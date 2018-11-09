Al bankadan ver bankaya!

Bankaların kredi faizleri ile vadeli mevduat faizleri arasında ilginç bir tablo ortaya çıktı. En düşük faizle kredi kullandıran bir bankadan alınan para en yüksek faizle mevduat toplayan bankaya yatırıldığında kâra geçiliyor. Bazı kampanyaları değerlendiren vatandaşlar kullandığı krediyi aynı bankada vadeli mevduatta çevirirse üste bir de para kazanıyor.
AĞUSTOS ayında hızla tırmanan döviz kurları geri çekildi. Piyasalarda görüşler ikiye bölünmüş durumda. Kimi tekrar yükseliş olabileceğine vurgu yapıyor kimi doların 5 liranın altına düşebileceğini söylüyor. Ama benim bu haftaki konum döviz değil faizler. Konuya dövizle girdim çünkü dövizdeki dalgalanma sonrasında piyasaların faiz cephesinde de yükselişler oldu. Merkez Bankası faiz yükseltti, tahvil, kredi, vadeli mevduat hepsi bir birini takip etti. Döviz cephesinde sular nispeten durulurken faizlerde durum ciddiyetini koruyor. Hatta ortada garip de bir tablo var. İşte bu haftanın konusu da bu garip faiz tablosu...
GEZEN KAZANIR
Dün banka banka hatta şube şube gezdim. Yetinmedim bankaların internet sitelerini de mercek altına aldım. Ben bu yazı için gezdim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu dönemde banka banka gezen vatandaş kazanır. Bakın nasıl... Bankaların hem mevduata verdikleri faiz oranlarını hem de kredi faiz oranları bizzat şubelerde araştırdım. Kredi faizlerinde oranlar vadeye göre farklılık gösterse de banka bazında aylık yüzde 2.45’ten başlayıp yüzde 3.47’ye kadar çıkıyor. Yani en düşük faizle kredi kullandıran banka ile en yüksekten kullandıran arasında 1 puandan fazla fark var. Gözlemim, kredi faizleri için pazarlık yapsanız da bankaları ilan ettikleri oranlardan çok fazla kıpırdamıyor.
BULANIK SULAR
Vadeli mevduat için yapacağınız pazarlıklar ise çok daha renkli. Hem vadeye hem de yatıracağınız paraya göre özel oranlar almak gayet mümkün. Sıkı sıkıya pazarlıklar yaptım. Ortaya şöyle ilginç bir tablo çıktı. A Bankası’ndan 1 yıllık kredi alıp hiç dokunmadan götürüp B Bankası’na 1 yıllık mevduata yatırdığınızda cebinize para kalıyor. İşte bu çok da normal değil. Faiz cephesinde suların hala bulanık olduğunun önemli bir kanıtı. Tabii vatandaş için de ciddi bir fırsat. Market market gezen vatandaş nasıl filesini ucuza dolduruyorsa bu dönemde banka banka şube şube gezen de üstüne para alıyor.
25 BİN LİRAYA 100 LİRA CEPTE
Tüketici kredisi:.. 25.000 TL
Faiz aylık:............. % 2.35
Aylık taksit:......... 2484,68 TL
12 taksit:............... 29815,68 TL
Dosya+Sigorta:... 350 TL
Toplam ödenen: 30.165 TL
Vadeli mevduat:..... 25.000
Faiz yıllık:................ % 22
Faiz getirisi:............. 5.253
Toplam alınan: 30.253 TL
BANKA banka gezdim. 25 bin liralık kredi istedim. 1 yıl vade için en ucuz krediyi A Bankası verdi: Yüzde 2.35. Eğer bu krediyi alsaydım Yaklaşık 350 TL dosya masrafı ve sigorta bedeli verecektim. Banka her ay 2 bin 484 lira taksitle 1 yılda 29 bin 815 lira tahsil edecekti. Masraflarla ödeyeceğim para 30 bin 165 lira olacaktı. 25 bin lirayı yıllık yüzde 22 ile bana en yüksek faizi veren B Bankası’na götürdüğümde 1 yıl sonunda alacağım net para ise 30 bin 250 liraydı. Şimdi 100 lira size az gibi gelebilir. Ama yatıracağınız para arttıkça bankalar daha fazla faiz veriyor. Yani rakamlar büyüdükçe getiri de artıyor. Ödeyeceğiniz taksitler nedeniyle neden böyle bir işlem yapma gereği duyacağınızı da sorgulayabilirsiniz. Hemen açıklayayım. Diyelim ki bir tadilat işiniz var veya bir yere borcunuz var. Cebinizde de bu masrafın karşılığı mevcut. Ortaya çıkan tablo gösteriyor ki elinizdeki parayı vadeli mevduata yatırıp borcunuz için kredi almanız size üste para kazandıracak. Tabii ki aylık taksitleri ödeme gücünüz varsa...
100 BİN LİRAYA 1000 LİRA KÂR
Tüketici kredisi:.. 100.000 TL
Faiz aylık:............. % 2.67
Aylık taksit:......... 10.168 TL
12 Taksit top.:...... 122.027 TL
Dosya+Sigorta:... 1200 TL
Toplam ödenen: 123.227 TL
Vadeli mevduat:..... 100.000 TL
Faiz yıllık:................ % 24.5
Aylık getiri:............. 2013 TL
Yıllık getiri:............. 24.156 TL
Toplam alınan: 124.156 TL
BİR banka kampanya yapmış. 100 bin liranız varsa 1 yıl vadeli mevduata yatırırsanız size her ay 2 bin 13 lira veriyor. 1 yılda 24 bin 250 lira faiz geliri elde ediyorsunuz. Aynı banka size aylık yüzde 2.67 faizle 100 bin liralık kredi kullandırırsa her ay 10 bin 168 lira taksit ödemenizi istiyor. Bir yıl sonunda 122 bin lira ödemiş oluyorsunuz. Masrafla maliyeti 123 bin lira. Özetle aylık taksitleri ödeyebilecek gücünüz varsa aynı bankadan 100 bin liralık kredi kullanıp kampanyalı vadeli mevduat ile üste bin TL kazanmanız mümkün.
Al bankadan ver bankaya!
Bankaların kredi faizleri ile vadeli mevduat faizleri arasında ilginç bir tablo ortaya çıktı. En düşük faizle kredi kullandıran bir bankadan alınan para en yüksek faizle mevduat toplayan bankaya yatırıldığında kâra geçiliyor. Bazı kampanyaları değerlendiren vatandaşlar kullandığı krediyi aynı bankada vadeli mevduatta çevirirse üste bir de para kazanıyor.
AĞUSTOS ayında hızla tırmanan döviz kurları geri çekildi. Piyasalarda görüşler ikiye bölünmüş durumda. Kimi tekrar yükseliş olabileceğine vurgu yapıyor kimi doların 5 liranın altına düşebileceğini söylüyor. Ama benim bu haftaki konum döviz değil faizler. Konuya dövizle girdim çünkü dövizdeki dalgalanma sonrasında piyasaların faiz cephesinde de yükselişler oldu. Merkez Bankası faiz yükseltti, tahvil, kredi, vadeli mevduat hepsi bir birini takip etti. Döviz cephesinde sular nispeten durulurken faizlerde durum ciddiyetini koruyor. Hatta ortada garip de bir tablo var. İşte bu haftanın konusu da bu garip faiz tablosu...
GEZEN KAZANIR
Dün banka banka hatta şube şube gezdim. Yetinmedim bankaların internet sitelerini de mercek altına aldım. Ben bu yazı için gezdim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu dönemde banka banka gezen vatandaş kazanır. Bakın nasıl... Bankaların hem mevduata verdikleri faiz oranlarını hem de kredi faiz oranları bizzat şubelerde araştırdım. Kredi faizlerinde oranlar vadeye göre farklılık gösterse de banka bazında aylık yüzde 2.45’ten başlayıp yüzde 3.47’ye kadar çıkıyor. Yani en düşük faizle kredi kullandıran banka ile en yüksekten kullandıran arasında 1 puandan fazla fark var. Gözlemim, kredi faizleri için pazarlık yapsanız da bankaları ilan ettikleri oranlardan çok fazla kıpırdamıyor.
BULANIK SULAR
Vadeli mevduat için yapacağınız pazarlıklar ise çok daha renkli. Hem vadeye hem de yatıracağınız paraya göre özel oranlar almak gayet mümkün. Sıkı sıkıya pazarlıklar yaptım. Ortaya şöyle ilginç bir tablo çıktı. A Bankası’ndan 1 yıllık kredi alıp hiç dokunmadan götürüp B Bankası’na 1 yıllık mevduata yatırdığınızda cebinize para kalıyor. İşte bu çok da normal değil. Faiz cephesinde suların hala bulanık olduğunun önemli bir kanıtı. Tabii vatandaş için de ciddi bir fırsat. Market market gezen vatandaş nasıl filesini ucuza dolduruyorsa bu dönemde banka banka şube şube gezen de üstüne para alıyor.
25 BİN LİRAYA 100 LİRA CEPTE
Tüketici kredisi:.. 25.000 TL
Faiz aylık:............. % 2.35
Aylık taksit:......... 2484,68 TL
12 taksit:............... 29815,68 TL
Dosya+Sigorta:... 350 TL
Toplam ödenen: 30.165 TL
Vadeli mevduat:..... 25.000
Faiz yıllık:................ % 22
Faiz getirisi:............. 5.253
Toplam alınan: 30.253 TL
BANKA banka gezdim. 25 bin liralık kredi istedim. 1 yıl vade için en ucuz krediyi A Bankası verdi: Yüzde 2.35. Eğer bu krediyi alsaydım Yaklaşık 350 TL dosya masrafı ve sigorta bedeli verecektim. Banka her ay 2 bin 484 lira taksitle 1 yılda 29 bin 815 lira tahsil edecekti. Masraflarla ödeyeceğim para 30 bin 165 lira olacaktı. 25 bin lirayı yıllık yüzde 22 ile bana en yüksek faizi veren B Bankası’na götürdüğümde 1 yıl sonunda alacağım net para ise 30 bin 250 liraydı. Şimdi 100 lira size az gibi gelebilir. Ama yatıracağınız para arttıkça bankalar daha fazla faiz veriyor. Yani rakamlar büyüdükçe getiri de artıyor. Ödeyeceğiniz taksitler nedeniyle neden böyle bir işlem yapma gereği duyacağınızı da sorgulayabilirsiniz. Hemen açıklayayım. Diyelim ki bir tadilat işiniz var veya bir yere borcunuz var. Cebinizde de bu masrafın karşılığı mevcut. Ortaya çıkan tablo gösteriyor ki elinizdeki parayı vadeli mevduata yatırıp borcunuz için kredi almanız size üste para kazandıracak. Tabii ki aylık taksitleri ödeme gücünüz varsa...
100 BİN LİRAYA 1000 LİRA KÂR
Tüketici kredisi:.. 100.000 TL
Faiz aylık:............. % 2.67
Aylık taksit:......... 10.168 TL
12 Taksit top.:...... 122.027 TL
Dosya+Sigorta:... 1200 TL
Toplam ödenen: 123.227 TL
Vadeli mevduat:..... 100.000 TL
Faiz yıllık:................ % 24.5
Aylık getiri:............. 2013 TL
Yıllık getiri:............. 24.156 TL
Toplam alınan: 124.156 TL
BİR banka kampanya yapmış. 100 bin liranız varsa 1 yıl vadeli mevduata yatırırsanız size her ay 2 bin 13 lira veriyor. 1 yılda 24 bin 250 lira faiz geliri elde ediyorsunuz. Aynı banka size aylık yüzde 2.67 faizle 100 bin liralık kredi kullandırırsa her ay 10 bin 168 lira taksit ödemenizi istiyor. Bir yıl sonunda 122 bin lira ödemiş oluyorsunuz. Masrafla maliyeti 123 bin lira. Özetle aylık taksitleri ödeyebilecek gücünüz varsa aynı bankadan 100 bin liralık kredi kullanıp kampanyalı vadeli mevduat ile üste bin TL kazanmanız mümkün.