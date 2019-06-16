Alerjik reaksiyonlar öldürücü olabilir

Alerji, bağışıklık sisteminden vücuda giren veya temas eden maddelere karşı aşırı duyarlı tepkidir. Alerjik reaksiyona neden olan bir maddeye ise alerjen denir.
Alerjenler; yiyecek, içecek veya çevrede bulunabilir. Alerjisi olan bir kişi alerjene temas ettiğinde, alerjik reaksiyon hemen gerçekleşmez. Bağışıklık sistemi yavaş yavaş -aşırı tepki vermeden- maddeye karşı duyarlılık oluşturur. Anafilaksi ise hızla gelişen, ciddi bir alerjik reaksiyondur. Hayati tehlike arz edebilir ve acil durum olarak tıbbi müdahale edilmelidir. Bu tip alerjik reaksiyon, alerjene maruz kaldıktan dakikalar veya saatler sonra ortaya çıkabilen birkaç farklı semptom gösterir. Halk arasında “şok” olarak da bilinen anafilaksi de gıda, ilaç, kauçuk, böcek, çayır ya da farklı nedenlere bağlı ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar sonrasında, nefes almada güçlük ve bilinç kaybıyla birlikte ölümle sonuçlanabilir.
BİLEKLİK ŞEKLİNDE İCAT EDİLDİ
Anafilaktik şok, vücudun alerjen olarak algıladığı bazı maddelere karşı gösterdiği yaşamı tehdit eden ciddi bir reaksiyondur. Daha çok besin alerjisiyle ve böcek sokmalarında görülen bu şok türü oldukça korkutucu tablolara sebep olabilir. En çok küçük çocuklarda görülen ve ilerleyen yaşlarda da sebepsiz yere ortaya çıkabilen besin alerjisi, vücutta küçük tepkilere yol açabileceği gibi anafilaktik şok gibi büyük reaksiyonlara da sebep olabilir. Ağızda şişme, kusma, deride döküntüler, yanma, egzama, burun akıntısı, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterirken bu belirtiler dikkate alınmadığı takdirde daha da şiddetlenebilir. Anafilaktik şok müdahale edilmediği takdirde öldürücü olabiliyor. Bunu yaşayan hastaların kullandığı epipenler ulaşılamaz yerlerde olabiliyor veya unutulabiliyor. Bunun önüne geçmek amacıyla Amerika Rice Üniversitesi’nde bir grubun yaptığı çalışmalarla epipenler (epinefrin içeren kalemler) artık bileklik şeklinde de icat edildi.
30 SANİYE İÇİNDE KANA KARIŞIYOR
Aynı şekilde böcek ve yılan sokmalarında da vücuda aktarılan sıvı aynı reaksiyonlara sebep olabilir. Nadir de olsa ilaç alerjisi ve lateks alerjisi de ilerleyerek anafilaktik tabloya yol açabilir. Bunlardan herhangi birine anafilaktik şoka gidecek kadar reaksiyon gösteren vücut, aynı alerjen etkenle karşılaştığında daha kısa sürede şok tablosu geliştirebilir. Bu sebeple alerjisi olduğu bilinen hastalar yanlarında epipen olarak adlandırılan ve içinde epinefrin bulunan iğneleri taşıyor. Hastaların uyluk bölgesine uyguladığı ve 30 saniye içinde kana karışan bu ilaçlar ölümcül tabloları büyük oranlarda engelleyebiliyorlar. Ancak bu iğnelerin sık sık kaybolması ve unutulması sebebiyle hastalar oldukça zorlanabiliyor. Bunun önüne geçmek için Amerika Rice Üniversitesi’nde giyilebilir teknoloji üzerinde duran bir grup, saat şeklinde takılabilen epipenleri geliştirdi.
AKSESUAR MEME NEDİR?
Koltuk altı, sırt ve kasık bölgenizde ben veya leke zannettiğiniz oluşumlar ağrıya sebep oluyor ya da büyümeye başlıyorsa; “aksesuar meme” dediğimiz dokuya sahip olabilirsiniz. Aksesuar meme, anne karnında oluşan ve çok sayıda bulunan meme hücresinin gerileme göstermemesi durumudur. Yüzde 1-2 gibi oranlarla çok nadir olarak görülen bu hastalık, kız çocuklarında daha sık görülebiliyor. Koltuk altı, sırt, göğüs çevresi ve kasığa kadar uzanan büyük bir alanda görülebilen aksesuar meme genellikle ergenlik dönemine kadar belirti vermiyor. Leke veya ben zannedilen kitle, regl dönemlerinde ağrımasıyla kendini belli edebiliyor. Bu şekilde de fark edilmeyen kitleler gebelik dönemlerinde hormonların değişmesiyle birlikte ağrı, büyüme hatta süt gelmesi şeklinde kendini belli edebiliyor.
MEME KANSERİ RİSKİNİ DE ARTIRABİLİYOR
Genellikle koltuk altında ele gelen kitlelerle ve koltuk altı sarkmasıyla kendini belli eden aksesuar meme, kanserle de karıştırılabiliyor. Zamanla büyümesi, sarkması ve süt gelmesiyle teşhisi kesin olan aksesuar meme; ağrı, kol hareketlerinde kısıtlılık ve kozmetik kaygılardan ötürü cerrahi müdahaleyle alınabiliyor. Ancak oluşturduğu bir diğer problem de meme dokusuna sahip olduğu için kanser riskinin bulunması. Bu sebeple, meme kanseri riskini de artırabiliyor. Vücudu iyi gözlemlemek ve sıra dışı bir olgu fark edildiği zaman doktor kontrolüne gitmek oldukça önemli.
Alerjik reaksiyonlar öldürücü olabilir
Alerji, bağışıklık sisteminden vücuda giren veya temas eden maddelere karşı aşırı duyarlı tepkidir. Alerjik reaksiyona neden olan bir maddeye ise alerjen denir.
Alerjenler; yiyecek, içecek veya çevrede bulunabilir. Alerjisi olan bir kişi alerjene temas ettiğinde, alerjik reaksiyon hemen gerçekleşmez. Bağışıklık sistemi yavaş yavaş -aşırı tepki vermeden- maddeye karşı duyarlılık oluşturur. Anafilaksi ise hızla gelişen, ciddi bir alerjik reaksiyondur. Hayati tehlike arz edebilir ve acil durum olarak tıbbi müdahale edilmelidir. Bu tip alerjik reaksiyon, alerjene maruz kaldıktan dakikalar veya saatler sonra ortaya çıkabilen birkaç farklı semptom gösterir. Halk arasında “şok” olarak da bilinen anafilaksi de gıda, ilaç, kauçuk, böcek, çayır ya da farklı nedenlere bağlı ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar sonrasında, nefes almada güçlük ve bilinç kaybıyla birlikte ölümle sonuçlanabilir.
BİLEKLİK ŞEKLİNDE İCAT EDİLDİ
Anafilaktik şok, vücudun alerjen olarak algıladığı bazı maddelere karşı gösterdiği yaşamı tehdit eden ciddi bir reaksiyondur. Daha çok besin alerjisiyle ve böcek sokmalarında görülen bu şok türü oldukça korkutucu tablolara sebep olabilir. En çok küçük çocuklarda görülen ve ilerleyen yaşlarda da sebepsiz yere ortaya çıkabilen besin alerjisi, vücutta küçük tepkilere yol açabileceği gibi anafilaktik şok gibi büyük reaksiyonlara da sebep olabilir. Ağızda şişme, kusma, deride döküntüler, yanma, egzama, burun akıntısı, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterirken bu belirtiler dikkate alınmadığı takdirde daha da şiddetlenebilir. Anafilaktik şok müdahale edilmediği takdirde öldürücü olabiliyor. Bunu yaşayan hastaların kullandığı epipenler ulaşılamaz yerlerde olabiliyor veya unutulabiliyor. Bunun önüne geçmek amacıyla Amerika Rice Üniversitesi’nde bir grubun yaptığı çalışmalarla epipenler (epinefrin içeren kalemler) artık bileklik şeklinde de icat edildi.
30 SANİYE İÇİNDE KANA KARIŞIYOR
Aynı şekilde böcek ve yılan sokmalarında da vücuda aktarılan sıvı aynı reaksiyonlara sebep olabilir. Nadir de olsa ilaç alerjisi ve lateks alerjisi de ilerleyerek anafilaktik tabloya yol açabilir. Bunlardan herhangi birine anafilaktik şoka gidecek kadar reaksiyon gösteren vücut, aynı alerjen etkenle karşılaştığında daha kısa sürede şok tablosu geliştirebilir. Bu sebeple alerjisi olduğu bilinen hastalar yanlarında epipen olarak adlandırılan ve içinde epinefrin bulunan iğneleri taşıyor. Hastaların uyluk bölgesine uyguladığı ve 30 saniye içinde kana karışan bu ilaçlar ölümcül tabloları büyük oranlarda engelleyebiliyorlar. Ancak bu iğnelerin sık sık kaybolması ve unutulması sebebiyle hastalar oldukça zorlanabiliyor. Bunun önüne geçmek için Amerika Rice Üniversitesi’nde giyilebilir teknoloji üzerinde duran bir grup, saat şeklinde takılabilen epipenleri geliştirdi.
AKSESUAR MEME NEDİR?
Koltuk altı, sırt ve kasık bölgenizde ben veya leke zannettiğiniz oluşumlar ağrıya sebep oluyor ya da büyümeye başlıyorsa; “aksesuar meme” dediğimiz dokuya sahip olabilirsiniz. Aksesuar meme, anne karnında oluşan ve çok sayıda bulunan meme hücresinin gerileme göstermemesi durumudur. Yüzde 1-2 gibi oranlarla çok nadir olarak görülen bu hastalık, kız çocuklarında daha sık görülebiliyor. Koltuk altı, sırt, göğüs çevresi ve kasığa kadar uzanan büyük bir alanda görülebilen aksesuar meme genellikle ergenlik dönemine kadar belirti vermiyor. Leke veya ben zannedilen kitle, regl dönemlerinde ağrımasıyla kendini belli edebiliyor. Bu şekilde de fark edilmeyen kitleler gebelik dönemlerinde hormonların değişmesiyle birlikte ağrı, büyüme hatta süt gelmesi şeklinde kendini belli edebiliyor.
MEME KANSERİ RİSKİNİ DE ARTIRABİLİYOR
Genellikle koltuk altında ele gelen kitlelerle ve koltuk altı sarkmasıyla kendini belli eden aksesuar meme, kanserle de karıştırılabiliyor. Zamanla büyümesi, sarkması ve süt gelmesiyle teşhisi kesin olan aksesuar meme; ağrı, kol hareketlerinde kısıtlılık ve kozmetik kaygılardan ötürü cerrahi müdahaleyle alınabiliyor. Ancak oluşturduğu bir diğer problem de meme dokusuna sahip olduğu için kanser riskinin bulunması. Bu sebeple, meme kanseri riskini de artırabiliyor. Vücudu iyi gözlemlemek ve sıra dışı bir olgu fark edildiği zaman doktor kontrolüne gitmek oldukça önemli.