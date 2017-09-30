Ayda 235 lira taksitle ev!

EVET yanlış okumadınız. Türkiye’de aylık 235 lira taksitle ev almak mümkün. 300 liraya da var, 400-500 liraya da... Üstelik 10 bin lira bilemediniz 20 bin lira peşinatla... Nasıl mı?

Hafta ortasında Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan’ı ziyarete gittim. Turan’ı tanıyanlar bilir. Sadece ev ve işyeri yapmak ile ilgilenmez. Çok iyi okuyan, sıkı bir entelektüeldir. Her sohbette bilgi heybenize bir şey bırakan insanlar vardır ya... Turan da onlardandır. Konuşmamız sırasında laf döndü dolaştı TOKİ’nin İstanbul’da özellikle alt gelir grubunun alım gücüne uygun yeterince ev yapmadığına geldi. Turan bu eleştirimi kabul etti ama bu tabloyu değiştiremeyeceklerini çünkü bunun doğru olmayacağını söyledi. TOKİ’nin gelirinin yüzde 70-80’ini İstanbul’dan elde etiklerini ancak operasyonlarının yüzde 95’ini Anadolu’da gerçekleştirdiklerini de ekledi. Zaten bu durum rakamlara da yansımış. TOKİ 2017 yılında tam 65 bin konut inşa etmiş. Bunun sadece 1800’ü İstanbul’da. Kalanı İstanbul dışında. Peki ama neden... Gelin bu noktada sözü Başkan Turan’a bırakayım o anlatsın:

“İlk sitemim basına... İstanbul’daki 1800 konut 100 birim haber oluyor. Anadolu’da onun 30 katı konut yapıyoruz 5 birim konuşulmuyor. TOKİ’nin sitesinde hali hazırda satışta olan, örneğin Zonguldak’ta, Şanlıurfa’da, Viranşehir’de 400 lira taksitle ev alabileceğiniz bir fırsat var.

Nasıl alınabileceği vs her şey hazır. Emekliysen örneğin yaşam sıkıntısı çekiyorsan 10 bin lira peşinatın varsa hemen taşınıp 400 lira taksitle satın alacağın bir hayat var. 3+1 600-800 lira taksitle daireler var.

İSTANBUL’DA UCUZ KONUT MÜMKÜN DEĞİL!

İSTANBUL başka başlıktır diyor TOKİ Başkanı Turan, Anadolu başka başlık. TOKİ konutlarının birçok şehirde prestij konusu olduğuna dikkat çekiyor. Turan’ın sözleri şöyle:

“Yaptığımız konutlar artık gerçekten oturabilecek konutlar. Vatandaş şunu bilsin. Biz konut değil, şehir inşa ediyoruz. İstanbul’da çok konut yapmıyoruz. Ucuz da değil bu şehirde sattıklarımız. Orta gelir grubuna yönelik 3600 lira metrekaresi. Bekleyen 40 bin müracaat var. Böyle bir talebe yetişmek mümkün değil. İstanbul’un rezerv konut ihtiyacı var. Bağcılar’da kilometrekarede 45 bin kişi yaşıyor. Böyle bir tablo ‘şehirada’ devletlerde var. Bu insani değil. Bizim bu alanları rahatlatmamız lazım. Yakın bölgelere taşımak gerekiyor. Rızası ile… Örneğin Kayaşehir’i inşa ettik. Dağ başıydı. Tam oturulacak duruma geldi. Hasılat paylaşımı modelleriyle bölgenin metrekaresi 4000-5000 lira oldu. Doldu taştı. 45 bin nüfuslu bir yeri yıkıp imar artışıyla 70 bin nüfus yapmak doğru bir strateji değil. 6 bin araç fazla girecek. Esenyurt örneğindeki gibi. İstanbul’un iki tarafı deniz, bir tarafı kuzey ormanları, diğer tarafı tarım alanı ve su havzaları. Hiç birine yanaşamazsın. Neresi kaldı E-5 ve TEM aksı.. O da bitti. Biz sorunu Anadolu’da çözdük.”

VATANDAŞIN EMLAK VERGİSİ ZAFERİ

FAHİŞ emlak vergisi artışları için vatandaşlardan gelen mesajları haftalarca bu köşede aktarmaya çalıştım. Sonuçta bu konu Meclis’e gönderilen torba yasa tasarısının içine girdi. Tasarıya göre getirilecek sınırlamada, bu yıl ödediğiniz emlak vergi değeri esas alınacak ve artış yüzde 50’yi geçemeyecek. Örneğin 2017’de bir emlağın metrekare fiyatı bin 500 lira olarak belirlendiyse 2018 yılı için uygulanacak emlak vergi değeri bin 500 liranın yüzde 50’sinden yani 2 bin 250 liradan fazla olamayacak. Torba tasarıyla yapılacak düzenlemeye göre, belediye komisyonu 2 bin 250 liradan daha fazla bir değer, örneğin 10 bin lira belirlemişse 2018’de ödenecek emlak vergisi hesabında komisyonun belirlediği 10 bin lira değil, yasal sınır olan 2 bin 250 lira; yani yüzde 50 artırılmış tutar uygulanacak. Eğer mahkemeye müracaatınız olduysa olumlu sonuç alın ya da almayın sonuçta yeni yasa söz konusu olacağı için bu yeni düzenlemeye göre verginizi ödeyeceksiniz. Tabii önemle belirtelim...

Öncelikle bu tasarının yasalaşması şart...