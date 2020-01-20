100 milyon liralık filmler çok yakında!

Yeni yasanın sinema sektörüne sınıf atlattığını söyleyen NuLook İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Artık hasılatı gerçekten yüzde 50-50 paylaşabiliyoruz. 3 yıl içinde 100 milyon lira bütçeli filmler, Oscar adayı yapımlar göreceğiz. Biz de iki Hollywood yapımına hazırlanıyoruz. Birinde Al Pacino’nun rol alması kesinleşmek üzere” dedi.
GEÇEN yıl ocak ayında meclisten geçen ve 1 Temmuz 2019 itibarıyla yürürlüğe giren sinema yasası sektör için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni yasa, yapımcılar ve sinemacılar arasında büyük tartışma yaratan promosyonlu satışları bitirdi. Yasadan önce bilet fiyatlarına mısır başta olmak üzere promosyon ürünleri eklenmesi, sinemacıların elde ettikleri geliri hak ettikleri ölçüde yapımcılar ile paylaşmaması ağır biçimde eleştirilmişti.
Yasanın yürürlüğe girişinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Sektörün büyük oyuncularından yapım şirketi NuLook İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım ile hem yasa sonrası sektördeki son durumu senarist, oyuncu ve yönetmen Cem Yılmaz ile yapımcılığını üstlendikleri Karakomik Filmler 2 vizyona girmeden hemen önce konuştuk. Görüşmemizin sürprizi ise Al Pacino oldu! Muzaffer Yıldırım yeni yürürlüğe giren yasanın tarihi bir önemde olduğuna dikkat çekerek başladı sözlerine. Sektörün şeffaflaştığını bu sayede sektörün daha iyi gelir sağladığını söyleyen Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın özel ilgisiyle yürürlüğe giren yasa şeffaflık kazandırdı. Şimdi bir bilet kesildiği anda devletin bilgi sistemine yansıyor. Sinemacılarla gerçekten yüzde 50-50 hasılat paylaşabiliyoruz” diye konuştu.
BİLET DÜŞÜK GÖSTERİLİRDİ
Normal şartlarda tam, öğrenci gibi iki üç kategoride bilet satılması gerekirken eski sistemde 11-12 çeşit bilet satıldığına dikkat çeken Yıldırım, “Ortada bir komedi vardı. 2013 yılında 10 lira olan ortalama sinema bileti fiyatı 5 yıl sonra ancak 12,74 lira olmuş gözüküyordu. Aradan geçen süreçte bu artışın normal olmadığı ortaydı. Sinemacı promosyon adı altında mısır kola vs’yi bilet fiyatına istediği gibi ekler satardı. Bilet fiyatı düşük gösterilir yapımcı gerçekte hak ettiği geliri alamazdı. Şimdi bu ortadan kalktı” diye konuştu.
OSCAR’LIK FİLMLER OLACAK
Yapımcıların para kazanma ihtimalinin arttığını söyleyen Muzaffer Yıldırım sektörün bir atılımın eşiğinde olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Önceki dönemde ‘2 milyon seyirci ile film kurtulur’ yorumları yapılırdı. Şimdi eşik 1.2 milyon seyirci oldu. Yeni yasa ile gelir paylaşım sisteminin sinema sektörüne yapacağı katkıyı önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlayacağız. Ben 3 yıl içinde 100 milyon lira harcanacak yapımların ortaya çıkacağını, Oscar’lık filmlerimiz olacağını düşünüyorum. Sinemacı ile yapımcı olarak aynı lastik bottayız. Yasanın sektöre katkısının her yıl arttığını göreceğiz. 100 milyon seyirciyi yakalayacağımızı düşünüyorum.”
GİŞE KAYGISI OLMADAN FARKLI BİR İŞ YAPTIK
Muzaffer Yıldırım ile 17 Ocak’ta vizyona giren Karakomik Filmler 2’nin ön gösterimi öncesinde buluştuk. Karakomik Filmler 60 dakikalık 4 filmden oluşuyor. 2 Arada ve Kaçamak’ın yer aldığı serinin ilk filmleri geçen yıl ekim ayında vizyona girdi. 700 bin kişinin izlediği film 13 milyon lira gelir elde etti. Muzaffer Yıldırım seyirci sayısı beklentilerin altında kalan ilk filmi ve 17 Ocak’ta vizyona giren Karakomik Filmler 2 için, “Ben yapımcıyım. Cem’in bir hayali var, onun yaratıcılığına yatırım yapıyorum. Bugüne kadar birlikte yaptığımız her şeyden de çok memnunum. Gişe kaygısı yaşamadan farklı bir iş yapmak için yola çıktık. Bugüne kadar denenmemiş bir şeyi denedik. Ben 1-1.5 milyon aralığında bir seyirci bekliyordum. 5 milyon gibi bir beklentimiz olmadı zaten. Karakomik Filmler 2’yi seyirci daha iyi anlayacak diye düşünüyorum“ diye konuştu.
‘2020’DE İKİ HOLLYWOOD YAPIMINA HAZIRLANIYORUZ’
Muzaffer Yıldırım en büyük hayalinin çokuluslu bir film olduğunu söyledi. Bu filmin ABD, Fransa ve Türkiye’de geçeceğini belirten Yıldırım, “Bir Türk’ün hikâyesi olacak. Yaklaşık 5 yıldır hazırlanıyoruz. Senaryo ABD’de şu anda. Oscar’a aday bir film olacak. 2021 Mayıs’ında set çalışmalarımız başlar. 2020 için 2 Hollywood yapımına 4 de yerli yapıma hazırlanıyoruz. Holywood yapımlarından birinde Al Pacino’nun yer alması gündemde.Görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
ERDOĞAN VE ERSOY BÜYÜK EMEK VERDİ
Muzaffer Yıldırım sinema yasasının yürürlüğe girmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un emeklerinin çok değerli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. “Cumhur-başkanımız gönül koyarak ve inanarak bu sorunun üzerinde durdu. Bunun için ona minnettarız” diyen Yıldırım, “Film sektöründeki bu önemli sorunu çözmekte bu katkılar tüm sektöre yansıyacak. Çünkü bu birbirini tamamlayan bir zincir. Yapımcıların sinemadan kazandığını yine sinemaya yatırması çok önemli. Tüm yatırımın, oyuncular ve teknik ekip dahil olmak üzere her paydaşa adil dağılmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.
ASIL OLAN İÇERİK, GERİSİ HİKÂYE
2019 yılında bilet sayısında yaklaşık 11 milyon adetlik düşüş olduğuna dikkat çeken Muzaffer Yıldırım, “İnsanlar sinemaya değil filme gider. Adam online film-dizi platformlarını onlarca TV kanalını bırakıp sinemaya gelecek. Ne için gelecek, film için. Asıl olan içeriktir. İçerik iyi ise seyirci sinemaya gelir. 2019’da yeni yasa çıkıncaya kadar sektör bir bekleme dönemi geçirdi. Yasa çıktıktan sonra özellikle yılın son 3 ayına bakın en çok seyircinin yakalandığı yıl oldu 2019. Ben bunun 2020’ye de yansımasını yeni rekorların kırılmasını bekliyorum” dedi.
100 milyon liralık filmler çok yakında!
Yeni yasanın sinema sektörüne sınıf atlattığını söyleyen NuLook İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Artık hasılatı gerçekten yüzde 50-50 paylaşabiliyoruz. 3 yıl içinde 100 milyon lira bütçeli filmler, Oscar adayı yapımlar göreceğiz. Biz de iki Hollywood yapımına hazırlanıyoruz. Birinde Al Pacino’nun rol alması kesinleşmek üzere” dedi.
GEÇEN yıl ocak ayında meclisten geçen ve 1 Temmuz 2019 itibarıyla yürürlüğe giren sinema yasası sektör için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni yasa, yapımcılar ve sinemacılar arasında büyük tartışma yaratan promosyonlu satışları bitirdi. Yasadan önce bilet fiyatlarına mısır başta olmak üzere promosyon ürünleri eklenmesi, sinemacıların elde ettikleri geliri hak ettikleri ölçüde yapımcılar ile paylaşmaması ağır biçimde eleştirilmişti.
Yasanın yürürlüğe girişinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Sektörün büyük oyuncularından yapım şirketi NuLook İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım ile hem yasa sonrası sektördeki son durumu senarist, oyuncu ve yönetmen Cem Yılmaz ile yapımcılığını üstlendikleri Karakomik Filmler 2 vizyona girmeden hemen önce konuştuk. Görüşmemizin sürprizi ise Al Pacino oldu! Muzaffer Yıldırım yeni yürürlüğe giren yasanın tarihi bir önemde olduğuna dikkat çekerek başladı sözlerine. Sektörün şeffaflaştığını bu sayede sektörün daha iyi gelir sağladığını söyleyen Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın özel ilgisiyle yürürlüğe giren yasa şeffaflık kazandırdı. Şimdi bir bilet kesildiği anda devletin bilgi sistemine yansıyor. Sinemacılarla gerçekten yüzde 50-50 hasılat paylaşabiliyoruz” diye konuştu.
BİLET DÜŞÜK GÖSTERİLİRDİ
Normal şartlarda tam, öğrenci gibi iki üç kategoride bilet satılması gerekirken eski sistemde 11-12 çeşit bilet satıldığına dikkat çeken Yıldırım, “Ortada bir komedi vardı. 2013 yılında 10 lira olan ortalama sinema bileti fiyatı 5 yıl sonra ancak 12,74 lira olmuş gözüküyordu. Aradan geçen süreçte bu artışın normal olmadığı ortaydı. Sinemacı promosyon adı altında mısır kola vs’yi bilet fiyatına istediği gibi ekler satardı. Bilet fiyatı düşük gösterilir yapımcı gerçekte hak ettiği geliri alamazdı. Şimdi bu ortadan kalktı” diye konuştu.
OSCAR’LIK FİLMLER OLACAK
Yapımcıların para kazanma ihtimalinin arttığını söyleyen Muzaffer Yıldırım sektörün bir atılımın eşiğinde olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Önceki dönemde ‘2 milyon seyirci ile film kurtulur’ yorumları yapılırdı. Şimdi eşik 1.2 milyon seyirci oldu. Yeni yasa ile gelir paylaşım sisteminin sinema sektörüne yapacağı katkıyı önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlayacağız. Ben 3 yıl içinde 100 milyon lira harcanacak yapımların ortaya çıkacağını, Oscar’lık filmlerimiz olacağını düşünüyorum. Sinemacı ile yapımcı olarak aynı lastik bottayız. Yasanın sektöre katkısının her yıl arttığını göreceğiz. 100 milyon seyirciyi yakalayacağımızı düşünüyorum.”
GİŞE KAYGISI OLMADAN FARKLI BİR İŞ YAPTIK
Muzaffer Yıldırım ile 17 Ocak’ta vizyona giren Karakomik Filmler 2’nin ön gösterimi öncesinde buluştuk. Karakomik Filmler 60 dakikalık 4 filmden oluşuyor. 2 Arada ve Kaçamak’ın yer aldığı serinin ilk filmleri geçen yıl ekim ayında vizyona girdi. 700 bin kişinin izlediği film 13 milyon lira gelir elde etti. Muzaffer Yıldırım seyirci sayısı beklentilerin altında kalan ilk filmi ve 17 Ocak’ta vizyona giren Karakomik Filmler 2 için, “Ben yapımcıyım. Cem’in bir hayali var, onun yaratıcılığına yatırım yapıyorum. Bugüne kadar birlikte yaptığımız her şeyden de çok memnunum. Gişe kaygısı yaşamadan farklı bir iş yapmak için yola çıktık. Bugüne kadar denenmemiş bir şeyi denedik. Ben 1-1.5 milyon aralığında bir seyirci bekliyordum. 5 milyon gibi bir beklentimiz olmadı zaten. Karakomik Filmler 2’yi seyirci daha iyi anlayacak diye düşünüyorum“ diye konuştu.
‘2020’DE İKİ HOLLYWOOD YAPIMINA HAZIRLANIYORUZ’
Muzaffer Yıldırım en büyük hayalinin çokuluslu bir film olduğunu söyledi. Bu filmin ABD, Fransa ve Türkiye’de geçeceğini belirten Yıldırım, “Bir Türk’ün hikâyesi olacak. Yaklaşık 5 yıldır hazırlanıyoruz. Senaryo ABD’de şu anda. Oscar’a aday bir film olacak. 2021 Mayıs’ında set çalışmalarımız başlar. 2020 için 2 Hollywood yapımına 4 de yerli yapıma hazırlanıyoruz. Holywood yapımlarından birinde Al Pacino’nun yer alması gündemde.Görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
ERDOĞAN VE ERSOY BÜYÜK EMEK VERDİ
Muzaffer Yıldırım sinema yasasının yürürlüğe girmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un emeklerinin çok değerli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. “Cumhur-başkanımız gönül koyarak ve inanarak bu sorunun üzerinde durdu. Bunun için ona minnettarız” diyen Yıldırım, “Film sektöründeki bu önemli sorunu çözmekte bu katkılar tüm sektöre yansıyacak. Çünkü bu birbirini tamamlayan bir zincir. Yapımcıların sinemadan kazandığını yine sinemaya yatırması çok önemli. Tüm yatırımın, oyuncular ve teknik ekip dahil olmak üzere her paydaşa adil dağılmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.
ASIL OLAN İÇERİK, GERİSİ HİKÂYE
2019 yılında bilet sayısında yaklaşık 11 milyon adetlik düşüş olduğuna dikkat çeken Muzaffer Yıldırım, “İnsanlar sinemaya değil filme gider. Adam online film-dizi platformlarını onlarca TV kanalını bırakıp sinemaya gelecek. Ne için gelecek, film için. Asıl olan içeriktir. İçerik iyi ise seyirci sinemaya gelir. 2019’da yeni yasa çıkıncaya kadar sektör bir bekleme dönemi geçirdi. Yasa çıktıktan sonra özellikle yılın son 3 ayına bakın en çok seyircinin yakalandığı yıl oldu 2019. Ben bunun 2020’ye de yansımasını yeni rekorların kırılmasını bekliyorum” dedi.