Energy Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Gökçe Özer’e ait.
Özer “Bir bölüm DJ arkalarında dans eden kalabalığa izin vermiyor; bir bölümü ise buna izin vermek için ek bir para alıyor” demesi.
Bu iki çarpıcı yorumun yanı sıra gelen DJ’lerin ne kadarı iyi, ne kadarı kötü, kaç etkinlik yeterince bilet kesebiliyor, neden yurt dışına DJ ihraç edemiyoruz gibi sorular da bu yazının sonucunda şekilleniyor.
Henüz dijital müzik dinleme platformlarında listelerde göze girmese de elektronik müzik dünyası Türkiye’de her geçen gün kendine yandaş toplamaya devam ediyor.
Her hafta sonu büyük şehirlerde en az 3 yerel parti ile yerli ve yabancı DJ’ler performans sergiliyor ve iyi ya da kötü denmeksizin dinleniyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de rap kadar elektronik müzik haberleri duymaya hazırlansanız iyi olur.
Doğaçlama kayıtlar
Athena’dan tanıdığımız Emre Ataker’in solo albümü “Bir Günde Döndüm Dünyayı” bu cuma yayınlanıyor. Ataker, hem akortlu hem de akortsuz iki ayrı piyanoyla 15 şarkıyı bir günde doğaçlama olarak kaydetmiş. Ataker’in sabahtan akşama, düşten hayale giden bir yolculuğun eşlikçisi olan şarkıları hemen kafanızda bir senaryo ya da görüntüyle eşleşiyor. Albümün sürprizli kısmı eserlerin tanıdık geldiği kadar yabancı da olması... Bu enstrümantal albümle piyanoya doymak isteyen ilk iş cuma dinlesin.
Analog single
Yüzyüzeyken Konuşuruz yarın yeni single ile geliyor. Daha önce Awolnation, Beartooth, Warm Brew gibi isimlerin kayıt aldığı New York’taki Red Bull Stüdyoları’nda kaydedilen şarkının adı “Kazılı Kuyum”. Aralık ayında çıkması beklenen analog kaydedilen bu şarkı, nihayet yayınlanıyor. İyice alıştığımız Yüzyüzeyken Konuşuruz’un elektronik soslu tınılar ve vokal Kaan Boşnak sözleri şarkıyı yine sevdiğimiz sularda yüzdürmüş.
İki yetenekli kadın
Bu hafta iki güzel kadın vokal var bu köşede. Biri Elis Dubaz. Yeni single’ı “Git İşine” Nilüfer’den duyduğumuz Oktay Yurdatapan’ın Türkçe söz yazdığı bir aranjman şarkı. Elis Dubaz o kadar tatlı bir yorum getirmiş ki göbek mi atalım, eşlik mi edelim şaşırıyoruz. İkinci isim ise Su İdil. Caz vokali olarak tanıdığımız Su İdil, “Biraz Durmak Gerek” şarkısıyla 2020’ye girdi. Sakin ve dingin sesiyle emin ama yavaş adımlar atmamızı öneriyor. Kendisi içinse tek önermem acele bir albüm yapması ki onu doya doya dinleyelim.
Tam olmuş
Zeynep Bastık’tan cover olmayan ve düet yapmadığı bir şarkı uzun süredir bekliyorum. “Uslanmıyor Bu”, sonunda bu beklentilerimi karşılayan bir pop şarkısı olarak karşıma çıktı. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu yepyeni şarkı Bastık’ın üstüne dikilmiş bir elbise gibi olmuş.
Yeşilçam havası
Anıl Piyancı, yarın Kozmos ile yaptıkları “Ex Arıyor” şarkısını yayınlıyor. İkili güzel şarkı çıkarmış ancak her dinleyişte rap müziği popülerleştiren Türk isimlerden birilerine benzetmek kaçınılmaz oluyor. Hemen karamsarlığa kapılmayın. Bu dinamik şarkının sözlerindeki Yeşilçam havası ilk saniyelerden itibaren sizi yakalayacak.
Ne dinledim?
* k Yüzyüzeyken Konuşuruz- Kazılı Kuyum
* Elis Dubaz- Git İşine
* Hasan Ozan ft Serenay Cansın- Merkeze Taşındım, Bu Bize Gelme İhtimalini Arttırır mı?
* Su İdil- Biraz Durmak Gerek
* Batu Akdeniz- Eksik
* Zeynep Bastık- Uslanmıyor Bu
* Emre Ataker- Korkar
* Kozmos x Anıl Piyancı- Ex Arıyor
* Balık- Bu Oyunun Kaybedeni