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Sefer Levent

Sefer Levent

slevent@hurriyet.com.tr

Katar ile ‘veri’ ortaklığı

8 Kasım 2019

Ne altın, ne petrol ne de başka kıymetli bir maden...

Önümüzdeki dönemin en kıymetli varlığı, hiç kuşku yok ki ‘veri’ (data) olacak. Çok değil daha geçen yıl ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak’ sloganı ile İstanbul Tuzla’da 150 milyon dolarlık yatırım yapan NGN’nin, bu yatırımdaki ‘bulut’ kapasitesinin dolduğu açıklandı. Şirket şimdi yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Katar ile ‘veri’ ortaklığı

Önceki gün bir grup gazeteciyle bir araya gelen NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol “NGN Cloud bugün itibariyle sadece Türkiye’de değil, 12 farklı ülkeden şirketlere bulut hizmeti veriyor. Ülkemizin diğer ihracat kalemleriyle kıyaslandığında katma değeri oldukça yüksek olan ‘teknoloji hizmeti ihracatına’ imza atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hedefleri ile uyumlu şekilde veri hizmeti ihracatına katkı sağlıyoruz. Bu da bizim bölgenin data (veri) üssü olma vizyonumuzda emin adımlarla yürümemizi sağlıyor” dedi.

Geçen hafta Türkiye’nin bölgenin ‘veri üssü’ olması yolunda NGN olarak önemli bir imza attıklarını anlatan İnanç Erol, şunları söyledi: “Qatar Foundation’a (Katar Fonu) ait teknoloji hizmeti şirketi MEEZA’nın Türkiye’deki felaket kurtarma ve veri yedekleme ortağı olma yönünde anlaşma imzaladık. Katar Fonu’nun dünyada en çok yatırım yapan fonlarından biri olması sebebiyle çok daha ileri seviyede yabancı kurumun datasının Türkiye’de saklanacağı kaçınılmaz. Ayrıca grubun içinde bulunan telekom operatörlerine hizmet sağlayan fiber şirketini de Türkiye’ye getirerek ülkemizin altyapısına fayda sağlamayı planlıyoruz.”

‘ORTADOĞU’DA HASTANE HAMLESİ

Yurtdışı tarafında, sağlık alanında Ortadoğu’da çok büyük bir hastane projesi aldıklarının bilgisini veren İnanç Erol, “Altyapıyı sağlarken regülasyonun izin verdiği datasının yedeklemesini de Türkiye’de yapacağız” dedi.

Tüm şirketlere sağladıkları güvenlik, hız, maliyet avantajı ve kesintisiz hizmetle rekabette fark yarattıklarını ifade eden İnanç Erol, fiyatlarının TL olmasının önemli avantaj olduğunu kaydetti. Erol, “Türkiye pazarındaki global bulut hizmeti sağlayıcı rakiplere göre yerli bir şirket olarak hem maliyet avantajı hem regülasyonlara daha hızlı uyum sağlıyoruz” diye konuştu.

Katar ile ‘veri’ ortaklığı

KULLANDIĞIN KADAR ÖDE

Star of Bosphorus (Boğaz’ın Yıldızı) adıyla Tuzla’da kurulan veri merkezi Türkiye’de ilk kez ‘Kullandığın Kadar Öde’ modeliyle saatlik faturalandırma hizmeti sunuyor. Star of Bosphorus,16 MW toplam gücü ve 5 bin metrekarelik beyaz alanda 2 binin üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştirilebiliyor. Yatırımın lokasyonu (Tuzla) kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve risklere uzaklık gibi önemli konum kriterleri dikkate alınarak seçilmiş.

TEKNOLOJİ Mİ İNSAN MI!

İnanç Erol ile sohbetimizin ilginç noktalarından biri de istihdamdı. Dünya devi uluslararası şirketlere hizmet sağlayan NGN gibi teknoloji tabanlı şirketlerin bünyesinde çok fazla çalışan olmadığı gibi yaygın bir kanı vardır. İnanç Erol, şu anda 256 çalışanları olduğunu 2 yıl içinde 800 çalışana ulaşmayı planladıklarını söyledi. Son 5 yılda 12 kat büyüyen şirketin odağında veri merkezi ve bulut sağlama var. Ancak teknoloji tabanlı bir şirket olsa da büyümesinin odağına ‘insan’ı almış durumda.

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