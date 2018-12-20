İnsanın içinde müzik aşkı olunca onu hiçbir güç durduramıyor.
20 yılı aşkın bir sürede farklı sektörlerdeki şirketlerde yöneticilik yapan Cemil Demirbakan, müzik kariyerini profesyonel iş hayatıyla eş zamanlı olarak yürütüyordu. Geçtiğimiz yıl iş yaşamına bir süre ara vermeye karar veren şarkıcı, müzik kariyerine kaldığı yerden devam etmek için sahalara geri dönmüş. Bu yeni dönemin ilk ürünü ‘ Bu hesap tutar mı?’ ismini taşıyor. Sözlerini Erim Sezgin’le birlikte yazan Demirbakan, şarkının bestesine de imza atmış. Peki kimdi Cemil Demirbakan? Birazdan yazacağım bilgilerle hepiniz eminim ‘ Aaa evet şimdi hatırladım!’ diyeceksiniz.
Yüksek Sadakat’in ilk solisti olan Cemil Demirbakan, “Belki üstümüzden bir kuş geçer”, “Döneceksin diye söz ver”, “Kafile”, “Aklımın iplerini saldım”, Meyra ile düet yaptığı “Ağlandın ya” ve “ Ceviz Ağacı” gibi zamanında çok bilinen ve sevilen şarkılara sesini veren bir müzisyen. Onu öyle magazin programlarında , sansasyonel söylemlerle gündem olmaya çalışırken görmediğiniz için çoğunlukla söylediği şarkılardaki sesiyle , şarkılarıyla hatırlıyoruz.
Müzik hayatına yeniden dönüşünü müjdelediği yeni şarkısı ‘ Bu hesap tutar mı?’ için Demirbakan , “ Bugüne dek iş hayatında çok farklı yönetici pozisyonlarında çalıştım. Müzik her zaman bu hayata eşlik eden, beni motive eden ve belki de olaylara farklı bakmamı sağlayan sihirli bir güçtü. Şimdi müziğe ağırlık verdiğim bu dönemde ister istemez geçmiş yaşanmışlıklar şarkılarıma tat katıyor ve yön veriyor. Hepimizin yaşadığı, özellikle de 08.00 -18.00 saatleri arasına sıkışan insanları ve duygularını yeni şarkımda dile getirdim. Bir anlamda ışıltılı ve zengin görünen plaza yaşamların mutsuzluklarını, isyanlarını anlatmak istedim’ demiş ve gayet iyi etmiş. Mutlu olduğu müzik platformuna tekrar dönen müzisyenin yeni kararını kutluyor ve kendisinden ileriki zamanlarda yine yeni güzel düetler bekliyorum. Demirbakan’ın sesi düet şarkılara bir başka yakışıyor. Yeniden hoş geldin Cemil Demirbakan.
UMARSIZ BİR REYHAN KARACA
Geçtiğimiz haftalarda ön bilgisini verdiğim yeni Reyhan Karaca şarkısı ‘ Umarsız ‘ dijital platformlarda yerini aldı. İlk kez söz ve bestesi kendisine ait bir şarkıyı seslendiren Karaca’nın yeni şarkısının düzenlemesini Emre Gören yapmış. Gayet saf , katıksız bir pop şarkısı olan ‘ Umarsız ‘ Reyhan için yeni bir dönemin başlangıcı niteliği taşıyor. Kendi hayatından gerçek kesitleri kaleme döktüğü şarkı, bundan sonra yapacağı işler konusunda Reyhan’a güç vermiş.
Kendisiyle yaptığımız sohbette bu şarkıda yaşanmışlıklarını yazdığını ve her şeyin müzik ve söz olarak aynı anda geldiğini söyleyen Karaca , bundan sonra çıkaracağı parçanın da yine kendisine ait olduğunu söyledi. Ben 90’lara aşık bir insan evladı olarak o zamanlarda çıkan şarkılara , şarkıcılara ayrı bir değer veriyorum. Önceki yazımda söylediğim gibi köşesine çekilip müziğe ara vermeyen , her devirde şarkı söylemeye devam eden ve şarkı çıkaran isimleri tebrik etmek lazım. Böyle çetrefilli bir müzik piyasasında var olmak için insanın sinir sisteminin çok sağlam olması gerekiyor. Reyhan Karaca her daim şarkısını çıkaran , konserlerini veren ve üretmekten bıkmayan bir isim. İlk günkü heyecanını hala koruyan Karaca , sevenlerine yeni şarkılarını teker teker 2019’da sunmaya devam edeceğini söyledi.
Reyhan Karaca ile yeni şarkısı için buluşup geçmişten günümüze bir yolculuğa çıktığımızda kendisinin bu dünyaya ilişkin gayet doğru tespitler ve karşılaştırmalarda bulundu. Hem müzik, hem yeni projeler hem de özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Reyhan Karaca ile yaptığımız keyifli sohbeti Hürriyet TV’de ‘ Serhat’la Kayıttayız ‘ programında izleyebilirsiniz.
GEÇMİŞE SUSMASINI SÖYLE
Geçmişine susmasını söyle! Daha baştan şarkının ismini duyunca etkileniyor insan değil mi?. O acılı haykırışı , çaresiz isteği iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Evet ‘ Geçmişe susmasını söyle ‘ dün dijital platformlarda yerini almış, dinleyince canınızı yakıp efkara sorgusuz sualsiz sürükleyen bir düet. Bu acılı şarkıya can veren isimler ise Nuri Harun Ateş ve Sezen Aksu.
Dünyadaki 50 kontrtenordan biri olan Nuri Harun Ateş , nam-ı diğer ‘kafası karışık kontrtenor’, geniş repertuarı ve renkli sahnesiyle yıllardır müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği başarılı bir isim. Çıkardığı albümlerin yanı sıra keyifli sahne gösterileri ile kendine kemik bir kitle edinen Ateş , hemen hemen her şarkıcının hayali olan Sezen Aksu ile düetini yeni çalışması ile gerçekleştirmiş yetenekli bir müzik aşığı. ‘ Geçmişe susmasını söyle ‘ şarkısının sözleri Çağlar Yerlikaya , müziği Nuri Harun Ateş ve düzenlemesi Ogün Dalka’ya ait. Bu üç ismin ortak özelliği ise Sezen Aksu hayranı olmaları. Kısaca hepsinin dileği bu güzel şarkı ile gerçekleşmiş olmuş.
Ben şarkıyı ilk defa Murad Küçük’ün yönetmenliğinde çekilen video klip eşliğinde seyrettim. Siyah beyaz olan klip , Nuri Harun Ateş’in hüzünlü ve düşünceli bir şekilde şehri dolandığı kareler ile şarkı gayet güzel örtüşmüş. Nuri Harun Ateş ve Sezen Aksu buluşmasındaki kilit isim Naim Dilmener olmuş. Gayet hayırlı bir işe imza attığını ortaya çıkan şarkıdan anlamak mümkün. Hem Sezen Aksu’dan yeni bir şey duymak isteyen hayranlarını hem de Nuri Harun Ateş sevenleri sevindirecek olan bu çalışmanın umarım yakın zamanda dijital ortamda birde akustik versiyonu yer alır. Eminim o zaman etkisi daha fazla olacak ve hüzün dozajı artacak. Dinlemediyseniz hemen dinleyin.
Bu hesap tutar mı?
İnsanın içinde müzik aşkı olunca onu hiçbir güç durduramıyor.
20 yılı aşkın bir sürede farklı sektörlerdeki şirketlerde yöneticilik yapan Cemil Demirbakan, müzik kariyerini profesyonel iş hayatıyla eş zamanlı olarak yürütüyordu. Geçtiğimiz yıl iş yaşamına bir süre ara vermeye karar veren şarkıcı, müzik kariyerine kaldığı yerden devam etmek için sahalara geri dönmüş. Bu yeni dönemin ilk ürünü ‘ Bu hesap tutar mı?’ ismini taşıyor. Sözlerini Erim Sezgin’le birlikte yazan Demirbakan, şarkının bestesine de imza atmış. Peki kimdi Cemil Demirbakan? Birazdan yazacağım bilgilerle hepiniz eminim ‘ Aaa evet şimdi hatırladım!’ diyeceksiniz.
Yüksek Sadakat’in ilk solisti olan Cemil Demirbakan, “Belki üstümüzden bir kuş geçer”, “Döneceksin diye söz ver”, “Kafile”, “Aklımın iplerini saldım”, Meyra ile düet yaptığı “Ağlandın ya” ve “ Ceviz Ağacı” gibi zamanında çok bilinen ve sevilen şarkılara sesini veren bir müzisyen. Onu öyle magazin programlarında , sansasyonel söylemlerle gündem olmaya çalışırken görmediğiniz için çoğunlukla söylediği şarkılardaki sesiyle , şarkılarıyla hatırlıyoruz.
Müzik hayatına yeniden dönüşünü müjdelediği yeni şarkısı ‘ Bu hesap tutar mı?’ için Demirbakan , “ Bugüne dek iş hayatında çok farklı yönetici pozisyonlarında çalıştım. Müzik her zaman bu hayata eşlik eden, beni motive eden ve belki de olaylara farklı bakmamı sağlayan sihirli bir güçtü. Şimdi müziğe ağırlık verdiğim bu dönemde ister istemez geçmiş yaşanmışlıklar şarkılarıma tat katıyor ve yön veriyor. Hepimizin yaşadığı, özellikle de 08.00 -18.00 saatleri arasına sıkışan insanları ve duygularını yeni şarkımda dile getirdim. Bir anlamda ışıltılı ve zengin görünen plaza yaşamların mutsuzluklarını, isyanlarını anlatmak istedim’ demiş ve gayet iyi etmiş. Mutlu olduğu müzik platformuna tekrar dönen müzisyenin yeni kararını kutluyor ve kendisinden ileriki zamanlarda yine yeni güzel düetler bekliyorum. Demirbakan’ın sesi düet şarkılara bir başka yakışıyor. Yeniden hoş geldin Cemil Demirbakan.
UMARSIZ BİR REYHAN KARACA
Geçtiğimiz haftalarda ön bilgisini verdiğim yeni Reyhan Karaca şarkısı ‘ Umarsız ‘ dijital platformlarda yerini aldı. İlk kez söz ve bestesi kendisine ait bir şarkıyı seslendiren Karaca’nın yeni şarkısının düzenlemesini Emre Gören yapmış. Gayet saf , katıksız bir pop şarkısı olan ‘ Umarsız ‘ Reyhan için yeni bir dönemin başlangıcı niteliği taşıyor. Kendi hayatından gerçek kesitleri kaleme döktüğü şarkı, bundan sonra yapacağı işler konusunda Reyhan’a güç vermiş.
Kendisiyle yaptığımız sohbette bu şarkıda yaşanmışlıklarını yazdığını ve her şeyin müzik ve söz olarak aynı anda geldiğini söyleyen Karaca , bundan sonra çıkaracağı parçanın da yine kendisine ait olduğunu söyledi. Ben 90’lara aşık bir insan evladı olarak o zamanlarda çıkan şarkılara , şarkıcılara ayrı bir değer veriyorum. Önceki yazımda söylediğim gibi köşesine çekilip müziğe ara vermeyen , her devirde şarkı söylemeye devam eden ve şarkı çıkaran isimleri tebrik etmek lazım. Böyle çetrefilli bir müzik piyasasında var olmak için insanın sinir sisteminin çok sağlam olması gerekiyor. Reyhan Karaca her daim şarkısını çıkaran , konserlerini veren ve üretmekten bıkmayan bir isim. İlk günkü heyecanını hala koruyan Karaca , sevenlerine yeni şarkılarını teker teker 2019’da sunmaya devam edeceğini söyledi.
Reyhan Karaca ile yeni şarkısı için buluşup geçmişten günümüze bir yolculuğa çıktığımızda kendisinin bu dünyaya ilişkin gayet doğru tespitler ve karşılaştırmalarda bulundu. Hem müzik, hem yeni projeler hem de özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Reyhan Karaca ile yaptığımız keyifli sohbeti Hürriyet TV’de ‘ Serhat’la Kayıttayız ‘ programında izleyebilirsiniz.
GEÇMİŞE SUSMASINI SÖYLE
Geçmişine susmasını söyle! Daha baştan şarkının ismini duyunca etkileniyor insan değil mi?. O acılı haykırışı , çaresiz isteği iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Evet ‘ Geçmişe susmasını söyle ‘ dün dijital platformlarda yerini almış, dinleyince canınızı yakıp efkara sorgusuz sualsiz sürükleyen bir düet. Bu acılı şarkıya can veren isimler ise Nuri Harun Ateş ve Sezen Aksu.
Dünyadaki 50 kontrtenordan biri olan Nuri Harun Ateş , nam-ı diğer ‘kafası karışık kontrtenor’, geniş repertuarı ve renkli sahnesiyle yıllardır müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği başarılı bir isim. Çıkardığı albümlerin yanı sıra keyifli sahne gösterileri ile kendine kemik bir kitle edinen Ateş , hemen hemen her şarkıcının hayali olan Sezen Aksu ile düetini yeni çalışması ile gerçekleştirmiş yetenekli bir müzik aşığı. ‘ Geçmişe susmasını söyle ‘ şarkısının sözleri Çağlar Yerlikaya , müziği Nuri Harun Ateş ve düzenlemesi Ogün Dalka’ya ait. Bu üç ismin ortak özelliği ise Sezen Aksu hayranı olmaları. Kısaca hepsinin dileği bu güzel şarkı ile gerçekleşmiş olmuş.
Ben şarkıyı ilk defa Murad Küçük’ün yönetmenliğinde çekilen video klip eşliğinde seyrettim. Siyah beyaz olan klip , Nuri Harun Ateş’in hüzünlü ve düşünceli bir şekilde şehri dolandığı kareler ile şarkı gayet güzel örtüşmüş. Nuri Harun Ateş ve Sezen Aksu buluşmasındaki kilit isim Naim Dilmener olmuş. Gayet hayırlı bir işe imza attığını ortaya çıkan şarkıdan anlamak mümkün. Hem Sezen Aksu’dan yeni bir şey duymak isteyen hayranlarını hem de Nuri Harun Ateş sevenleri sevindirecek olan bu çalışmanın umarım yakın zamanda dijital ortamda birde akustik versiyonu yer alır. Eminim o zaman etkisi daha fazla olacak ve hüzün dozajı artacak. Dinlemediyseniz hemen dinleyin.