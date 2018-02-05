Tarım için çok önemli bir rica



Tarım makineleri bölümünde hayatı kolaylaştıran teknoloji harikaları vardı yine... Neredeyse apartman yüksekliğinde pamuk toplama makineleri, dev tekerlekli traktörler ya da bir insanın bile zor girebileceği kadar dar ve dik yerlere girerek toprak sürüp, fide diken, gübre döken makineler vardı.

Ama en önemlisi dijital dönüşümün tarım sektöründe de boy göstermesiydi. Artık traktöre takılan bir GPS aracıyla tarlada saatlerce bir ileri bir geri gitmeye gerek kalmadan tarlayı sürmek, kilometrelerce öteden cep telefonuyla aracı yönetmek mümkün...



VERİMLİLİK ARTARSA UÇARIZ, YOKSA BİTERİZ

Tam bu noktada Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta’nın sektörün geleceğiyle ilgili açıklamalarına yer vermek istiyorum. Her şeyden önce Türkiye’de ve dünyada tarımın geleceğinin verimlilik artışında olduğunu söylüyor İtalyan Genel Müdür. Tarım zor bir iş olduğu için insanların özellikle de gençlerin başka iş kollarına yöneldiğine dikkat çekiyor. Bunun yanında yeni yapılan yollar, hava alanları, nüfusu arttıkça büyüyen kentlerle daralan tarım alanları verimlilik artışını çok daha önemli hale getiriyor.

Tarımda verimliliğin ise ancak dijital dönüşümle başarılabileceğini söylüyor Bay Votta. Bu sayede tarım arazilerindeki her metrekarenin değerlendirilip, takip edilebileceğine işaret ediyor. İsrail örneğini vererek toprak ve su sıkıntısı olan İsrail’in dijital dönüşümle müthiş bir verimlilik yakaladığına dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Türkiye gibi uçsuz bucaksız bereketli toprakları ve potansiyeli olan bir ülkede dijital dönüşüm olursa verimlilikte yaşanacak patlamayı hayal edebiliyor musunuz? Ama bunun için hızlı olmak gerek. Türkiye’den daha hızlı davranan ülkeler bir süre sonra bizden aldıkları ürünleri üretip bize satmaya başlayabilir. Ama Türkiye’de devlet, üniversite, sanayi işbirliğiyle çiftçiler eğitilir, dijital dönüşüme ayak uydurmaları sağlanırsa hem tarımın sürdürülebilirliği mümkün olur, hem de büyük kazançlar sağlanır.”



BAY VOTTA’NIN MESAJI

Ve son olarak Bay Votta’nın bir ricası var. Aynen aktarıyorum fazla söze gerek yok:

“Kimle konuşursanız konuşun, bu mesajı onlarla paylaşın rica ediyorum. Türkiye’de tarımın sürdürülebilir kılınması, bu sektörün bekası için mutlaka ve mutlaka çiftçilerin dönüşümden geçirilmesi gerek. Geleceği yakalayabilmek, kazançların sürdürülebilmesi için dönüşüme ihtiyaç var. Sadece çiftçilerin kendi çıkarları değil, ülkenin geleceği için de bu gerekli. Bu sadece bir traktör firmasının ya da birkaç şirketin yapabileceği bir şey değil. Dünyada tarımda kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biri olan Türkiye’nin geleceği için dijital tarıma geçiş ve çiftçilikte dönüşüm şart.”