Aydın’dan Kars’a neden ‘Tarım Zirvesi’

Et fiyatlarındaki yükseliş, pahalıya yenen domates, saman ithalatı ve enflasyon... Hangi birine el atsanız tarım var. Maalesef tarımı vakalarla anlık tartışıp bir tarafa koyuyoruz. Bir daha ki krize kadar gündemde ne yazık ki kendine yer bulamıyor. Yaklaşık iki ay önce Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ziyaretime geldiğinde de laf döndü dolaştı tarıma geldi. Denizbank bugün tarımı odağına alan bankalardan biri. Bu konuda o kadar çok ürünleri ve tecrübeleri var ki... Bu tecrübeyi daha geniş bir kesime aktarmak gerekiyor.

Hürriyet de tarım ve gıda konusuna önem veren bir gazete. Ancak tarımla uğraşanların sesini daha çok duyurmak, tarımı daha çok gündemde tutmak gerekiyor. İşte Hakan Ateş’in o ziyareti ve konuşmamız bizi ortak bir projede buluşturdu. Denizbank-Hürriyet Tarım Zirvesi... Türkiye’yi şehir şehir gezip hem tecrübelerimizi aktaracağız hem de tarımla uğraşanların sorunlarını gündeme taşıyacağız. Aydın’dan sonra ‘Tarım Zirve’leri için Kars, Kırklareli, Konya, Malatya, Bursa ve Adana’ya gideceğiz. Tarımın gelişmesine, tarımla uğraşan nüfusun kalkınmasına hep beraber bir nebze katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize...

Tarım Zirvesi’nin ilkini Aydın’da gerçekleştirdik. Aydın tarımda ne yazık ki hak ettiği yerde değil...

“Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir” söylemi herkesin dilinde ancak artık bunun ötesine geçmek gerekiyor. Aydın’da gerçekleştirdiğimiz zirvenin sonucu nedir diye sorarsanız şöyle özetleyebilirim:

Aydın incir, zeytin, üzüm ve kestane üretimindeki avantajını ciddi bir hamle ile katma değer sağlayacak inovatif ürünlerle pekiştirmeli.

Pakete giren, markalaşmış ürünlerin tanıtımı, bu ürünlerden elde edilecek geliri katlayacak. Bunun için de Aydınlıların bir strateji oluşturup elini taşın altına sokması gerekiyor. İncirinin, üzümünün, kestanesinin önemli bir bölümünü kendi işler hale getirdiği bir gelecekte Aydın’ın tarımda dünya çapında bir marka il olacağına herkesin inancı tam...