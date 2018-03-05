Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum sevgilim…

Yaklaşık 5 ay önce çıkan bir albümde yer alan Xiaozhang’in seslendirdiği parça Çin’de en popüler şarkılar arasına girdi. Çin’deki sosyal platformlardan milyonlarca kez paylaşılan şarkının nakaratında sevgiliye hitaben ‘Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum’ sözleri geçiyor. Çin’de bu yıl Türkiye turizm yılı ve parça inanılmaz bir tanıtım fırsatı yaratmış durumda.

"SANA bir link gönderdim. Çin’deyim. Nereye gitsem bu parça çalıyor. Bu parçanın bir sırrı var. Dinle yazışalım.” Arkadaşımın gizemli mesajla birlikte gönderdiği linke tıkladım, parçayı dinlemeye başladım. Modern bir pop parçası. Ritmi sözleri belli ki çok hoş. Ama açık söyleyeyim birkaç yerde geçen ‘lady’ dışında çok da bir şey anlamadım. Sordum, neydi acaba bu parçanın sırrı. Çin’den bana yazan arkadaşlarım Nezih ve Altay ile Türkiye’de yaşayan Yeditepe Konfüçyus Enstitüsü’nden Weili Li sayesinde sır perdesi ortadan kalktı, Türkiye’yi yakından ilgilendiren süper bir hikâye ortaya çıktı. Gelin Wili sayesinde öğrendiğim detayları paylaşayım önce.

Çince şarkının söz yazarı ve bestecisi He ZHU. Şarkıyı seslendiren ise Xiaozhang. Aslında parça piyasaya geçen yılın ağustos adında çıkmış. İlk adı ‘Seni seyahate götürürüm’ olmuş. Ancak halk arasındaki adı ‘Seni Romantik Türkiye’ye götürürüm’e dönünce klip ve her yerde de adı ‘Seni Romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum’a dönüşmüş. Şimdi Youtube ve sosyal medyada da bu isimle anılıyor. Parça bugün Çin’in en popüler şarkılarından biri. Listeleri alt üst etmiş durumda. Sadece YouTube üzerinden yaklaşık 8 milyon kez dinlenmiş. Çinlilerin kendi platformlarında dinlenme ve indirilme oranın bunun kat kat üzerinde olduğuna eminim ancak Abu ve benzeri konularda Çin’den veri almak güç. Parça, Türkiye için milyonlarca dolar ödesek satın alamayacağımız bir tanıtım fırsatı yaratmış durumda.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN

Çinlilerin son günlerde dilinden düşürmediği, radyolarda mekanlarda sürekli çalan ve sevgiliye seslenen bu parçanın nakaratı aynen şöyle… ‘Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum. Sonra beraber Tokyo ve Paris’e geçeriz…’ Şarkının birden fazla klibi dönüyor. Ancak en popüleri bu nakarat sırasında fonda Kapadokya’nın bulunduğu klip.

Kitap, film veya şarkılarda geçen mekanlar, şehirler ve ülkeler için müthiş bir tanıtım fırsatı sunuyor. Örneğin; 90’lı yılların sonunda Christian Jacq’ın Mısır ile yazdığı kitap serileri bu ülkeye ilgiyi patlatmış Mısır’a turist akını başlamıştı. Bu yüzden romantik Çince şarkının nakaratında geçen ‘Seninle romantik Türkiye’ye gitmek…’ bölümüne bence sıkı sıkı sarılmalıyız. Üstelik bu yıl Çin’de Türkiye turizm yılı. İkisinin bir araya gelmesi ilahi tesadüf müdür bilmem ama başta Turizm Bakanlığı olmak üzere sektörde kim varsa bu slogana sarılmanın tam zamanıdır. Bu şarkının nakaratı eşliğinde Çinlileri ‘romantik Türkiye’ye’ davet eden tanıtım filmlerini Çin televizyonlarında, sosyal platformlarında şimdiden hayal ediyorum. Sadece Kapadokya değil, İzmir’in Kordonu’nu, İstanbul’un Boğaz’ını, Antalya’nın denizini, Bodrum’un neşesini, Edirne’nin Meriç’ini ve nicesini öyle bir pazarlamalıyız ki… Sadece Çin’de tanıtım yapmamız yetmez. Türkiye’ye romantizm için gelecek Çinliler için de öyle güzel programlar hazırlamalıyız ki giden onlarca yeni çiftin gelmesi için öve öve bitiremesin.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ

SENİ ROMANTİK TÜRKİYE’YE GÖTÜRMEK İSTİYORUM

Bugünkü makyajın ile büyülendim

Oh bebeğim

Kapıdan çıkmadan yeni ruh haline geç

Oh bebeğim

Azıcık inatçısın

Açık havadaki bulut gibi

Uzun saçlı deneyimsiz mucize gibisin

Zengin yüz mimiklerinle büyülendim

Seninle ilgili her şeyi merak ederim, sır gibiler

Emniyet kemerini bağla seni geziye götüreceğim

Rüzgâr ve yağmur içinden geçeceğiz

Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum

Sonra beraber Tokyo’ya ve Paris’e geçeriz

Gerçi Miami’yi ayrıca severim

Ve siyah insanlar bulunan Los Angeles’i

Sevgilim aslında o kadar şaşırma

Beraber şaşaalı Şangay ve Beijing’e de gideriz

Yunnan Dali’deki hatıraları hafızımıza kaydedelim

Hayat ancak böyle anlamlı olur

2017’DE 247 BİN ÇİNLİ GELDİ

ÇİN’den Türkiye’ye 2012 yılında 114 bin 582 turist geldi. Bir sonraki yıl ise gelen turist sayısı 138 bin 876 oldu. 2014’te ise bu sayı 199 bin 746’ya çıktı. 2015’te Çin’den gelen turist sayısında rekor kırıldı. 313 bin 704 Çinli turist Türkiye’ye geldi. 2016’da kayıp büyük oldu. Çin’den gelen turist sayısı 167 bin 570’e kadar gerildi. 2017’de ise söz konusu ülkeden gelen turist sayısı 247 bin 277’ye çıktı.

HEDEF 1 MİLYON ÇİNLİ TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da Çin’den gelen turist sayısının artması gerektiğini ifade etmiş hedefi ise 1 milyon Çinli turist olarak belirlemişti. Şu anki sayıların yeterli olmadığını söyleyen Bakan Kurtulmuş, “Çin’den gelen turist sayısının bir milyon olmasını istiyoruz. Özellikle Çin ve Türkiye turizm operatörleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye’deki Konfüçyüs Enstitüsü ve Çin’deki Yunus Emre Enstitüsü iki ülke arasındaki hatları yakınlaştırma açısından iyi bir fırsat” ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK ÇİNLİLER HARCIYOR

Geçen yıl 180 milyon Çinli seyahate çıktı. Dünyada her yıl seyahate çıkanların yüzde 23’ünü Çinli turistler oluşturuyor. Bu anlamda bakıldığında Türkiye’nin Çinli turist pazarından aldığı pay çok küçük kalıyor. Çinliler dünyada en çok para harcayan turistler konumunda. Çinlilerin geçen yıl harcadığı para 261 milyar dolar. Amerikalılar 122, Almanlar 81, İngilizler 64, Fransızlar 41 milyar dolar harcadı.