Ağaç yaşken eğilir

Bugün Türkiye nüfusunun dörtte birine yakın öğrenci eğitime başlıyor. Geçen yıl eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 319 bindi. Bunların 1 milyon 316 bini okul öncesi, 5 milyonu ilkokul, 5.5 milyonu ortaokul, 5.5 milyon ise lise öğrencisiydi.

Bu öğrenciler 15 - 20 yıl sonra ülkenin yönetim kademelerinde, şirketlerin başında topluma şekil veren güçler olacak. Bugün alacakları her doğru eğitim, yaşadıkları toplumu daha ileri taşıyacak. Bilimsellikten uzak evrim teorisini bile ders kitaplarından çıkaran anlayış ise günümüz dünyasında yaşamayı daha da zorlaştıracak.

Urla’nın vergi bulmacası

URLA’da emlak vergisindeki fahiş artışlar giderek çözümü olmayan bir bulmacaya dönüşmek üzere. Geçen cuma Posta İzmir gazetesinde ilginç bir haber vardı. Habere göre Urlalılarla davalık olan belediye, savunmasında itirazların yasaya ve hukuka aykırı olduğunu öne sürmüş. Önce konuyu hatırlayalım.

Urla’da 2018 yılından itibaren emlak vergisine esas teşkil edecek arsa, arazi, konutların metrekare birim fiyatları 36 kata varan oranlarda artırılmıştı. Karar, Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığındaki bir komisyon tarafından alınmıştı.

Urla’da yaşayanların aylık, emekli aylığı gibi gelirlerinin neredeyse yarısına denk gelen bu fahiş artış büyük tepkilere neden olmuş, çok sayıda Urlalı vergi mahkemesine gidip itiraz etmişti. Öyle ki, Belediye Başkanı Sibel Uyar değerlendirme hatası olduğunu söyleyip, kendilerinin bile kararın değişmesi için mahkemeye başvuracağını açıklamıştı.

Şimdi vergi mahkemeleri itiraz davalarına bakmaya başlamış. Ama habere göre mahkemeye savunma gönderen Urla Belediyesi, davacıların iptal taleplerinin yasaya ve hukuka uygun olmadığını savunarak reddini, yargı giderlerinin de karşı tarafa yükletilmesini istemiş.

İTİRAZ ETMEK HUKUKA AYKIRIYMIŞ

Savunmanın tamamını görmedim, ama habere baktığım zaman itirazların neden yasaya ve hukuka uygun olmadığını bir türlü anlayamadım. Öncelikle vatandaşın vergilere itiraz hakkı olmasa, ‘Vergi Mahkemeleri’ olmazdı. Eğer vatandaş vergide adalet istiyorsa bunun hukuki yollardan çözümü için mahkemeye gitmesi en yasal hakkı. Kuzu, kuzu kesilen vergiyi ödeyeceksin anlayışı padişahlık dönemlerinde kaldı.

Aslında bu işi uzatmadan çözmenin yolu ilçedeki siyasi parti yöneticilerinden ve Belediye Meclisi’nden gelmiş. Habere göre Urla’da emlak vergisi değerlerini tespit eden komisyona karşı itiraz önergesi hazırlayan CHP’ye AK Parti ve MHP grup başkanvekillerinden de destek gelmiş. CHP İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, “Bu komisyonun hukuki yolları kullanmak suretiyle tekrar toplanıp, olması gereken fiyatları revize etmesi yönünde bir önerge verdik. Bu önerge Meclis’in tüm üyeleri tarafından kabul edildi ve belediye başkanımıza teslim edildi. Komisyon acilen toplanıp gereken adımı atmalıdır” demiş.

Hala neyi tartışıyoruz, bir anlayabilsek...