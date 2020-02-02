Ebola virüsü aşısı

Son günlerin sıkça duyulan koronavirüs hastalığı gibi Ebola virüsü de çok öldürücü bir hastalık.
Bunun en büyük sebebi ise çok hızlı yayılması ve bir tedavisinin olmaması. Ayrıca bu hastalıkların tedavisinin olmadığı gibi aşıları da yoktu. Ancak Geçtiğimiz 2-3 yıl içinde 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan bu hastalığın aşısına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onay verildi. Ebola virüs hastalığı, vücutta akut başlangıçlı yüksek ateş ve gastrointestinal kanamalarla seyreden bir enfeksiyon hastalığı şeklinde karşımıza çıkan viral bir enfeksiyondur. Ebola virüsü, hayatı tehdit eden kanamalara yol açan yüzde 50 ile yüzde 90 vakanın ölümle sonuçlandığı ateşli bir hastalığa neden olmaktadır.
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Bu virüs filovirüsler ailesinden bir RNA virüsüdür. Hastalık insanlara Ebola virüs ile enfekte olmuş hayvanlarla temas yoluyla veya enfekte olmuş kişinin vücut sıvılarıyla temasla bulaşır. İnsandan insana bulaşma çoğunlukla, enfekte kişilerin kan veya diğer vücut sıvılarının veya sekresyonlarının sağlıklı kişilerin hasarlanmış cildi veya mukoz membranına bulaşması ile olur. Ayrıca enfeksiyonu taşıyan kişilerin vücut sıvıları ile kontamine materyaller veya ortamlar ile temas ile de bulaşma olabilir. Ayrıca EVH’nın cinsel yolla bulaşma yönünden de riski bulunmaktadır. Erkeklerden kadınlara cinsel yolla bulaşması daha güçlü bir olasılıktır.
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Hastalığın kuluçka süresi 2-21 gündür. İnsanlar, semptomlar ortaya çıkana kadar bulaştırıcı değildirler. Sık görülen belirti ve bulgular; ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, ishal, kusma, mide ağrısı ve iştahsızlıktır. Hastalık ilerledikçe bulgular ağırlaşır, cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar görülebilir. Hastalığın ilerleyen safhalarında, göz, burun, kulak, ağız ve rektumdan kan geliyor ve serum iğnesinin ciltte açtığı deliklerden kan akıyor. Temel olarak vücuttan dışarı kan akması hastalığın en tanımlayıcı sendromu olarak görülüyor. Ebola virüsü taşıyan insanlar en sonunda çoklu organ yetmezliğinden hayatlarını kaybediyor. Bunun en büyük nedeni Ebola virüsünün vücuttaki beyaz kan hücrelerini hızla yok ederek bağışıklık sistemini çökertmesi ve insan vücudunun virüse karşı savaşamaz hale gelmesi sonucu organların iflas etmesi.
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DSÖ, ABD’li ilaç şirketi tarafından geliştirilen Ervebo aşısının kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıdığını açıklamıştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola ile mücadele ekibinin başındaki Steve Ahuka Mundeke, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının iki doz halinde Ruanda sınırındaki Goma şehri sakinlerine uygulanacağını söyledi. 30 aşılama uzmanıyla yürütülen kampanyada ilk aşamada 7 bin 500 aşıyla başlanan çalışmalar sonuç alındıkça 250 bin aşıya kadar yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde onayını alan Ebola aşısı artık bu virüsün tedavisinde kullanılabilecek.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
İYİ BESLENİN BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN
Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler kış aylarında bizi daha çok ilgilendiriyor. Özellikle nezle ve gripin çok arttığı bu günlerde Diyetisyen Pelin Yüksel, şu bilgileri verdi:
“Bağışıklık sisteminin görevi bizi hastalandıran mikroorganizmalardan korumaktır. Sağlıksız bir yaşam tarzı ve beslenme söz konusuysa bedenimiz bazen bu mikroorganizmalara yenik düşer ve hastalanırız. Bağışıklığı güçlendirmek için; sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, stresi azaltmak, alkolü hiç tüketmemek ya da sınırlamak, yeterli uyku gibi başlıca yaşam tarzı değişikliklerinin yanında sağlıklı beslenme çok önemli bir yer tutmaktadır. Dengeli beslenen bir birey bağışıklığı destekleyen besinleri de düzenli tüketirse; hastalıklara karşı vücut direnci artar. Özellikle bazı besinler vardır ki beslenmemizde düzenli yer verdiğimizde bağışıklığımızı destekler.
* Sarımsak: İçerdiği allicin ile antiviral ve antibakteriyel özellik gösterir.
* Ekinezya : Özellikle üst solunum yollarında etkilidir, ekinazya çayı, hastalığı daha hızlı atlatmanıza yardımcı olur.
* Probiyotikler: Suplement olarak ya da doğal besinler (kefir, yoğurt, turşu, kombu çayı gibi) ile sindirim sistemindeki yararlı bakterileri arttırır ve bağışıklığı destekler.
* Zencefil: Özellikle boğaz ağrısı ve bulantı için birebirdir.
* Kapya biber: Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı destekler.
* Zerdeçal: Vücuttaki inflamasyonu azaltır.
Bu besinlere ek olarak; kivi, portakal, kültür mantarı, kemik sulu çorbalar, kekik, badem ve çörekotu gibi besinlere de sofranızda yer verirseniz hastalıklara karşı vücut direncinizi daha da arttırmış olacaksınız.”
Ebola virüsü aşısı
Son günlerin sıkça duyulan koronavirüs hastalığı gibi Ebola virüsü de çok öldürücü bir hastalık.
Bunun en büyük sebebi ise çok hızlı yayılması ve bir tedavisinin olmaması. Ayrıca bu hastalıkların tedavisinin olmadığı gibi aşıları da yoktu. Ancak Geçtiğimiz 2-3 yıl içinde 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan bu hastalığın aşısına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onay verildi. Ebola virüs hastalığı, vücutta akut başlangıçlı yüksek ateş ve gastrointestinal kanamalarla seyreden bir enfeksiyon hastalığı şeklinde karşımıza çıkan viral bir enfeksiyondur. Ebola virüsü, hayatı tehdit eden kanamalara yol açan yüzde 50 ile yüzde 90 vakanın ölümle sonuçlandığı ateşli bir hastalığa neden olmaktadır.
***
Bu virüs filovirüsler ailesinden bir RNA virüsüdür. Hastalık insanlara Ebola virüs ile enfekte olmuş hayvanlarla temas yoluyla veya enfekte olmuş kişinin vücut sıvılarıyla temasla bulaşır. İnsandan insana bulaşma çoğunlukla, enfekte kişilerin kan veya diğer vücut sıvılarının veya sekresyonlarının sağlıklı kişilerin hasarlanmış cildi veya mukoz membranına bulaşması ile olur. Ayrıca enfeksiyonu taşıyan kişilerin vücut sıvıları ile kontamine materyaller veya ortamlar ile temas ile de bulaşma olabilir. Ayrıca EVH’nın cinsel yolla bulaşma yönünden de riski bulunmaktadır. Erkeklerden kadınlara cinsel yolla bulaşması daha güçlü bir olasılıktır.
***
Hastalığın kuluçka süresi 2-21 gündür. İnsanlar, semptomlar ortaya çıkana kadar bulaştırıcı değildirler. Sık görülen belirti ve bulgular; ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, ishal, kusma, mide ağrısı ve iştahsızlıktır. Hastalık ilerledikçe bulgular ağırlaşır, cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar görülebilir. Hastalığın ilerleyen safhalarında, göz, burun, kulak, ağız ve rektumdan kan geliyor ve serum iğnesinin ciltte açtığı deliklerden kan akıyor. Temel olarak vücuttan dışarı kan akması hastalığın en tanımlayıcı sendromu olarak görülüyor. Ebola virüsü taşıyan insanlar en sonunda çoklu organ yetmezliğinden hayatlarını kaybediyor. Bunun en büyük nedeni Ebola virüsünün vücuttaki beyaz kan hücrelerini hızla yok ederek bağışıklık sistemini çökertmesi ve insan vücudunun virüse karşı savaşamaz hale gelmesi sonucu organların iflas etmesi.
***
DSÖ, ABD’li ilaç şirketi tarafından geliştirilen Ervebo aşısının kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıdığını açıklamıştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola ile mücadele ekibinin başındaki Steve Ahuka Mundeke, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının iki doz halinde Ruanda sınırındaki Goma şehri sakinlerine uygulanacağını söyledi. 30 aşılama uzmanıyla yürütülen kampanyada ilk aşamada 7 bin 500 aşıyla başlanan çalışmalar sonuç alındıkça 250 bin aşıya kadar yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde onayını alan Ebola aşısı artık bu virüsün tedavisinde kullanılabilecek.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
İYİ BESLENİN BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN
Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler kış aylarında bizi daha çok ilgilendiriyor. Özellikle nezle ve gripin çok arttığı bu günlerde Diyetisyen Pelin Yüksel, şu bilgileri verdi:
“Bağışıklık sisteminin görevi bizi hastalandıran mikroorganizmalardan korumaktır. Sağlıksız bir yaşam tarzı ve beslenme söz konusuysa bedenimiz bazen bu mikroorganizmalara yenik düşer ve hastalanırız. Bağışıklığı güçlendirmek için; sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, stresi azaltmak, alkolü hiç tüketmemek ya da sınırlamak, yeterli uyku gibi başlıca yaşam tarzı değişikliklerinin yanında sağlıklı beslenme çok önemli bir yer tutmaktadır. Dengeli beslenen bir birey bağışıklığı destekleyen besinleri de düzenli tüketirse; hastalıklara karşı vücut direnci artar. Özellikle bazı besinler vardır ki beslenmemizde düzenli yer verdiğimizde bağışıklığımızı destekler.
* Sarımsak: İçerdiği allicin ile antiviral ve antibakteriyel özellik gösterir.
* Ekinezya : Özellikle üst solunum yollarında etkilidir, ekinazya çayı, hastalığı daha hızlı atlatmanıza yardımcı olur.
* Probiyotikler: Suplement olarak ya da doğal besinler (kefir, yoğurt, turşu, kombu çayı gibi) ile sindirim sistemindeki yararlı bakterileri arttırır ve bağışıklığı destekler.
* Zencefil: Özellikle boğaz ağrısı ve bulantı için birebirdir.
* Kapya biber: Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı destekler.
* Zerdeçal: Vücuttaki inflamasyonu azaltır.
Bu besinlere ek olarak; kivi, portakal, kültür mantarı, kemik sulu çorbalar, kekik, badem ve çörekotu gibi besinlere de sofranızda yer verirseniz hastalıklara karşı vücut direncinizi daha da arttırmış olacaksınız.”