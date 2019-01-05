Erken ergenlik demeden önce…

Sırf kapıları çarpıyor, anne babasına bağırıyor, öfkeden çıldırıyor diye sekiz yaşındaki bir çocuk ergenliğe girmiş sayılır mı? Prof. Dr. Bengi Semerci erken ergenliğin bir gerçek olduğunu, ama sebeplerinin bunlar olmadığını söylüyor.
Ergenlik nedir?
Ergenlik fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal gelişim sürecidir. Genellikle hızlı fiziksel değişimlerle başlar ve psikolojik ve sosyal olgunlaşma ile sürer. Ciddi bir süreçtir. Çocuklar bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini bu süreçte kazanır, ama çok da belirli olmayan bir zaman diliminde sona erer. Yani ergenliğin başlangıç yaşı gibi bitiş yaşı da ülkeye, sosyal çevreye göre değişebilir. Ergenliğin üç dönemi vardır. Erken ergenlik 12-14 yaş, orta ergenlik 15-17 yaş geç ergenlik ise 18-21 yaşları arasında gerçekleşir.
Günümüz çocukları neden erken ergenlik yaşıyor?
Ergenlik fiziksel değişimlerle başlayan bir süreçtir, ancak beslenme koşulları ve çevresel etkenler çocuktaki fiziksel değişimlerin erken ya da geç başlamasına sebep olabilir. Önce beden yağlanması, sonra tüylenme ve en son olarak da mensturasyon ya da boşalma süreci gerçekleşir. Ruhsal süreçler bu fiziksel değişime, çevrenin tutumuna, ailenin tutumuna bağlı olarak değişir. Dolayısıyla erken ergenlik fiziksel değişimlerle belirlenir. Çoğunlukla yanlış beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan obesiteden kaynaklanır. Bu durum da hormonal etkilere bağlıdır. Eğer kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce ergenliğe özgü fiziksel değişimler (meme dokusu gelişimi, tüylenme, adet kanaması vb.) başlarsa ‘erken ergenlikten’ söz edebiliriz.
8-9 yaşındaki bir çocuğun öfkesi onun ergenliğe girdiğine kanıt mıdır?
Ailelere bağırarak yanıt vermek, itiraz etmek ve diğer davranış sorunları ergenlikle değil, sınır koyma problemleri ile ilişkilidir. Doğru sınır konulan, aile ilişkileri dengede tutulan durumlarda, bu davranış sorunlarının büyük bir kısmı ergenlikte dahi görülmez. Bu çok önemli bir nokta! Yani çocuğunun erken ergenliğe girmesinden endişelenen aileler, öncelikle çocuğunda ergenliğe özgü fiziksel değişimlerin başlayıp başlamadığına bakmalı.
Peki, anne babalara ne önerirsiniz?
Eğer çocuklarında tüylenme, adet kanaması gibi belirtiler 8-9 yaşlarındayken görülmeye başlamışsa mutlaka bir Çocuk Endokrinoloji uzmanına başvursunlar. Çünkü bu erken ergenlik belirtisidir. Ancak çocukları kendileriyle çatışıyor, yaşlarına uygun olmayan isteklerde bulunuyorsa o zaman psikiyatri uzmanına başvurmalılar. Çünkü bu durumda aileler hem kendi tutumlarında hem çevresel etkenlerde hem de çocukla aralarında bir sınır ve etkileşim sorunu yaşanıyor demektir. Erken ergenlik kapı çarpmakla, itiraz etmekle, öfkeli ve sinirli olmakla açıklanamaz.
MUTLULUĞUN TEMELİ ÇOCUKLUK
LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın sekizincisini Trabzon’da gerçekleştirdik. “Mutluluğun temeli çocukluk” konusunu tartıştığımız söyleşide Dr. Şirin Seçkin ve LC Waikiki reklam yüzü İrem Helvacıoğlu sorularımı yanıtladı. Çok güzel bir buluşmaydı. Trabzonluların yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. Söyleşimizin kısa videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
HADİ GİDELİM
Hayallerle dolu küçük evler
Bu atölyede çocuklar hem müze gezecek hem de kendi minyatür evlerini tasarlayacaklar.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 56,50 TL
Tel: (0212) 369 66 00
Baskı resim atölyesi
Baskı resim tekniklerini öğrenen çocuklar kendi resimlerini özgürce hazırlayacak. Bu atölye 5-8 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 15.30
Fiyat: 15 TL
Tel: (0212) 252 35 00
Papagenolar
Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alan oyunda tüm aryalar Türkçe seslendirilecek.
Yer: İstanbul-Kozyatağı Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 12.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 658 00 15
Moana ve kırmızı balık macerası
Çocukların çok sevdiği Moana yepyeni bir oyunla sahnede. Oyunda iyilik, dostluk, paylaşmak ve yardımlaşma kavramlarına vurgu yapılıyor.
Yer: Ankara-Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 20 TL
Tel: (0312) 344 08 98
HAFTANIN KİTABI
Eğer çocuklarınız anlamsız korkular yaşıyorsa ‘Canavar Gördüm Sanki’ tam onlara göre bir kitap. Özellikle de karanlıktan korkan çocuklar için…
Yayınevi: Hürriyet Kitap
Yazar: Şirin Dağtekin Yenen
Tür: Hikâye
Sayfa: 32
Fiyat: 21 TL
Erken ergenlik demeden önce…
Sırf kapıları çarpıyor, anne babasına bağırıyor, öfkeden çıldırıyor diye sekiz yaşındaki bir çocuk ergenliğe girmiş sayılır mı? Prof. Dr. Bengi Semerci erken ergenliğin bir gerçek olduğunu, ama sebeplerinin bunlar olmadığını söylüyor.
Ergenlik nedir?
Ergenlik fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal gelişim sürecidir. Genellikle hızlı fiziksel değişimlerle başlar ve psikolojik ve sosyal olgunlaşma ile sürer. Ciddi bir süreçtir. Çocuklar bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini bu süreçte kazanır, ama çok da belirli olmayan bir zaman diliminde sona erer. Yani ergenliğin başlangıç yaşı gibi bitiş yaşı da ülkeye, sosyal çevreye göre değişebilir. Ergenliğin üç dönemi vardır. Erken ergenlik 12-14 yaş, orta ergenlik 15-17 yaş geç ergenlik ise 18-21 yaşları arasında gerçekleşir.
Günümüz çocukları neden erken ergenlik yaşıyor?
Ergenlik fiziksel değişimlerle başlayan bir süreçtir, ancak beslenme koşulları ve çevresel etkenler çocuktaki fiziksel değişimlerin erken ya da geç başlamasına sebep olabilir. Önce beden yağlanması, sonra tüylenme ve en son olarak da mensturasyon ya da boşalma süreci gerçekleşir. Ruhsal süreçler bu fiziksel değişime, çevrenin tutumuna, ailenin tutumuna bağlı olarak değişir. Dolayısıyla erken ergenlik fiziksel değişimlerle belirlenir. Çoğunlukla yanlış beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan obesiteden kaynaklanır. Bu durum da hormonal etkilere bağlıdır. Eğer kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce ergenliğe özgü fiziksel değişimler (meme dokusu gelişimi, tüylenme, adet kanaması vb.) başlarsa ‘erken ergenlikten’ söz edebiliriz.
8-9 yaşındaki bir çocuğun öfkesi onun ergenliğe girdiğine kanıt mıdır?
Ailelere bağırarak yanıt vermek, itiraz etmek ve diğer davranış sorunları ergenlikle değil, sınır koyma problemleri ile ilişkilidir. Doğru sınır konulan, aile ilişkileri dengede tutulan durumlarda, bu davranış sorunlarının büyük bir kısmı ergenlikte dahi görülmez. Bu çok önemli bir nokta! Yani çocuğunun erken ergenliğe girmesinden endişelenen aileler, öncelikle çocuğunda ergenliğe özgü fiziksel değişimlerin başlayıp başlamadığına bakmalı.
Peki, anne babalara ne önerirsiniz?
Eğer çocuklarında tüylenme, adet kanaması gibi belirtiler 8-9 yaşlarındayken görülmeye başlamışsa mutlaka bir Çocuk Endokrinoloji uzmanına başvursunlar. Çünkü bu erken ergenlik belirtisidir. Ancak çocukları kendileriyle çatışıyor, yaşlarına uygun olmayan isteklerde bulunuyorsa o zaman psikiyatri uzmanına başvurmalılar. Çünkü bu durumda aileler hem kendi tutumlarında hem çevresel etkenlerde hem de çocukla aralarında bir sınır ve etkileşim sorunu yaşanıyor demektir. Erken ergenlik kapı çarpmakla, itiraz etmekle, öfkeli ve sinirli olmakla açıklanamaz.
MUTLULUĞUN TEMELİ ÇOCUKLUK
LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın sekizincisini Trabzon’da gerçekleştirdik. “Mutluluğun temeli çocukluk” konusunu tartıştığımız söyleşide Dr. Şirin Seçkin ve LC Waikiki reklam yüzü İrem Helvacıoğlu sorularımı yanıtladı. Çok güzel bir buluşmaydı. Trabzonluların yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. Söyleşimizin kısa videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
HADİ GİDELİM
Hayallerle dolu küçük evler
Bu atölyede çocuklar hem müze gezecek hem de kendi minyatür evlerini tasarlayacaklar.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 56,50 TL
Tel: (0212) 369 66 00
Baskı resim atölyesi
Baskı resim tekniklerini öğrenen çocuklar kendi resimlerini özgürce hazırlayacak. Bu atölye 5-8 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 15.30
Fiyat: 15 TL
Tel: (0212) 252 35 00
Papagenolar
Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alan oyunda tüm aryalar Türkçe seslendirilecek.
Yer: İstanbul-Kozyatağı Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 12.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 658 00 15
Moana ve kırmızı balık macerası
Çocukların çok sevdiği Moana yepyeni bir oyunla sahnede. Oyunda iyilik, dostluk, paylaşmak ve yardımlaşma kavramlarına vurgu yapılıyor.
Yer: Ankara-Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 20 TL
Tel: (0312) 344 08 98
HAFTANIN KİTABI
Eğer çocuklarınız anlamsız korkular yaşıyorsa ‘Canavar Gördüm Sanki’ tam onlara göre bir kitap. Özellikle de karanlıktan korkan çocuklar için…
Yayınevi: Hürriyet Kitap
Yazar: Şirin Dağtekin Yenen
Tür: Hikâye
Sayfa: 32
Fiyat: 21 TL