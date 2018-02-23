Edirne’nin Hürriyet’i

Tatlı bir telaşımız, hoş bir yorgunluğumuz var... Ama pek bir keyifliyiz.

Dolaştıkça Türkiye’yi dinliyor, dinledikçe paylaşıyor, paylaştıkça mutlu oluyoruz. Hele ki bir şehirle el ele verdiğimizde neleri başardığımızı duyduğumuzda...

Edirne’deyiz... Bu kez gündemimiz turizm. Kürsüde Belediye Başkanı Recep Gürkan var. Sözlerini aynen aktarıyorum:

“Turizm alanında şehrimiz önemli bir potansiyele sahip. Bu alanda birçok çalışma yapıyoruz. Hürriyet Gazetesi ile geçen yıl yaptığımız ‘Edirne’yi Keşfet’ programının ardından Edirne’de bizim de hedef koyduğumuz turizm alanında gerçekten olağanüstü dönüşler aldık.

Bizim Hürriyet ile sevdamız yaklaşık 1 yıl önce başladı. Tabii ki okuyucu olarak demiyorum, profesyonel anlamda bir yönetici olarak. Her aşk gibi bir meyve vermesini bekliyorduk, bir değil birçok meyveler verdi. Hürriyet ve TÜRSAB ile birlikte yaptığımız, ‘Edirne’yi Keşfet’ programının ardından Edirne’de bizimde hedef koyduğumuz turizm alanında gerçekten olağanüstü dönüşler aldık.

Bunların bir kısmı planlıydı, bir kısmı plansızdı. Hürriyet’in bizimle ilgili yaptığı tanıtım çalışmalarının çok doğru sonuçlar verdiğini düşündük. Hâlâ da görmeye devam ediyoruz. Görünen o ki gelecekte artacak büyüyecek.”

UYUYAN DEVİ UYANDIRDI

Edirne’nin yeni hedefinin yılda 10 milyon turist olduğunu açıklayan Recep Gürkan’ın sözleri aslında her şeyi özetliyor. Türkiye Hürriyet’le Edirne’yi keşfetti...

Geçen yıl yazarlarımızla Edirne’ye yaptığımız çıkarma, şehirde dolu dolu geçirdiğimiz 3 gün ve dönüp bu sütunlarda sizlerle paylaştığımız yazılarımız uyuyan bir devi uyandırdı. Edirne’nin güzeller güzeli Selimiye Camii ve dillere destan ciğerden ibaret olmadığını, konaklarından er meydanına, tarihi istasyonundan sinagoguna, Meriç’inden Tunca’sına, yüzlerce tarihi eserinden cana yakın insanına mutlaka görülmesi gezilmesi, yaşanması gereken bir yer olduğunu anlattık.

Vali Günay Özdemir’in desteği, belediyenin işbirliği ile hayata geçen projemiz tam da Recep Gürkan’ın söylediği gibi meyvelerini verdi.

Artık hafta sonları Edirne’nin otellerinde yer bulmak mümkün değil, yenileri yapılıyor. Havasının soğukluğu bile durduramıyor Meriç kıyısındaki çay bahçelerinde masa bulmanız şimdi daha zor.

Peki ama tamam mı? Hayır. İşimiz bitmedi daha yeni başlıyor. Biz Edirne’yi anlatmaya devam edeceğiz Edirne de bir taraftan tarihini parlatmayı sürdürecek diğer taraftan modernleşmeyi.

Başkan Gürkan 10 milyon turist hedefini kafasına koymuş bir kere... Eldeki istatistikler ve son bir yıldaki gelişim şehrin her geçen gün bu hedefe daha da yaklaşacağını ortaya koyuyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki özellikle turizm alanında yatırım yapmayı düşünenler radarlarının tam ortasına Edirne’yi mutlaka koymalı.

Bu yatırımlar gerçekleştirilirken en çok dikkat edilmesi gereken ayrıntı şehrin dokusunun bozulmaması.

Otellerin, eğlence yerlerinin nerelerde olacağı iyi belirlenmeli. Turizm potansiyelinin artmasıyla son dönemde inşa edilen oteller gösteriyor ki bu konuda daha titiz çalışma yapılmalı. Bu oteller dışarıdan bakıldığında da içine girildiğinde de Edirne’yi yansıtmalı.

Ne yapılırsa yapılsın Edirne buram buram tarih kokmalı...