Bu şarkı 2018 yazında Nükhet Duru’nun bizlere hazırladığı üç single'lık projenin ilk parçasıymış. O zaman not alıyoruz sanatçının bu yaz bizleri bekleyen başka sürprizleri de olacak. Avrupa Müzik ve En Prodüksiyon işbirliğiyle çıkan “Mavi Düşler” cover bir şarkı. Radyoda sık sık rastladığınız Soha grubunun “Mil Pasos” isimli şarkısına Bora Ebeoğlu söz yazarken , aranjesini ise Cem İyibardakçı yapmış. Nükhet Duru’nun sesine çok yakışan şarkının orijinalinde duyduğumuz erkek vokalin görevini “Mavi Düşler”de son zamanlarda sosyal medya’da adını sıkça duyduğumuz Kaan Sekban üstlenmiş.

Yaz aylarında latin ritimlere sahip bir şarkının seçilmesi gayet doğru bir adım olmuş. Yağ gibi akan melodiye birde Nükhet Duru’nun kadife vokali eklenince ortaya lezzetli bir iş çıkmış. Umarım şarkıya farklı Dj’ler dijital ortam için versiyon yapar. Ben bu sayede ortaya daha farklı şeyler çıkacağını düşünüyorum. Mavi Düşler’in video klip çalışmasının yönetmeni Adem Doğan olmuş. Klipte Nükhet Duru yıllara meydan okumaya devam ettiğinin altını çizmiş. Bu şarkı ile yeni jenerasyonu da kucaklayacağını düşündüğüm Duru’nun diğer çıkacak çalışmalarının azılı hayranlarını memnun edecek klasik tarzında olacağından eminim.

GECENİN KRALİÇESİ MADONNA

Her yıl Mayıs ayında gerçekleşen ve ünlü isimlerin “ en çok ben konuşulmalıyım” iddiasıyla harıl harıl hazırlandığı ve en büyük moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, New York Metropolitan Müzesi’nde geçtiğimiz Salı günü gerçekleşti. Her yıl farklı bir teması olan Met Gala’nın bu yılki teması "Kutsal Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü." oldu. Gecenin sonraki eğlencelerinde ev sahipliğini ise Amal Clooney, Rihanna, Donatello Versace ve Anna Wintour üstlendi. Kim Kardashian, Katy Perry, Nicki Minaj, Priyanka Chopra, Selena Gomez, Mindy Kaling, Anne Hathaway bu gece arz-ı endam isimlerden sadece birkaçı. Ama aklı başında kime sorarsanız sorun bu gecenin kraliçesi tabiki Madonna oldu. Met Gala bu sene pop dünyasına adımını attığından beri gerek kostümlerinde gerek video klip ve konserlerinde dini öğelere yer veren ve ‘Like A Prayer’ albümü çıktığı zamanlar başı oldukça ağrıyan Madonna için yapılmıştı adeta. O da bunu fırsat bilip “ Müsaadenizle bugün benim borum öter” dercesine Jean Paul Gaultier imzalı kıyafetiyle geceye katıldı.

Adeta bir kraliçe gibi karşılanan ve ilgi gören Madonna, gecenin sonunda sürpriz ama bana kalırsa olması gereken performansı ile Met Gala’ya imzasını attı. Kostümünden dansçılarına, korosundan koreografisine müzeyi son derece doğru kullanan Madonna, Like a prayer ile açtığı gösterisini Hallelujah ile bitirdi. İzleyenleri kendisine hayran bırakan teatral bir gösteri sunan pop ikonu ayrıca yeni çıkacak şarkısından ufak bir bölüm seslendirerek boş durmadığının sinyalini verdi. Bu arada bu sürprizi ile sevindiren Madonna umarım şu sıralar hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Lizbon’da bu sene gerçekleşen Eurovision yarışmasında da bir gözükür. Geçen sene Justin Timberlake konuk olarak çıkmış ve ertesi gün Avrupa listesinde şarkısı bir numara olmuştu. Madonna hadi yeni şarkını o gece seslendir ve sevindir.

HAKKINDAKİ ÖN YARGILARI KIRDI

Onu ilk gördüğümde yakışıklılık kontenjanından piyasaya sürülmüş bir genç çocuk yaftası yapıştırmadım değil hani. Önyargı kötü bir şeydir. Kazın ayağı öyle değilmiş. Kendisiyle yeni şarkısı “ Yabani”yi konuşmak için buluştuğumuzda sorularıma verdiği aklı başında cevaplarından müziğe ne kadar aşık olduğunu anladım. Hem söz yazıyor hem beste yapıyor. Enstrüman da çalan Batuhan , Avustralya’da Country müzik eğitimi almış. Yani sadece kara kaşına kara gözüne imza atmamış müzik yapımcıları Batuhan’la. Kendi müziğini yapan ve bu yolculuğa seneler evvel grup müziği yaparak çıkmış bir genç. Hiç öyle “ Nasılsa yakışıklıyım yaptığım her iş tutar “ semalarında uçmuyor. Ayakları gayet yere basan, realitenin farkında olup , müziğini ve kendisini geliştirme derdinde. Hakkındaki olası “ bu bir proje” ön yargılarını yıktığını , kendi müziğini yapıp , bu sektörde var olmak için çalıştığını insanlara kabul ettirdiğini söylüyor. Batuhan Sevimo ile yaptığımız röportajı Hürriyet TV’de ”Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.