İstanbul artık uzak

İSTANBUL’da Ekrem İmamoğlu’nun da koltuğa oturmasıyla birlikte siyasi tarihin en önemli yerel seçimlerinden biri gündemden düşmüş oldu.
Çok fazla ihtimal verilmemekle birlikte, sadece İstanbul’da yenilenme kararı alınırsa seçimler yine gündemin birinci sırasına yerleşir. Şimdi 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar siyasette ve ekonomide dengelerin yeniden oluşacağı 4.5 yıllık yeni bir döneme girdik.
Buna karşın İstanbul şu sıralarfarklı bir konuyla İzmirlilerin gündeminde birinci sıraya oturmuş durumda. Malum, pek çok İzmirli için İstanbul komşu kapısı gibidir. Kiminin çocuğu orada okur, kiminin annesi, teyzesi vardır. Ticaretin de merkez olduğu için pek çok İzmirli bir ayağı İstanbul’da olarak yaşar. Saat başı en az bir ya da iki uçağın İstanbul’a kalkması da bu yoğun yolcu trafiğindendir.
En az iki saat kayıp
Ama yeni havalimanı özellikle Avrupa yakasında işi olanlara çok zaman kaybettirdi. Özellikle sabah gidip işini gördükten sonra akşam dönen İzmirliler en az birkaç saat kaybettikleri için çok dertli. Her şeyden önce İstanbul–İzmir uçuşlarında daha önce uçağın hareketinden 1 saat önce Atatürk Havalimanı’nda olmaları yeterli iken, İstanbul Havalimanı’nda en az 2 saat önce bulunmaları gerekiyor.
Buradan kaynaklanan 1 saatlik kayıp yetmiyormuş gibi daha önce 50 dakika olarak verilen uçuş süresi İstanbul Havalimanı ile Adnan Menderes Halvalimanı arasında artık yaklaşık yarım saat fazla, 1 saat 15 dakika. İstanbul’un en merkezi yerlerinden yeni havalimanına ulaşım süresinin ortalama 50-60 dakika olduğu, terminale gittikten sonra check-in ve oradan biniş kapısına gidebilmek için de ortalama 20 dakika harcandığı hesap edildiğinde 2 saat ya da daha fazla bir kayıp olduğu rahatlıkla söylenebilir.
İzmir’e uçakla 7 saatte geldi
Bir yakınım geçen hafta yeni havalimanından saat 16.30’da kalkacak uçakla İzmir’e gelebilmek için öğlen saat 12.00’de Yeşilköy civarındaki evinden yola çıkmış. Yaklaşık 20 dakika Havaist otobüs durağına ulaşım, her yarım saatte bir hareket eden otobüsün kalkışını bekleme, 50 dakikada hava limanına ulaşım derken 2 saat önceden terminale ulaşmayı başarmış. İçeride 10 dakikada chek-in işlemlerinin yapıldığı yere yürüyüş, 15-20 dakika uçuş kapısına gidiş derken yaklaşık yarım saat daha geçmiş. Sonra beklemeye başlamış. Ama tabii ki uçak zamanında kalmayıp 16.30 yerine 17.30’da hareket etmiş. İzmir’e geldiğinde saat 19.00 imiş. Yani İstanbul’daki evinden çıktıktan tam 7 saat sonra Adnan Menderes Havalimanı’na ulaşabilmiş.
Ama bundan sonra artık hep böyle. Avrupa yakasında işi olanlar için İzmir-İstanbul uçakla ortalama 6 ya da 7 saat olacak. Otobüsle gitmeyi düşünenler de aşağı yukarı aynı zamanda gidebilir. Şehirlerarası otobüsle 7 saatte Gebze’ye gidip oradan Marmaray’a binerek İstanbul merkezine toplam 8-9 saatte ulaşmak mümkün.
Umut otoyolda
Dua edelim yeni otoyol bir an önce bitsin. Hiç olmazsa otomobille 3.5 saatte İstanbul sınırlarına ulaşıp oradan da 1-2 saatte istediğimiz yere ulaşma şansımız olacak. Güvenlik kontrollerinde saat, kemer, ayakkabı çıkarma sıkıntısı, bagaj bekleme, bavul ağırlığı dertleri olmadan 5-6 saatte İzmir-İstanbul arası yolculuk mümkün olacak. Sonuç olarak İstanbul artık İzmir’e daha uzak.
İstanbul artık uzak
İSTANBUL’da Ekrem İmamoğlu’nun da koltuğa oturmasıyla birlikte siyasi tarihin en önemli yerel seçimlerinden biri gündemden düşmüş oldu.
Çok fazla ihtimal verilmemekle birlikte, sadece İstanbul’da yenilenme kararı alınırsa seçimler yine gündemin birinci sırasına yerleşir. Şimdi 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar siyasette ve ekonomide dengelerin yeniden oluşacağı 4.5 yıllık yeni bir döneme girdik.
Buna karşın İstanbul şu sıralarfarklı bir konuyla İzmirlilerin gündeminde birinci sıraya oturmuş durumda. Malum, pek çok İzmirli için İstanbul komşu kapısı gibidir. Kiminin çocuğu orada okur, kiminin annesi, teyzesi vardır. Ticaretin de merkez olduğu için pek çok İzmirli bir ayağı İstanbul’da olarak yaşar. Saat başı en az bir ya da iki uçağın İstanbul’a kalkması da bu yoğun yolcu trafiğindendir.
En az iki saat kayıp
Ama yeni havalimanı özellikle Avrupa yakasında işi olanlara çok zaman kaybettirdi. Özellikle sabah gidip işini gördükten sonra akşam dönen İzmirliler en az birkaç saat kaybettikleri için çok dertli. Her şeyden önce İstanbul–İzmir uçuşlarında daha önce uçağın hareketinden 1 saat önce Atatürk Havalimanı’nda olmaları yeterli iken, İstanbul Havalimanı’nda en az 2 saat önce bulunmaları gerekiyor.
Buradan kaynaklanan 1 saatlik kayıp yetmiyormuş gibi daha önce 50 dakika olarak verilen uçuş süresi İstanbul Havalimanı ile Adnan Menderes Halvalimanı arasında artık yaklaşık yarım saat fazla, 1 saat 15 dakika. İstanbul’un en merkezi yerlerinden yeni havalimanına ulaşım süresinin ortalama 50-60 dakika olduğu, terminale gittikten sonra check-in ve oradan biniş kapısına gidebilmek için de ortalama 20 dakika harcandığı hesap edildiğinde 2 saat ya da daha fazla bir kayıp olduğu rahatlıkla söylenebilir.
İzmir’e uçakla 7 saatte geldi
Bir yakınım geçen hafta yeni havalimanından saat 16.30’da kalkacak uçakla İzmir’e gelebilmek için öğlen saat 12.00’de Yeşilköy civarındaki evinden yola çıkmış. Yaklaşık 20 dakika Havaist otobüs durağına ulaşım, her yarım saatte bir hareket eden otobüsün kalkışını bekleme, 50 dakikada hava limanına ulaşım derken 2 saat önceden terminale ulaşmayı başarmış. İçeride 10 dakikada chek-in işlemlerinin yapıldığı yere yürüyüş, 15-20 dakika uçuş kapısına gidiş derken yaklaşık yarım saat daha geçmiş. Sonra beklemeye başlamış. Ama tabii ki uçak zamanında kalmayıp 16.30 yerine 17.30’da hareket etmiş. İzmir’e geldiğinde saat 19.00 imiş. Yani İstanbul’daki evinden çıktıktan tam 7 saat sonra Adnan Menderes Havalimanı’na ulaşabilmiş.
Ama bundan sonra artık hep böyle. Avrupa yakasında işi olanlar için İzmir-İstanbul uçakla ortalama 6 ya da 7 saat olacak. Otobüsle gitmeyi düşünenler de aşağı yukarı aynı zamanda gidebilir. Şehirlerarası otobüsle 7 saatte Gebze’ye gidip oradan Marmaray’a binerek İstanbul merkezine toplam 8-9 saatte ulaşmak mümkün.
Umut otoyolda
Dua edelim yeni otoyol bir an önce bitsin. Hiç olmazsa otomobille 3.5 saatte İstanbul sınırlarına ulaşıp oradan da 1-2 saatte istediğimiz yere ulaşma şansımız olacak. Güvenlik kontrollerinde saat, kemer, ayakkabı çıkarma sıkıntısı, bagaj bekleme, bavul ağırlığı dertleri olmadan 5-6 saatte İzmir-İstanbul arası yolculuk mümkün olacak. Sonuç olarak İstanbul artık İzmir’e daha uzak.