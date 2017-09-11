İzmirli piyanisti kucaklayalım



Gelişmenin ölçütünün yollar, köprüler, gökdelenler sayıldığı bir dönemde henüz 13 yaşındaki Kaan Turan’ın sanattaki başarısı İzmir için en büyük gurur oldu. Sanata tükürmeyen, müzisyene, yazara, ressama değer veren kentler ve ülkeler her zaman bir adım önde olmuştur. O nedenle bu başarının İzmir için ayrı bir anlamı var.

Viyana’ya gidenler çikolataların bile üzerinde Mozart’ın resimlerinin olduğunu görmüştür. Prag’a gidenler Kafka’nın unutulmaz romanlarını yazdığı müze haline getirilmiş evinin önünde kuyruklar olduğunu bilir. Nasıl Chopin denince akla Polonya geliyorsa, günümüzde dünyanın sayılı müzisyenlerinden biri Fazıl Say’ın adı geçince de akıllara ilk olarak Türkiye’nin geldiğini söylemeye gerek.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde aldığı eğitimle, başarının basamaklarını henüz çocuk yaşlarından itibaren tırmanmaya başlayan Kaan Turan’a İzmir kent olarak sahip çıkmalı. Bugün ve yarın onun başarılarının kentin markalaşmasına sağlayacağı katkı milyonlarca dolar ödense elde edilemez.



Turizm treni

HATTIN hizmete giriş törenine siyasetin gölgesi düşse de İZBAN’ın Selçuk’a uzanmasıyla turizmde yeni bir dönemin de kapıları açıldı. Selçuk – Bergama turizm aksı projesinin birinci ayağı Selçuk İstasyonu’nun hizmete girmesiyle tamamlanmış oldu. Şimdi sıra kültür ve tarih yolcularını Bergama’ya kadar götürecek hattın yapımında.

Selçuk Antik Efes Kenti ve İnanç Turizmi’nin kabesi Meryemana ile yabancı turistin en fazla ilgi gösterdiği yerlerden biri. Sadece 15 - 20 dakika ötesindeki Pamucak ve Kuşadası ise bölgenin deniz ve doğal güzelliklerle daha da zenginleşmesine katkıda bulunuyor.

Her ne kadar iki yıldır terör, Suriye savaşı ve Avrupa ile gerginlik gibi nedenlerle küçük otellerden, kruvaziyer turizmine ve tabii ki, esnafa kadar herkes kan ağlasa da bu durumu geçici kabul etmek gerek. Selçuk’a İZBAN’ın uzaması en başta iç turizme büyük yarar getirecek. Ben, İzmir’de yaşadığı halde bugüne kadar Antik Efes Kenti’ni hiç görmemiş çok sayıda kişi biliyorum. Bir üniversite kenti olan İzmir’de özellikle gençler ve öğrenciler için İZBAN Selçuk hattı yeni yerlerin keşfi için güzel fırsatlar yaratacak. Kuşadası ve Pamucak’a ulaşım artık çok daha kolay olacak.

Kimin aklına gelirdi 2300 yıl önce sınırlarını Marmara’ya kadar genişleten güçlü Bergama Krallığı ile Akdeniz’in en büyük ve zengin liman kentlerinden Efes’in bir gün demiryoluyla birbirine bağlanıp turizm köprüsü kuracağı. Ama oldu işte. Selçuk’un ardından Bergama hattının da açılmasıyla tarih yeniden yazılacak.