Dolandırıcılığın ‘moda’sı geçmiyor... Mosmoda, Modazzo oldu yine yüzlerce mağdur var

NİSAN ayının son haftasında bu köşenin konusu internet üzerinden satış yaptığını iddia eden bir site nedeniyle mağdur olan tüketicilerdi.
Dünyaca ünlü lüks markaların mallarını sergileyip sipariş alan mosmoda.com’un onlarca müşterisi mağdur olmuştu. Ödenen binlerce liraya rağmen teslim edilmeyen mallar için ortada ne ulaşılabilecek bir adres vardı ne de tek bir yetkili. Aradan geçen süre içinde mosmoda.com internet sitesi satışı durdurdu. Bu sitenin adresine girenler ‘bakımdayız’ ibaresiyle karşılaştılar. Mosmoda.com satışı durdurdu durdurmasına ama anlaşılan tüketiciye bu tezgahı kuranların durmaya niyeti yok. Mosmoda.com aynı içerik ve ürünlerle şimdi de modazzo.com internet sitesi üzerinden satış yapmaya başladı. Tasarımıyla bile mosmoda.com internet sitesinin kopyası olan siteden ürün alan onlarca tüketicinin kaderi ise maalesef değişmedi. Ortada yine ödenen binlerce liraya rağmen teslim edilmeyen ürünler var. Ancak yine ne bir yetkiliye ne de bir adrese ulaşılabiliyor.
PARALAR AYNI ŞİRKETE
Parasını ödediği ürünü alamayan modazzo.com mağduru bir okurum ödeme yaptığı hesabı mercek altına almış. Bu hesabın Global Paketleme adlı bir şirkete ait olduğunu tespit etmiş. Modazzo.com müşterilerinin para ödediği Global Paketleme şirketi aynı zamanda mosmoda.com’dan alışveriş yapanların da ödeme yaptığı şirket. Yani nereden bakarsanız bakın mosmoda.com’un şikayetler üzerine modazzo.com’a dönüştüğü çok açık. Mosmoda.com üzerinden onlarca tüketiciyi dolandıran yapı şimdi de modazzo.com internet sitesi üzerinden tüketicileri dolandırmakla meşgul.
Nisan ayındaki yazım sırasında mosmoda.com’da satılan ürünleri ve fiyatlarını da kaydetmiştim. Modazza.com aynı ürünleri sattığını iddia ediyor. Ancak bir farkla modazzo.com kurdaki yükselişe rağmen fiyatlarını aşağıya çekmiş. Belli ki bu ürünleri piyasa fiyatının altına sattığı izlenimini verip daha çok tüketiciden sipariş almaya çalışıyor. Lüks ürünlerin piyasa fiyatının altında satıldığını gören tüketicilerin siparişleri sayesinde vurgunun boyutu da artacak. Aman dikkat diyorum. Lüks olsun, olmasın internet üzerinden her ne alacaksanız alışveriş yaptığınız platformun güvenilir olup olmadığına dikkat edin. Yoksa yanarsınız!
İNTERNETTE BUNLARA DİKKAT!
- Arama motorlarına bir ürün arattığınızda karşınıza çıkan bazı sitelerde aşırı ucuz fiyatlar görebilirsiniz. Dolandırıcıların en büyük numarası aşırı ucuz fiyat vererek tüketiciyi tuzağa düşürmek. Örneğin, son model marka bir telefonun 700-800 liraya satılması mümkün değil. Eğer çok ucuz bir şey varsa o işte mutlaka bir bit yeniği bulunabileceğini unutmayın.
- İnternetten alışveriş yaparken ürünü alacağınız e-ticaret sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına dikkat edin. Bu sertifikaya sahip bir siteden alışveriş yaptığınızda kredi kartı bilgileriniz özel bir şifreleme sistemi ile doğrudan bankanıza aktarılır ve kesinlikle 3. şahısların eline geçme ihtimali bulunmaz. Web sitesinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığını ödeme sayfasına geçtiğinizde adres çubuğunun sağ tarafında bulunan kilit işaretinden anlayabilirsiniz.
- Hiçbir e-ticaret sitesi alışveriş esnasında kredi kartı şifrenize ihtiyaç duymaz. Sizden kredi kartı şifrenizi talep eden alışveriş sitelerinden uzak durmanız gerekir.
- Yaşanabilecek herhangi bir sorun neticesinde başvurabileceğiniz merciin açık adres ve telefonunun tüketici ile paylaşılması yasal bir zorunluluktur. Alışveriş yapacağınız site bu şartları barındırmıyorsa oradan alışveriş yapmayın.
‘BİZE GELEN BİR PARA YOK’
Ödemelerin yapıldığı yer olduğu iddia edilen Global Paketleme şirketinin sahibi M. T. konu ile ilgili Hürriyet’in sorularına şu yanıtları verdi: “Bahsettiğiniz Modazzo ile herhangi bir bağlantım yok. Bize gelen bir ödeme de yok. Global Paketleme olarak bir sürü firma var. Bir derdi olan mahkemeye gider. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bu konu ile ilgili hiç bir resmi kanaldan da bana gelen olmadı. Benim hesabıma farklı bir yerden gelen bir para girişi yok. Bana ulaşan bir mağdur da yok.”
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Dolandırıcılığın ‘moda’sı geçmiyor... Mosmoda, Modazzo oldu yine yüzlerce mağdur var
NİSAN ayının son haftasında bu köşenin konusu internet üzerinden satış yaptığını iddia eden bir site nedeniyle mağdur olan tüketicilerdi.
Dünyaca ünlü lüks markaların mallarını sergileyip sipariş alan mosmoda.com’un onlarca müşterisi mağdur olmuştu. Ödenen binlerce liraya rağmen teslim edilmeyen mallar için ortada ne ulaşılabilecek bir adres vardı ne de tek bir yetkili. Aradan geçen süre içinde mosmoda.com internet sitesi satışı durdurdu. Bu sitenin adresine girenler ‘bakımdayız’ ibaresiyle karşılaştılar. Mosmoda.com satışı durdurdu durdurmasına ama anlaşılan tüketiciye bu tezgahı kuranların durmaya niyeti yok. Mosmoda.com aynı içerik ve ürünlerle şimdi de modazzo.com internet sitesi üzerinden satış yapmaya başladı. Tasarımıyla bile mosmoda.com internet sitesinin kopyası olan siteden ürün alan onlarca tüketicinin kaderi ise maalesef değişmedi. Ortada yine ödenen binlerce liraya rağmen teslim edilmeyen ürünler var. Ancak yine ne bir yetkiliye ne de bir adrese ulaşılabiliyor.
PARALAR AYNI ŞİRKETE
Parasını ödediği ürünü alamayan modazzo.com mağduru bir okurum ödeme yaptığı hesabı mercek altına almış. Bu hesabın Global Paketleme adlı bir şirkete ait olduğunu tespit etmiş. Modazzo.com müşterilerinin para ödediği Global Paketleme şirketi aynı zamanda mosmoda.com’dan alışveriş yapanların da ödeme yaptığı şirket. Yani nereden bakarsanız bakın mosmoda.com’un şikayetler üzerine modazzo.com’a dönüştüğü çok açık. Mosmoda.com üzerinden onlarca tüketiciyi dolandıran yapı şimdi de modazzo.com internet sitesi üzerinden tüketicileri dolandırmakla meşgul.
Nisan ayındaki yazım sırasında mosmoda.com’da satılan ürünleri ve fiyatlarını da kaydetmiştim. Modazza.com aynı ürünleri sattığını iddia ediyor. Ancak bir farkla modazzo.com kurdaki yükselişe rağmen fiyatlarını aşağıya çekmiş. Belli ki bu ürünleri piyasa fiyatının altına sattığı izlenimini verip daha çok tüketiciden sipariş almaya çalışıyor. Lüks ürünlerin piyasa fiyatının altında satıldığını gören tüketicilerin siparişleri sayesinde vurgunun boyutu da artacak. Aman dikkat diyorum. Lüks olsun, olmasın internet üzerinden her ne alacaksanız alışveriş yaptığınız platformun güvenilir olup olmadığına dikkat edin. Yoksa yanarsınız!
İNTERNETTE BUNLARA DİKKAT!
- Arama motorlarına bir ürün arattığınızda karşınıza çıkan bazı sitelerde aşırı ucuz fiyatlar görebilirsiniz. Dolandırıcıların en büyük numarası aşırı ucuz fiyat vererek tüketiciyi tuzağa düşürmek. Örneğin, son model marka bir telefonun 700-800 liraya satılması mümkün değil. Eğer çok ucuz bir şey varsa o işte mutlaka bir bit yeniği bulunabileceğini unutmayın.
- İnternetten alışveriş yaparken ürünü alacağınız e-ticaret sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına dikkat edin. Bu sertifikaya sahip bir siteden alışveriş yaptığınızda kredi kartı bilgileriniz özel bir şifreleme sistemi ile doğrudan bankanıza aktarılır ve kesinlikle 3. şahısların eline geçme ihtimali bulunmaz. Web sitesinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığını ödeme sayfasına geçtiğinizde adres çubuğunun sağ tarafında bulunan kilit işaretinden anlayabilirsiniz.
- Hiçbir e-ticaret sitesi alışveriş esnasında kredi kartı şifrenize ihtiyaç duymaz. Sizden kredi kartı şifrenizi talep eden alışveriş sitelerinden uzak durmanız gerekir.
- Yaşanabilecek herhangi bir sorun neticesinde başvurabileceğiniz merciin açık adres ve telefonunun tüketici ile paylaşılması yasal bir zorunluluktur. Alışveriş yapacağınız site bu şartları barındırmıyorsa oradan alışveriş yapmayın.
‘BİZE GELEN BİR PARA YOK’
Ödemelerin yapıldığı yer olduğu iddia edilen Global Paketleme şirketinin sahibi M. T. konu ile ilgili Hürriyet’in sorularına şu yanıtları verdi: “Bahsettiğiniz Modazzo ile herhangi bir bağlantım yok. Bize gelen bir ödeme de yok. Global Paketleme olarak bir sürü firma var. Bir derdi olan mahkemeye gider. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bu konu ile ilgili hiç bir resmi kanaldan da bana gelen olmadı. Benim hesabıma farklı bir yerden gelen bir para girişi yok. Bana ulaşan bir mağdur da yok.”
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR