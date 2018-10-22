‘İzmir Diyeti’ ile uzun ömür

BALIK, deniz mahsulleri, sebze, meyve gibi yiyeceklerden oluşan Akdeniz Diyeti ömürlere, ömür katmaya devam ediyor.
Health Metrics and Evaluation (IHME) Enstitüsü’nün son araştırmasına göre, 2040 yılına kadar, yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde, dünyada ortalama yaşam süresinin en fazla artacağı ülke İspanya olacak.
Ortalama 85.8 yıl yaşayacak İspanyollar bu alanda halen dünyada ortalama 85.7 yıl ile insanların en uzun yaşadığı ülke Japonya’yı bile geride bırakacak. Araştırma diyabet, kanser, aids, kalp rahatsızlıkları gibi hastalık riskleri dikkate alınarak yapılmış. Araştırmanın direktörü Kyle Foreman, İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa gibi Akdeniz ülkelerinde ortalama yaşam süresinin artmasında Akdeniz Diyeti’nin büyük rolü olduğunu söylemiş. Zaten aşağıdaki listede görüldüğü gibi, dünyada ortalama yaşamın en uzun olduğu 10 ülkeden 6’sının Akdeniz’de olması da bu teoriyi doğruluyor.
İspanya (85.8 yıl), Japonya (85.7 yıl), Singapur (85.4 yıl), İsviçre (85.2 yıl), Portekiz (84.5 yıl), İtalya (84.5 yıl), İsrail (84.4 yıl), Fransa (84.3 yıl), Lüksemburg (84.1 yıl), Avusturalya (84.1 yıl).
Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasındaki İzmir, zengin balık tezgahları, enginar, cibes, şevketi bostan, arapsaçı, turp otu, rezene, istifno, radika, gelincik, sarmaşık gibi sayısız ot çeşidiyle Akdeniz Diyeti’nin tam kalbinde.
Bence, dünyada sağlıklı gıdalara eğilimin arttığı bir dönemde gurme kültürünü giderek zenginleştiren İzmir’in, çok özel ot yemekleriyle, ‘İzmir Diyeti’ diye bir marka yaratmasının tam zamanı...
Efes batabilir
EFES, İzmir’in göz bebeği... Uzun yıllar yılda 3.5 milyon turistin ziyaret ettiği Efes’i, terör nedeniyle lüks yolcu gemilerinin Türkiye seferlerini iptal etmesi üzerine 2017 yılında sadece 450 bin kişi ziyaret etmişti. Ne mutlu ki, şeytanın bacağı 2018 yılında kırıldı ve ziyaretçi sayısı ilk altı ayda bir milyonu aştı. Kruvaziyer gemilerinin yeniden Türkiye’ye gelme işaretleriyle 2019’da parlak günlere geri dönüş umudu arttı.
Ancak, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Efes’i yeni bir tehlike bekliyor. Sekiz bin yıllık kent batma tehlikesiyle karşı karşıya. Zaten bir dönem Akdeniz’in en önemli limanlarından biriyken limanın dolmasıyla ticaret merkezi özelliğini kaybederek batan Efes, şimdi de küresel ısınmanın tehdidi altında.
Nature Communications dergisi, aralarında Efes ve Fethiye yakınlarındaki Xanthos – Letoon gibi 49 antik kentin küresel ısınmadan nasıl etkileneceğini araştırmış. Sonuç Efes için büyük bir endişe kaynağı. Araştırmaya göre Efes, deniz yükselmesinde ‘riskli’, erozyon tehlikesinde ise ‘çok riskli’ kategorisinde bulunuyor.
“Daha denizin yükselmesine, erozyonun başlamasına çok var” diyerek tehlikeyi hafife almamak gerek. Efes’in yavaş yavaş sulara gömülebileceği risklerini görüp, gerekli önlemler alınmalı. Henüz sadece yüzde 10’u gün yüzüne çıkan insanlığın bu büyük kültür mirasını en iyi şekilde korumak gelecek kuşaklara borcumuz...
‘İzmir Diyeti’ ile uzun ömür
BALIK, deniz mahsulleri, sebze, meyve gibi yiyeceklerden oluşan Akdeniz Diyeti ömürlere, ömür katmaya devam ediyor.
Health Metrics and Evaluation (IHME) Enstitüsü’nün son araştırmasına göre, 2040 yılına kadar, yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde, dünyada ortalama yaşam süresinin en fazla artacağı ülke İspanya olacak.
Ortalama 85.8 yıl yaşayacak İspanyollar bu alanda halen dünyada ortalama 85.7 yıl ile insanların en uzun yaşadığı ülke Japonya’yı bile geride bırakacak. Araştırma diyabet, kanser, aids, kalp rahatsızlıkları gibi hastalık riskleri dikkate alınarak yapılmış. Araştırmanın direktörü Kyle Foreman, İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa gibi Akdeniz ülkelerinde ortalama yaşam süresinin artmasında Akdeniz Diyeti’nin büyük rolü olduğunu söylemiş. Zaten aşağıdaki listede görüldüğü gibi, dünyada ortalama yaşamın en uzun olduğu 10 ülkeden 6’sının Akdeniz’de olması da bu teoriyi doğruluyor.
İspanya (85.8 yıl), Japonya (85.7 yıl), Singapur (85.4 yıl), İsviçre (85.2 yıl), Portekiz (84.5 yıl), İtalya (84.5 yıl), İsrail (84.4 yıl), Fransa (84.3 yıl), Lüksemburg (84.1 yıl), Avusturalya (84.1 yıl).
Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasındaki İzmir, zengin balık tezgahları, enginar, cibes, şevketi bostan, arapsaçı, turp otu, rezene, istifno, radika, gelincik, sarmaşık gibi sayısız ot çeşidiyle Akdeniz Diyeti’nin tam kalbinde.
Bence, dünyada sağlıklı gıdalara eğilimin arttığı bir dönemde gurme kültürünü giderek zenginleştiren İzmir’in, çok özel ot yemekleriyle, ‘İzmir Diyeti’ diye bir marka yaratmasının tam zamanı...
Efes batabilir
EFES, İzmir’in göz bebeği... Uzun yıllar yılda 3.5 milyon turistin ziyaret ettiği Efes’i, terör nedeniyle lüks yolcu gemilerinin Türkiye seferlerini iptal etmesi üzerine 2017 yılında sadece 450 bin kişi ziyaret etmişti. Ne mutlu ki, şeytanın bacağı 2018 yılında kırıldı ve ziyaretçi sayısı ilk altı ayda bir milyonu aştı. Kruvaziyer gemilerinin yeniden Türkiye’ye gelme işaretleriyle 2019’da parlak günlere geri dönüş umudu arttı.
Ancak, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Efes’i yeni bir tehlike bekliyor. Sekiz bin yıllık kent batma tehlikesiyle karşı karşıya. Zaten bir dönem Akdeniz’in en önemli limanlarından biriyken limanın dolmasıyla ticaret merkezi özelliğini kaybederek batan Efes, şimdi de küresel ısınmanın tehdidi altında.
Nature Communications dergisi, aralarında Efes ve Fethiye yakınlarındaki Xanthos – Letoon gibi 49 antik kentin küresel ısınmadan nasıl etkileneceğini araştırmış. Sonuç Efes için büyük bir endişe kaynağı. Araştırmaya göre Efes, deniz yükselmesinde ‘riskli’, erozyon tehlikesinde ise ‘çok riskli’ kategorisinde bulunuyor.
“Daha denizin yükselmesine, erozyonun başlamasına çok var” diyerek tehlikeyi hafife almamak gerek. Efes’in yavaş yavaş sulara gömülebileceği risklerini görüp, gerekli önlemler alınmalı. Henüz sadece yüzde 10’u gün yüzüne çıkan insanlığın bu büyük kültür mirasını en iyi şekilde korumak gelecek kuşaklara borcumuz...