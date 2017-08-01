Beyaz Yakalıdan Dünyayı Gezme Tüyoları | Nereden Geliyor Bu Değirmenin Suyu?

“Dünyayı geziyorum” deyince akla gelen ilk sorulardan biri “Nereden geliyor bu değirmenin suyu?”. Değirmenin suyu ne babadan ne de kocadan, ne mirasa kodum ne de piyango çıktı... Herkesin duyunca rahat edeceği, “babadan zengin tabii, o gezmeyecek de ben mi gezeceğim” denecek bir durumum yok. Bildiğimiz yılın 300 günü çok yoğun çalışıp geri kalan 60 günü geziyorum. Yani benim değirmenin suyu beyaz yakalı maaşım. İlk paragraftan cevabı verdim diye okumayı bırakmayın. Beyaz yakalı maaşı ile dünyayı gezme tüyoları için okumaya devam :)

Beyaz Yakalı Maaşı ile Dünyayı Gezme Tüyoları

Haydi size “zengin” olmadan gezmenin tüyolarını vereyim. Sihirli bir formül yok, herkesin isterse uygulayabileceği çok basit önerilerim olacak. Kendinize güzel bir kahve koyun, keyifle okuyun :)

Tasarruf, tasarruf, tasarruf: Formülümüzün ilk ve en basit bileşeni tasarruf. Ne kadar harcadığınızı bilmeden tasarruf edemezsiniz. Bu nedenle önce mevcut harcamalarınızı sonra da seyahat sırasındaki harcamalarınızı kaydetmeye başlayın. Bunun için basit cüzdan uygulamaları var, telefonunuza indirip harcadıkça yazabilirsiniz. Yazdıkça ufak tefek gereksiz harcamalarınızın yekünde ne kadar yüksek tuttuğunu görmeye başlayacaksınız.

Size “cimrilik edin, bütün paranızı seyahate harcayın” demiyorum. Ama bilmem kaçıncı ayakkabınızı, birbirine benzeyen yirminci tshirtünüzü almayın diyorum. Her gün dışarıda kahve içtiğinizde ayda neredeyse 300TL sadece kahveye harcadığınızı fark edin istiyorum. Kısacası düzenli para harcadığınız yerlere harcamalarınızı azaltabilirseniz gezi fonunuza önemli bir destek yaratabilirsiniz.

Özellikle kadınların bu konuda gidecek çok yolu olduğundan eminim, kendimden biliyorum. Gardrobumdaki beşinci kırmızı spor ayakkabıyı aldığımda aydınlanıp artık yeni ayakkabı almamam gerektiğine kanaat getirmiştim ve son üç senedir yeni ayakkabı almıyorum. Düşünün dolabımda ne kadar çok varmış ki hala idare edebiliyorum.

Peki yaptığımız bu tasarrufları ne yapıyoruz? Bir gezi fonu oluşturup o hesabımıza aktarıyoruz.

Gezi fonu açın! Gerçekten seyahat etmek sizin için bir tutku ise, kendinize bir gezi fonu oluşturun. “Tatil planı belli olsun, ona göre kredi kartına taksit yaptırırız” yaklaşımından vazgeçin. Çok uygun bir fırsat yakaladınız ama o an limitiniz yetersiz ne yapacaksınız, hayalinizi başka bahara mı erteleyeceksiniz. “Hayır!”. Gezi fonundaki paramız işte tam bu anda imdadımıza koşacak.

Uygulaması ise çok kolay. İstediğimiz bir bankada bir hesap açıyoruz. Her ay maaşımız yatar yatmaz uygun gördüğümüz sabit bir miktarını (BES gibi düşünün, sonuçta bu da geleceğimize bir yatırım) gezi fonuna aktarıyorsunuz. Bu fonu isterseniz TL, usd, euro olarak açabilirsiniz. Benim tercihim usd’den yana. Benim formülüm size biraz sert gelebilir, çünkü ben ödemelerimden sonra kalan maaşımın büyük kısmını gezi fonuna aktarıp kalan parayla ayı bitirmeye çalışıyorum. Siz yeni başlarken sabit bir tutarla başlayabilirsiniz.

Birinci maddedeki gereksiz harcamalarımızı da azalttığımız için ay sonunda beklediğimizin altında harcama yapmış olmamız gerekir, eğer onu da başardıysanız. Ay sonunda hesapta kalan parayı da bu gezi fonuna aktarıyoruz. Ay içinde beklenmedik bir yerlerden para gelirse, ne bileyim prim aldınız, eski fotoğraf makinanızı sattınız, o paraları da harcamadan hemen gezi fonuna aktarıyoruz.

Lüks harcamalara son! Herkesin lüks anlayışı elbette farklı. Kimi pahalı bir çanta, kimi şık bir restoranda yemek yemek kimi ise son model cep telefonu olarak yorumlayabilir. Önemli olan sizin nasıl yorumladığınız ve vazgeçebileceğiniz lükslerinizin neler olduğu… Ben artık yapacağım her harcamayı seyahat fırsatını kaçırmak olarak görüyorum. O çok beğendiğim ayakkabı yerine görmek istediğim bir yere uçak bileti, bir gece kulübünde harcayacağım parayı hafta sonu tatili olarak değerlendiriyorum. Kahvemi evde yapıyor, dışarıda daha az yemek yiyorum. Siz de kendinize göre lükslerinizi azaltarak seyahat için daha fazla bütçe ayırabilirsiniz. Havayolu firmalarının kampanyalarını yakın takip edin! İşte seyahat bütçenizi iyi yönetmenin en önemli tüyosu bu. Mümkünse bulunduğunuz şehir veya ülkede uçuş yapan bütün havayollarının ve uçak bileti satan firmaların e-bülten listelerine kaydolun. Kampanyalı uçuşlar başladığında ilk siz haberdar olun. Özellikle bir havayolu şirketi yeni bir hat açıyorsa kesin uygun uçak bileti kampanyası yapar, bu gibi durumları şakın kaçırmayın. Eğer zaman planınız ve bütçeniz hazırsa kampanya yakalar yakalamaz bilet almaya da hazır olursunuz. Kimi zaman hiç aklınızda olmayan bir yere sırf ucuza uçak bileti var diye gidebilirsiniz ya da uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir yere uygun bir bilet yakalayıverirsiniz ;) Bu kampanya konusu aslında birinci maddeye yazdığımız tasarruf başlığı altına da eklenebilir, fırsat sitelerinden alacağınız indirim kuponları veya indirim kampanyaları genel olarak gezi fonunuza destek olacaktır. Uçuş programlarına üye olun! Uçuş programlarına kaydolduğunuzda hem kampanyalardan öncelikli haberdar olur hem de program üyelerine özel fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Bir bilet alana bir bilet hediye kampanyalarından ekstra puan/mil hediyesi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca biriktireceğiniz mil veya puanlarla yılda birkaç kez bedava uçabilirsiniz. En güzel hediye uçak bileti! Hediyeleri sever misiniz? Kim sevmez ki :) Sana hediye ne alayım diye soran arkadaş veya aile fertleriniz mutlaka oluyordur. Çekinmeden sizi en mutlu edecek olan hediyenin uçak bileti olduğunu söyleyebilirsiniz. Kesin birkaç kişi sesinizi duyacaktır :) Direk uçuş yerine aktarmalı uçuşlara da bakın! Kulağa çok mantıklı gelmese de bazen hatta çoğu zaman aktarmalı uçuşlar direkt uçuşlara göre çok daha ekonomik olur. Bu seçenek özellikle zaman konusunda rahatsanız oldukça iyi sonuçlar bulmanızı sağlar. Hatta her zaman uçuş olmak zorunda da değil, Türkiye’den otobüs veya trenle çıkıp gideceğiniz ülkeden de ucuz uçuş bulma şansınız olabilir. Kendinizi kısıtlamadan tüm kombinasyonları değerlendirmekte fayda var. Ek gelire kim hayır der ki? Bugüne kadar hiç ek iş yaptınız mı? Belki de denemenin zamanı gelmiştir. Hesapta olmayan ek bir bütçe gezi fonunuza eklense harika olmaz mı? Devir internet devri, nasıl yaparım diye biraz araştırın. İçerik üretebilir, evinizin bir odasını kiraya verebilir, yazılım/tasarım yapabilir, fotoğraf satabilir, incik boncuk tasarlayıp satabilirsiniz. Kendinize biraz vakit yaratıp biraz üzerinde düşünmeye değer. Eminim sizin de elinizden gelecek birşeyler vardır. Yüksek sezonda tatil yapmaktan vazgeçin! Yüksek sezon herkesin tatil yapmayı tercih ettiği dönemler oluyor. Gitmek istediğiniz yerlere yüksek sezonda değil de düşük sezonda giderseniz otel/uçak gibi ana maliyetleriniz çok daha düşük olacaktır, ayrıca turist kalabalığına yakalanma riskiniz de azalacak. Burada tek sorun bazı yerleri yüksek sezon dışında gidince zevk alınmaması, eh onun için de yukarıdaki diğer yedi madde var. Seyahatte de tasarrufa devam! Tasarruf her yerde :) Evde tasarruf yaptık, seyahatte bıraktık mı? Hayır! Seyahatlerinizde masraflarınızı kolayca dengeleyebilirsiniz. Öğlen hafif atıştırmalıklarla geçiştirip akşam gittiğiniz yerin özel yemeklerini deneyebilirsiniz, Turizm danışma bürolarına uğrayıp özel paket fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz, Bazı otellerde yer alan ve o bölgedeki restoran, bar gibi yerlerde indirim sunan kuponlardan faydalanabilirsiniz, Gitmeden o ülke veya şehrin fırsat sitelerine abone olup ilginizi çeken kuponları alabilirsiniz, Ulaşım masrafını azaltmak için metro ve/veya otobüs hattına yakın otelleri tercih edebilirsiniz, Son ve en önemlisi gittiğiniz her yerden arkadaşlarınıza hediye almayı bırakabilirsiniz.

Bu maddelerin hepsi bana uymuyor diyebilirsiniz, ki bu çok normal, bir kısmını dahi uygulasanız şu an yaptığınızdan daha fazla seyahat etmenize faydası olacaktır.

Yolda kalın,

Sevil Mert

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