Hadise’nin TT olan kostümlü paylaşımı neden yaptığını biliyoruz. Bence yerden göğe kadar da haklı ama... İşte orada önemli bir “ama” var.
Antalya’daki Regnum Carya Oteli’nde sahne alan Hadise, programdan sonra mayovari kostümüyle sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ortalık birbirine girdi.
Taraflar ve mutat pozisyonları on yıllardır belli...
Biri İİGKKK (İsteyen İstediğini Giyer, Kimse Kimseye Karışamaz) lobisi...
Bir diğeri MTOİİBF (Muhafazakâr Tribünlere Oynamak İçin İşte Beklediğim Fırsat) cenahı...
Hadise’nin bunu neden yaptığını tahmin etmek zor değil.
Kısa süre önce, çok çirkin bir saldırıyla giyim tarzı ahlak konusu haline getirildi Hadise’nin.
Hem de bir kadın tarafından.
Şimdi dönüp Sevda Türküsev ve heveslilerine nanik yapıyor.
Mesaj şu bence: “Plajda, sokakta ya da sahnede... Ne giyeceğimi size mı soracağım? İster mayoyla çıkarım, ister bikiniyle. Benim üzerimden prim yapmaya kalkmayın, kendi işinize bakın...”
Bence yerden göğe kadar da haklı.
Ama derdi buysa eğer, keşke bunu daha estetik bir şekilde yapsaydı. Çünkü tuhaflık kostümde değil, Hadise’de.
Söz konusu kostüm, Beyonce’nin Adidas’la işbirliği yaparak hazırladığı koleksiyondan.
Kumaşı az olmasına rağmen Hadise’nin tomarla para ödediğine de eminim.
Soru şu:
Bu kadar ciddi basen problemi olan biri, neden ısrarla böyle şeyler giymek ister ki?
Hadi menajerini, stil danışmanını falan geçtim. İnsanın “Ya bu olmamış” diyecek hiç mi arkadaşı olmaz?
Beyonce’nin kendisine de yakışmıyor ki...
Dobralıkta bu hafta
◊ Oyuncu İrem Sak, gazeteciler bir erkekte aradığı özellikleri sorunca “Nefes alsın yeter” demiş.
Üzülme İrem, beterin beteri var. Biz fotosenteze de razıyız...
◊ Tuğba Özay başrolünde oynadığı ve yalnızca 27 kişinin gittiği “Laz Kit” filmine kendisinin de gitmediğini açıklamış.
Üzülme Tuğba, zaten bu durumda filme kimlerin gitmediği değil, kimin gittiği haber...
◊ Yeliz Yeşilmen sosyal medyasından Türkiye topraklarının tanıtımına katkıda bulunduğu için Kültür Bakanlığı’ndan plaket beklediğini söylemiş.
Üzülme Yeliz, plaket gelmese de bu topraklar sana minnettar. Artık Toprak Dedemiz de gitti, tek tabancasın.
Hey Allah’ım...
Tuhaflık kostümde değil Hadise’de
Hadise’nin TT olan kostümlü paylaşımı neden yaptığını biliyoruz. Bence yerden göğe kadar da haklı ama... İşte orada önemli bir “ama” var.
Antalya’daki Regnum Carya Oteli’nde sahne alan Hadise, programdan sonra mayovari kostümüyle sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ortalık birbirine girdi.
Taraflar ve mutat pozisyonları on yıllardır belli...
Biri İİGKKK (İsteyen İstediğini Giyer, Kimse Kimseye Karışamaz) lobisi...
Bir diğeri MTOİİBF (Muhafazakâr Tribünlere Oynamak İçin İşte Beklediğim Fırsat) cenahı...
Hadise’nin bunu neden yaptığını tahmin etmek zor değil.
Kısa süre önce, çok çirkin bir saldırıyla giyim tarzı ahlak konusu haline getirildi Hadise’nin.
Hem de bir kadın tarafından.
Şimdi dönüp Sevda Türküsev ve heveslilerine nanik yapıyor.
Mesaj şu bence: “Plajda, sokakta ya da sahnede... Ne giyeceğimi size mı soracağım? İster mayoyla çıkarım, ister bikiniyle. Benim üzerimden prim yapmaya kalkmayın, kendi işinize bakın...”
Bence yerden göğe kadar da haklı.
Ama derdi buysa eğer, keşke bunu daha estetik bir şekilde yapsaydı. Çünkü tuhaflık kostümde değil, Hadise’de.
Söz konusu kostüm, Beyonce’nin Adidas’la işbirliği yaparak hazırladığı koleksiyondan.
Kumaşı az olmasına rağmen Hadise’nin tomarla para ödediğine de eminim.
Soru şu:
Bu kadar ciddi basen problemi olan biri, neden ısrarla böyle şeyler giymek ister ki?
Hadi menajerini, stil danışmanını falan geçtim. İnsanın “Ya bu olmamış” diyecek hiç mi arkadaşı olmaz?
Beyonce’nin kendisine de yakışmıyor ki...
Dobralıkta bu hafta
◊ Oyuncu İrem Sak, gazeteciler bir erkekte aradığı özellikleri sorunca “Nefes alsın yeter” demiş.
Üzülme İrem, beterin beteri var. Biz fotosenteze de razıyız...
◊ Tuğba Özay başrolünde oynadığı ve yalnızca 27 kişinin gittiği “Laz Kit” filmine kendisinin de gitmediğini açıklamış.
Üzülme Tuğba, zaten bu durumda filme kimlerin gitmediği değil, kimin gittiği haber...
◊ Yeliz Yeşilmen sosyal medyasından Türkiye topraklarının tanıtımına katkıda bulunduğu için Kültür Bakanlığı’ndan plaket beklediğini söylemiş.
Üzülme Yeliz, plaket gelmese de bu topraklar sana minnettar. Artık Toprak Dedemiz de gitti, tek tabancasın.
Hey Allah’ım...