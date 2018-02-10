Vadinin en yenisi Michelle

Beyaz, ferah, insanın içini açan sade ve yazlık bir dekor... Sigara içilebilen bahçesinin ortasında bir defne ağacı... Ağacın etrafı, İstinyepark’tan gına getirmiş Göktürk, Kemerburgaz sakinleri ve Vadi İstanbul’un yerli ahalisi... Fransız esintili brasserie kafasındaki Michelle’in masaları hafta içi olmasına rağmen dolu.

Sadece Michelle mi? Meğer ben geri kalmışım; Ayazağa’daki Vadi İstanbul şehrin yeni yaşam alanı olarak almış başını gidiyor. Michelle gibi Galliard, Serafina, Big Chef’s gibi komşuları da aynı durumda. Birinde buluşulup diğerine geçiliyor; sonra konser varsa Jolly Joker’e, yoksa Serafina’da canlı müziğe...



Bruschetta ton balığı tartar (Fotoğraflar: Murat Şaka)

Belki karşınıza Tarkan çıkar

Henüz görmediyseniz, araçla da gidiliyor, metroyla da. Metroya havaray bağlantısı var.

Ha küçük de bir hatırlatma: Pat diye önünüze çıkarsa şaşırmayın, vadinin sakinlerinden biri de Tarkan.



Dana kaburga bun

Gidince ne yemeli, ne içmeli?

◊ Soğan çorbası: Üzeri peynir kaplı olarak geliyor; 19 lira.

◊ Köz pancar: En çok satılan meze; içinde keçi peyniri var; 31 lira.

◊ Dana kaburga: ‘Bun’ adında küçük sandviçlerde geliyor; 29 lira.

◊ Reyhan kokteyli: Kaynatıp, suyuna votka ve salatalık suyu ekliyorlar; 38 lira.



Üstü peynir kaplı soğan çorbası

Kaan Boyner, Önder Öztarhan ve Ercan Gümüşkaya’nın ortaklaşa açtığı Michelle haftanın her günü 09.00-02.00 arası açık. Yakında Maltepe, Ataşehir, İzmir, Ankara ve Eskişehir şubeleri geliyor. (0212) 223 23 93

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Manuş Baba Beşiktaş İF Performance Hall’da, Teoman İzmir Ooze Venue’de, Demet Akalın Beylikdüzü Patron Bistro’da, MFÖ Bursa Atatürk KKM’de, Volkan Konak Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Yıldız Tilbe Vadi İstanbul Jolly Joker’de...

DERSAADET'TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

∆ Fotoğrafçı Mustafa Seven’in İstanbul’un en iyi sekiz selfie noktasını seçtiğini...

Bir cep telefonu markasının yeni ürünü için yapılan seçmede Ayasofya’nın birinci olduğunu...

∆ Adım Adım İstanbul gezileri çerçevesinde bugün Beyoğlu Pera turu yapılacağını...

Saat 10.00’da Galatasaray’dan başlanacak geziye katılım ücretinin 140 lira olduğunu...

∆ Yarın İstanbul, İzmir ve Antalya’da ‘couple run’ yani çiftler koşusu düzenlendiğini...

Koşulara katılmak isteyen ‘romantik’lerin www.uzunetap.com adresini ziyaret edebileceklerini...

140 TL

‘Wonderful Life’ ve ‘Stay’ şarkılarıyla milyonların kalbini çalan İngiliz synthpop ikilisi Hurts’ün bu akşam Zincirlikuyu Zorlu PSM’deki partisine giriş ücreti.