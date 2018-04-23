Ankara bekler, İstanbul koşar, İzmir yaşar

TÜSİAD yeni adıyla Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin başkanı Erol Bilecik, İzmir iş dünyasıyla buluşmasında sözlerine “İnsanlar Ankara’da bekler. İstanbul’da koşar. İzmir’de yaşar” diyerek başladı. Sonra da “Cumhuriyet’in kalesi” dediği İzmir’e Atatürk’ten alıntılar yaparak övgüler yağdırdı. İzmir Marşı’nın “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” sözleriyle Anadolu’nun en ücra köşelerinde bile söylendiğini vurgulayıp “İzmir Marşı sadece bu kentin değil, o duyguları taşıyan herkesin marşı. Çünkü, İzmir Cumhuriyetin simge kentidir. Hayata İzmirli olarak bakan herkes İzmirli’dir. Hayata Atatürk’ün penceresinden bakan herkes İzmirli’dir” dedi.

Türkiye’nin en büyük çıkarını demokrasisini güçlü olmakta gördüklerini de belirten Bilecik, “Demokrasi çok sesli müzik gibidir. Çok sesli müzikten, orkestradan bahsettiğimiz zaman bu tam bir takım işidir. Kesinlikle tek sesin egemenliği değildir. Tek sesli müzikten senfoni, tek sesli yönetimden de demokrasi çıkmaz” diye konuştu.

ŞAMBALİ YER GİBİ BÜYÜME

Ve gelelim ekonomiye... Gelişmekte olan ülkelerde Arjantin dışında enflasyonunun yüzde 3.5 olduğunu söyleyen Erol Bilecik, Türkiye’nin bu ülkelerden çok ayrıldığına da dikkat çekip, “Enflasyonu düşürmeden faizleri düşürmek mümkün değil” diyerek, kurumların bağımsız olup, siyasetten etkilenmemeleri durumunda bu konuyu çözebileceklerine vurgu yaptı. Bilecik, yüksek enflasyona rağmen büyüme çok yüksek diye iyimser bir havaya girmenin ise İzmir’in meşhur tatlısı şambali yemeye benzeterek, “Yerken kendinizi şahane hissedersiniz fakat çok yerseniz de faturası ağır olur. Şu an enflasyonun faturasını gizli vergi olarak ödüyoruz” dedi.

İYİ Parti son dakikada kimden oy alacak

DEVLET Bahçeli’nin sabah yaptığı seçim çağrısının daha dumanı üstünde tüterken, ESİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı. Siyasi konuklarının da toplantı öncesi mesajları hayli ilginçti. Örneğin, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural’la sohbet ederken, Bahçeli’nin Erdoğan’la konuşmadan erken seçim çağrısı yapıp, yapmayacağını sorduğumda Vural, “Aralarındaki hukuk göz önüne alındığında yapmaması gerekir” cevabını verdi. Erken seçim çağrısının İYİ Parti seçime giremesin diye yapılan bir manevra mı, sorusu için ise, “O amaçla yapılırsa etik olmaz” dedi.

Toplantıya katılan siyasilerden İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar’la da konuştuk. Ulupınar, iktidarın seçimlerde gideceğinden emin olduğunu söyleyerek, “Şimdi çekindiği için kimse sesini çıkaramıyor. İYİ Parti’ye şimdi MHP ve CHP’den oy kayıyor görünse de sandık başında o oylar geri döner. İYİ Parti’ye asıl oyu sandık başına gittiğinde bugün sesini çıkaramayan AK Partili seçmen verecek” dedi.