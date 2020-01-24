Bana kedini söyle sana seveceği müziği söyleyeyim

HAYVANLARIN dünyasını anlamak, davranışlarını çözmek için sürekli çaba sarf edip her şeyi bir neden-sonuç ilişkisine bağlamaya çalışıyoruz. Ama kolay bir şey değil peşinde koştuğumuz. Çünkü belli başlı konularda benzerlik gösterseler de hayvanlar da insanlar gibi farklı karaktere sahip.
Çabamızın farkına varan teknoloji şirketleri anlam arayışımıza yardımcı olmayı hedefliyorlar. Son örnek: Müzik platformu Spotify, aralarında kedi ve köpek de olan 5 hayvan türü için, kişiye özel dinleme listesi hizmetini sundu.
Buna göre Spotify üyesiyseniz, https://pets.byspotify.com/ adresine giderek, önce seçiminizi yapıyor, ardından beraber yaşadığınız hayvanınıza dair soruları yanıtlıyorsunuz (Sakin mi, hareketli mi, utangaç mı, oyuncu mu gibi). Sonunda da dinlediğiniz şarkıları değerlendiren yapay zekâ, yeni bir liste çıkarıyor. Ankete göre evinde hayvan besleyenlerin yüzde 84’ü “Hayvanım benim hayatımı tamamlıyor” diyor, evini bir kedi-köpekle paylaşanların yüzde 55’iyse aynı tür müziklerden hoşlandıklarına inanıyor. Listemi hazırladım, gözlemleyeceğim. Sizden de yorumunuzu beklerim.
‘ONLAR YEMEK YEMEDEN MASAYA OTURAMIYORUM’
OYUNCU Aydan Şener, 1995 yılına kadar hayvanlara mesafeli duran, ama sonrasında geldiği noktayla herkesi şaşırtan bir hayvansever. Sarıyer’de villasında büyük bir aile olarak yaşıyor. Dinleyelim:
“Kızım köpek almamızı çok istiyordu, tek çocuk olduğu için. O dönem çok korkuyordum hayvanlardan. Seviyordum ama çekiniyordum. 1995 yılında, sokakta bulduğumuz bir terrier cinsi köpeği sahiplenerek başladık. Kızım sevinçten ağlamıştı onu evde gördüğünde. Sonra ben de çok alıştım. Adını Puffy koymuştuk. 13 sene koynumda yatırdım onu. Onunla başladı ve artarak devam etti. Bütün hayvanlarım hep sokaktan kurtarılmış hayvanlar.
4 köpeğim, 20’ye yakın kedim var. Köpeklerimin ikisi sokak köpeği. Sokaktan yavruyken almıştım. 13 yaşına geldiler. Hepsi tabii ki çocuklarım gibi. Önce onların yemeklerini veriyor, sonra ben sofraya oturuyorum. Boğazımdan geçmez başka türlü. Onları bırakıp şehir dışına çıkamıyorum, birkaç günlük seyahatlerle yetiniyorum. Uzun süreli bıraktığımda çok aklım kalıyor. Başlarında olmazsam iyi bakılamazlar gibi geliyor. İçime sinmiyor gitmek. Ama onlarla o kadar mutluyum ki çok sevince bazı fedakârlıklar göze batmıyor.”
ÜNLÜLER VE KEDİLERİ
BU DA DALİ’NİN KEDİSİ
SALVADOR Dali’nin kedisi tabii ki farklı olacaktı. Fotoğrafta, oselo adı verilen vahşi kedi türünün bir üyesi olan Babou’yla görüyoruz kendisini.
KİTAP
EVDEKİ YABANCI
HAYATINI paylaştığı kedinin kim olduğu, neyi nasıl düşündüğünü, davranışlarının anlamını sorgulayan Florence Burgat’nın söyledikleri bakış açınızı değiştirecek.
‘Bir Yabancıyla Yaşamak’
Yazar: Florence Burgat
Sel Yayıncılık
Çeviren: Bade Baran
HASTALANDIĞINI NASIL ANLARIZ
Kedi-köpeklerde, bedenlerinde görünen bir yara veya davranışlarındaki değişiklikler hasta olup olmadıklarına dair ipuçları verebilir.
Köpeklerde egzersize karşı isteksizlik, uyuşukluk, eşyalara çarpma, iştah kaybı ya da yemeği tamamen reddetme, dışkılama sırasında ağrıdan ağlama...
Kedilerde, uyuşukluk ve saklanma, normalin dışında hareketlilik ya da yavaşlama, nefes almada güçlük, iştahta değişiklikler ya da yemek yerken güçlük çekme görürseniz, dikkatli olup veterinere danışmakta yarar var.
(Kaynak: Kedi Ansiklopedisi-Köpek Ansiklopedisi/Dorling Kindersley)
KARŞINIZDA BİHTER
OKURUMUZ Aslı Çatıkoğlu, “Bu küçük hanımın adı Bihter Çatıkoğlu” notuyla göndermiş fotoğrafı.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Bana kedini söyle sana seveceği müziği söyleyeyim
HAYVANLARIN dünyasını anlamak, davranışlarını çözmek için sürekli çaba sarf edip her şeyi bir neden-sonuç ilişkisine bağlamaya çalışıyoruz. Ama kolay bir şey değil peşinde koştuğumuz. Çünkü belli başlı konularda benzerlik gösterseler de hayvanlar da insanlar gibi farklı karaktere sahip.
Çabamızın farkına varan teknoloji şirketleri anlam arayışımıza yardımcı olmayı hedefliyorlar. Son örnek: Müzik platformu Spotify, aralarında kedi ve köpek de olan 5 hayvan türü için, kişiye özel dinleme listesi hizmetini sundu.
Buna göre Spotify üyesiyseniz, https://pets.byspotify.com/ adresine giderek, önce seçiminizi yapıyor, ardından beraber yaşadığınız hayvanınıza dair soruları yanıtlıyorsunuz (Sakin mi, hareketli mi, utangaç mı, oyuncu mu gibi). Sonunda da dinlediğiniz şarkıları değerlendiren yapay zekâ, yeni bir liste çıkarıyor. Ankete göre evinde hayvan besleyenlerin yüzde 84’ü “Hayvanım benim hayatımı tamamlıyor” diyor, evini bir kedi-köpekle paylaşanların yüzde 55’iyse aynı tür müziklerden hoşlandıklarına inanıyor. Listemi hazırladım, gözlemleyeceğim. Sizden de yorumunuzu beklerim.
‘ONLAR YEMEK YEMEDEN MASAYA OTURAMIYORUM’
OYUNCU Aydan Şener, 1995 yılına kadar hayvanlara mesafeli duran, ama sonrasında geldiği noktayla herkesi şaşırtan bir hayvansever. Sarıyer’de villasında büyük bir aile olarak yaşıyor. Dinleyelim:
“Kızım köpek almamızı çok istiyordu, tek çocuk olduğu için. O dönem çok korkuyordum hayvanlardan. Seviyordum ama çekiniyordum. 1995 yılında, sokakta bulduğumuz bir terrier cinsi köpeği sahiplenerek başladık. Kızım sevinçten ağlamıştı onu evde gördüğünde. Sonra ben de çok alıştım. Adını Puffy koymuştuk. 13 sene koynumda yatırdım onu. Onunla başladı ve artarak devam etti. Bütün hayvanlarım hep sokaktan kurtarılmış hayvanlar.
4 köpeğim, 20’ye yakın kedim var. Köpeklerimin ikisi sokak köpeği. Sokaktan yavruyken almıştım. 13 yaşına geldiler. Hepsi tabii ki çocuklarım gibi. Önce onların yemeklerini veriyor, sonra ben sofraya oturuyorum. Boğazımdan geçmez başka türlü. Onları bırakıp şehir dışına çıkamıyorum, birkaç günlük seyahatlerle yetiniyorum. Uzun süreli bıraktığımda çok aklım kalıyor. Başlarında olmazsam iyi bakılamazlar gibi geliyor. İçime sinmiyor gitmek. Ama onlarla o kadar mutluyum ki çok sevince bazı fedakârlıklar göze batmıyor.”
ÜNLÜLER VE KEDİLERİ
BU DA DALİ’NİN KEDİSİ
SALVADOR Dali’nin kedisi tabii ki farklı olacaktı. Fotoğrafta, oselo adı verilen vahşi kedi türünün bir üyesi olan Babou’yla görüyoruz kendisini.
KİTAP
EVDEKİ YABANCI
HAYATINI paylaştığı kedinin kim olduğu, neyi nasıl düşündüğünü, davranışlarının anlamını sorgulayan Florence Burgat’nın söyledikleri bakış açınızı değiştirecek.
‘Bir Yabancıyla Yaşamak’
Yazar: Florence Burgat
Sel Yayıncılık
Çeviren: Bade Baran
HASTALANDIĞINI NASIL ANLARIZ
Kedi-köpeklerde, bedenlerinde görünen bir yara veya davranışlarındaki değişiklikler hasta olup olmadıklarına dair ipuçları verebilir.
Köpeklerde egzersize karşı isteksizlik, uyuşukluk, eşyalara çarpma, iştah kaybı ya da yemeği tamamen reddetme, dışkılama sırasında ağrıdan ağlama...
Kedilerde, uyuşukluk ve saklanma, normalin dışında hareketlilik ya da yavaşlama, nefes almada güçlük, iştahta değişiklikler ya da yemek yerken güçlük çekme görürseniz, dikkatli olup veterinere danışmakta yarar var.
(Kaynak: Kedi Ansiklopedisi-Köpek Ansiklopedisi/Dorling Kindersley)
KARŞINIZDA BİHTER
OKURUMUZ Aslı Çatıkoğlu, “Bu küçük hanımın adı Bihter Çatıkoğlu” notuyla göndermiş fotoğrafı.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...