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Selim Öztürk

Selim Öztürk

Üç kameralı telefonlar satın almaya değer mi?

15 Haziran 2019

Telefon satın alırken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Markasına mı, kamerasına mı, tasarımına mı, fiyatına mı yoksa diğer saymadığım özelliklerinden birisine mi? Herkesin bir telefonda aradığı bir ya da birkaç şey var elbette. Ancak özellikle işin içine kamera girdiğinde telefonlar arasında tercih yapmak hayli zorlaşıyor.

Tek kameralı telefonlara yavaş yavaş veda ediyoruz. İki kameralı bir telefon gördüğümüzde ilk zamanlar tuhaf karşılarken, şu an gayet normal bir durum olduğunun farkındayız. Bir telefonun ana kamerası ile birlikte ikinci kamerası da varsa, o telefonla derinlik yaratıp portre fotoğraflar çekebiliyoruz.

iPhone X'lerle birlikte Apple iki kameralı telefona halihazırda geçiş yaptı bile. Samsung, Huawei, Xiaomi, LG dahil pek çok telefon markası da iki ve hatta üç kameralı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hatta gelecek aylarda tanıtılacak iPhone 11'in de üç kameralı olacağı iddia ediliyor. Elbette bugünden bir şey söylemek zor.

Üç kameralı telefonlara geldiğimizde ise üçüncü kameranın mucizesi aslında geniş açılı lens kullanıyor olması. Üç kameralı telefon gördüğünüzde geniş açılı fotoğraf çekebileceğinizi düşünebilirsiniz. Geniş açılı fotoğraf çekerken ışığı iyi alan bir ortamda olmanız gerekiyor; çünkü loş ışıkta çok da başarılı sonuçlar elde edemiyorsunuz.

Üç kameralı telefonlar satın almaya değer mi

ToF nedir? (Time-of-Flight)

Bu sensör kızılötesi ışığın nesneye ulaşması ve yansıyarak geri dönmesi için gereken süreyi ölçüyor ve böylelikle objelerin derinliğini hesaplayabiliyor. Portre fotoğraflardan güzel sonuçlar alabiliyoruz.

Geniş açı lens nedir?

Geniş açı lens (wide-angle), görüş açısı standart lenslere göre daha geniş ve daha kısa odak uzunluğuna sahip olan ve konuyu daha geniş bir görüş açısı ile algılayan objektif türü. Ekrana standart çekimlerde sığdırdığınızdan çok daha fazlasını sığdırabilirsiniz. Manzara çekimlerinin vazgeçilmezi olabilir.

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