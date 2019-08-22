Burcu Güneş bu yaz ‘Ufo’ dedi. Gayet başarılı bir türkü albümünden sonra rotayı tekrar pop kulvarına çeviren Güneş, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan şarkıda içinden geldiği gibi eğlenmek istemiş. Antalya’da çekilen ve birbirinden renkli sahnelere sahip olan ‘Ufo’nun video klip çalışmasında bolca dans edip , Güneş Cumhuriyeti’nin masal kapılarını aralayan Burcu Güneş , dinleyicinin kafasında oluşturduğu kalıpların biraz dışına çıkmak istemiş.
Pop bir şarkıya gayet pop bir imaj ve koreografi hazırlayan Güneş sıkı bir ekip çalışması ile her detayın üzerinde çalışmış. Onu akustik slow şarkıları ile sevenler ilk etapta biraz yadırgamış olabilir. Ama pop dünyasında bu tarz hamlelere alışık olmak lazım diye düşünüyorum. Bir şarkıcının her zaman kendisi için çizilen sınırlar içinde kalmasını beklemek haksızlık olur. Dinleyici hep tek tip şarkıcı görmek istese de bu durum diğer taraf için sıkıcı olabiliyor. Biraz nefes almak , rahatlamak ve kendinden beklenenin dışında işlerin sularında yüzmek sakıncalı bir durum değil.
Burcu Güneş bu yaza ‘Ufo’ ile farklı bir tat bırakmak isterken , kışın çıkaracağı albümün şarkılarını mutfakta pişirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda yaptığımız röportajda enerjik ve pop bir albüm istediğini söyleyen Güneş’in yeni albümünde dinleyici sevdiği her tür Burcu Güneş şarkısına benzer melodiler duyacak.
Aman avcı
Bu hafta alternatif müzik türünde yeni çıkan cover bir parçaya rastlıyoruz. Şenay Lambaoğlu’nun yağ gibi akan vokalinin bir Azerbaycan türküsü olan ‘ Aman Avcı’ ile birleşmesi ortaya dinlemesi gayet keyifli bir iş çıkarmış. Tolga Görsev’in düzenlemesi ile farklı bir forma giren türkü , ılık yaz akşamlarına fon müziği olacak bir pop caz şarkısına dönüşmüş.
Yorumculuğunun yanında söz yazarı ve besteci kimliği de olan Lambaoğlu’nu henüz dinlemediyseniz önceki çalışmalarına bir kulak verin derim. Geçmiş albümlerinden ‘Farketmeden’ ve ‘Ah ne hoş’ şarkılarını özellikle öneriyorum. Her türde bir başka tınlayan vokali onun en büyük artısı diye düşünüyorum. Pop mu rap mi kargaşası arasında siz bu şarkıyla alternatif tatlar deneyin.
Ömür dedikleri
Can Baydar’ın mayıs ayında çıkardığı ''Ömür Dedikleri'' şarkısının remix versiyonu geçtiğimiz günlerde çıktı. Can Baydar’ı hem Gece grubundan hem de diğer şarkıcılara verdiği şarkılar, reklam ve film müziklerinden tanıyoruz.
Solo kariyerinin ilk projesi olan ve Mayıs ayında yayınlanan söz ve müziği Can Baydar'a, düzenlemesi Harun Tekin ve Efe Demiral'a ait olan şarkının vokalinde Fatma Turgut davulda ise Cem Aksel eşlik etmiş. Can Baydar ile ilk olarak Gece grubu röportajını yaparken 2011 yılında tanışmıştım. Solo şarkı çıkarmasını daha önce beklediğim bir isimdi. ‘ Ömür Dedikleri’ orijinal haliyle çok hoşuma gitmişti. Tam ona alışmışken ardından gelen bu versiyon bambaşka bir nefes olmuş.
‘Suç ortakları remake’ adıyla çıkan versiyonda Serkan Çeliköz ile beraber çalışan Baydar, sanki bir sonraki çıkacağı müzikal yolculuğun rotasını çizmiş gibi. Şarkıya farklı bir sos olan bu düzenleme bana Soft Cell. - Tainted Love tadı verdi. Synth pop semalarında gezen ‘ Ömür Dedikleri’nin bu yeni haline bir kulak verin derim. Can Baydar’ın bundan sonra çıkaracağı şarkıları arayı fazla açmadan paylaşması dileğiyle.
Ufo
Burcu Güneş bu yaz ‘Ufo’ dedi. Gayet başarılı bir türkü albümünden sonra rotayı tekrar pop kulvarına çeviren Güneş, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan şarkıda içinden geldiği gibi eğlenmek istemiş. Antalya’da çekilen ve birbirinden renkli sahnelere sahip olan ‘Ufo’nun video klip çalışmasında bolca dans edip , Güneş Cumhuriyeti’nin masal kapılarını aralayan Burcu Güneş , dinleyicinin kafasında oluşturduğu kalıpların biraz dışına çıkmak istemiş.
Pop bir şarkıya gayet pop bir imaj ve koreografi hazırlayan Güneş sıkı bir ekip çalışması ile her detayın üzerinde çalışmış. Onu akustik slow şarkıları ile sevenler ilk etapta biraz yadırgamış olabilir. Ama pop dünyasında bu tarz hamlelere alışık olmak lazım diye düşünüyorum. Bir şarkıcının her zaman kendisi için çizilen sınırlar içinde kalmasını beklemek haksızlık olur. Dinleyici hep tek tip şarkıcı görmek istese de bu durum diğer taraf için sıkıcı olabiliyor. Biraz nefes almak , rahatlamak ve kendinden beklenenin dışında işlerin sularında yüzmek sakıncalı bir durum değil.
Burcu Güneş bu yaza ‘Ufo’ ile farklı bir tat bırakmak isterken , kışın çıkaracağı albümün şarkılarını mutfakta pişirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda yaptığımız röportajda enerjik ve pop bir albüm istediğini söyleyen Güneş’in yeni albümünde dinleyici sevdiği her tür Burcu Güneş şarkısına benzer melodiler duyacak.
Aman avcı
Bu hafta alternatif müzik türünde yeni çıkan cover bir parçaya rastlıyoruz. Şenay Lambaoğlu’nun yağ gibi akan vokalinin bir Azerbaycan türküsü olan ‘ Aman Avcı’ ile birleşmesi ortaya dinlemesi gayet keyifli bir iş çıkarmış. Tolga Görsev’in düzenlemesi ile farklı bir forma giren türkü , ılık yaz akşamlarına fon müziği olacak bir pop caz şarkısına dönüşmüş.
Yorumculuğunun yanında söz yazarı ve besteci kimliği de olan Lambaoğlu’nu henüz dinlemediyseniz önceki çalışmalarına bir kulak verin derim. Geçmiş albümlerinden ‘Farketmeden’ ve ‘Ah ne hoş’ şarkılarını özellikle öneriyorum. Her türde bir başka tınlayan vokali onun en büyük artısı diye düşünüyorum. Pop mu rap mi kargaşası arasında siz bu şarkıyla alternatif tatlar deneyin.
Ömür dedikleri
Can Baydar’ın mayıs ayında çıkardığı ''Ömür Dedikleri'' şarkısının remix versiyonu geçtiğimiz günlerde çıktı. Can Baydar’ı hem Gece grubundan hem de diğer şarkıcılara verdiği şarkılar, reklam ve film müziklerinden tanıyoruz.
Solo kariyerinin ilk projesi olan ve Mayıs ayında yayınlanan söz ve müziği Can Baydar'a, düzenlemesi Harun Tekin ve Efe Demiral'a ait olan şarkının vokalinde Fatma Turgut davulda ise Cem Aksel eşlik etmiş. Can Baydar ile ilk olarak Gece grubu röportajını yaparken 2011 yılında tanışmıştım. Solo şarkı çıkarmasını daha önce beklediğim bir isimdi. ‘ Ömür Dedikleri’ orijinal haliyle çok hoşuma gitmişti. Tam ona alışmışken ardından gelen bu versiyon bambaşka bir nefes olmuş.
‘Suç ortakları remake’ adıyla çıkan versiyonda Serkan Çeliköz ile beraber çalışan Baydar, sanki bir sonraki çıkacağı müzikal yolculuğun rotasını çizmiş gibi. Şarkıya farklı bir sos olan bu düzenleme bana Soft Cell. - Tainted Love tadı verdi. Synth pop semalarında gezen ‘ Ömür Dedikleri’nin bu yeni haline bir kulak verin derim. Can Baydar’ın bundan sonra çıkaracağı şarkıları arayı fazla açmadan paylaşması dileğiyle.