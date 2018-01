En zenginlerin en sevdiği kitap

NASA’nın kar uzmanı, Türkiye’de bundan sonra kardan çok bol yağmurlu mevsimlerin olacağını söyleyip, altyapının sel baskınlarına göre hazırlanması uyarısını yapmış. Anlaşılan, İzmir’in de yeni tedbirler alması gerekecek. Fırtınalar, baskınlar artacağına göre, geçen hafta olduğu gibi Kordon veya denize kıyı işyerlerinin, konutların sular altında kalmasına seyirci kalmamak için belki yeni teknikler gerekecek. Örneğin kıyıları deniz seviyesinin altında olan Hollanda, sular altında kalmamak için çareyi okyanusun kıyısına yüksek setler çekmekte bulmuştu. Yeni teknolojilerle belki daha kolay ve etkili yöntemler geliştirilebilir.



BİLL GATES HAFTADA 1 KİTAP

Bilim her sorunun anahtarı. Zenginliğin anahtarı da bilim ve aklın doğru kullanımında. Bugün 92 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Microsoft’un sahibi Bill Gates bu duruma aklını sermaye yaparak geldi. Facebook’u üniversitedeki yurt odasında yarattıktan sadece 13 yıl sonra 77 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Mark Zuckerberg de aklını sermaye yapan dolar milyarderlerinden. Ancak akıl ve zekanın gelişebilmesi için altın madeni gibi işlenmesi gerekiyor. Örneğin Gates ve Zuckerberg’in ortak özelliği her ikisinin de kitap kurdu olması. Bill Gates her akşam en az 1 saat okuyarak haftada 1 kitap bitiriyor. Mark Zuckerberg ise her 15 günde 1 kitap deviriyor. Okuduklarından elde ettikleri birikimi iş hayatlarında, yaşam felsefelerini geliştirmede kullanıyorlar.



BUGÜNE KADAR OKUDUKLARININ EN İYİSİ

Her ikisinin en beğendiği kitap ise Harvard’lı Steven Pinker’ın yazdığı ‘Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined’. Benim bildiğim, kitap henüz Türkçeye çevrilmedi. Ancak internette açıklamaları var. Pinker, 5 bin yıl öncesinden bugüne insanlık tarihini inceleyip sanılanın aksine dünyanın giderek daha tehlikeli hale gelmeyip, aksine şiddetin azaldığını istatistiki verilerle savunuyor. Gates bu kitap için, “Bugüne kadar okuduğum en iyi kitaplardan biri değil. En iyi kitap” diyecek kadar iddialı konuşarak, “Tarihte hiç olmadığımız kadar barış dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu da bizi yeni şeyler yapıp ilerlemek için teşvik ediyor” diyor. Zuckerberg ise, “Kitapta günlük gazete haberlerinden başka bir dünyada yaşadığımızı, insanlık tarihi boyunca şiddetin nasıl azaldığını fark ediyoruz. Bunu sürdürebilecek yollar bulmak” gerek diyor.



EYVAH SU BASKINI VE SAVAŞ

Bu hafta Bill Gates ve Mark Zuckerberg’in de katılacağı Davos Zirvesi başlıyor. Dünyanın dört bir yanından 70 hükümet ve devlet başkanı, dev şirketlerin sahipleri, üst düzey yöneticiler, bilim adamları Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) buluşacak. Bilindiği gibi Türk–Yunan barışının sağlanması ve Erdoğan’ın “One Minute” çıkışı ile bu zirvenin Türk dış siyaset siyaset tarihinde çok özel bir yeri var. Davos’un bu yılki teması ‘Bölünmüş bir dünyada ortak bir gelecek yaratmak’. Zirveye günler kala yayımlanan ‘Küresel Riskler Raporu’na göre ise 2018’in en başta gelen riskleri arasında olağan dışı hava ve ısı koşullarından kaynaklanan çevresel tehditler, ekonomik eşitsizlik ve siber saldırılar var. Araştırmaya katılan bin hükümet ve iş dünyası temsilcisinin yüzde 79’u bu yıl devletler arasında askeri çatışma ihtimali görüyor. Ortadoğu ve Kore ise çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgeler. Bu yazının yazıldığı saatlerde Suriye’de çatışmaların başlaması an meselesiydi. Dünyada şiddetin en aza indiği bir dönemde ne yazık ki, çok şanssız bir coğrafyadayız. Bence zirveye katılacak dünyaya yön veren katılımcılar önce Gates ve Zuckerberg’in önerdiği kitabı okumalı. En başta da kitap okumaya fazla vakti olmadığını söyleyen ABD Başkanı Trump...