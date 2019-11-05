Tiktok kapanınca Türkiye, İsviçre mi olacak?

Beğenirsiniz, beğenmezsiniz... Ama pazarcı amca da orada, alt kattaki başı bağlı komşu teyze de. Bakmazsın, olur biter. Kapattırmaya çalışmak niye?
Twitter’da durup durup Tiktok uygulamasının kapatılması TT oluyor.
Neresinden tutsanız dökülen bir şey:
Birbirlerine destek olmaları gerekirken, bir sosyal medya platformunda, başka bir sosyal medya platformunun kapatılması için kampanya yürütülüyor.
Bilmeyenler için kısaca anlatalım:
Tiktok, çoğunlukla alt gelir gruplarının kullandığı, videolar yükleyip birbirlerini takip ettikleri bir uygulama.
Beğenirsiniz, beğenmezsiniz... Ama pazarcı amca da orada, alt kattaki başı bağlı komşu teyze de.
Komiklikler, taklitler yapıyorlar, klip çekiyorlar, danslarını sergiliyorlar. Birçok insana komik gelmeyebilir ama mesela ben, acayip eğleniyorum.
Hiç paylaşım yapmadım ama izlemeye bir başlayınca, telefonun şarjı bitene kadar duramıyorum.
Her şeyden önce gerçek. Kimse Instagram’da olduğu gibi caka satmaya çalışmıyor, kendisini olduğundan daha güzel, zengin, sağlıklı satmaya kalkmıyor.
TT olan hashtag’in altına yazılanlara baktım.
Yok IQ’su 3 olanlar kullanıyormuş, yok kapatmakla kalınmasınmış üstüne benzin döküp yakılmalıymış, yok aslında kapatılmamalıymış, Tiktok sayesinde kimin ne mal olduğunu anlıyormuşuz.
Bu tepeden bakan, kitleleri aşağılayan yasakçı zihniyet ne istiyor halkın eğlencesinden, anlamak mümkün değil. Onlar sizin gibi gittikleri egzotik ülkeleri koyamıyor, pahalı saatlerini paylaşamıyor diye sosyal medyada olmasınlar mı yani?
Beğenmiyorsan bakmazsın, olur biter.
Kapattırmaya çalışmak niye?
Yok efendim çocuk istismarına açıkmış...
Facebook değil mi? Instagram’da da yok mu böyle sapıklar?
Onlar da kampanya yapsa iyi mi olur?
Sanki Tiktok kapatılsa bir gecede milli gelirimiz artacak, eğitim düzeyimiz yükselecek, İsviçre olacağız...
Tiktok Çin kökenli bir uygulama ama en çok Türkiye’de popüler. Çinliler bile şaşmış bu işe.
Demek bizim halkımızı yakalayan bir yanı var.
Niçin kampanya yürütecek kadar nefret ediyoruz?
Tiktok’çular da toplaşıp “Instagram kapatılsın” kampanyası yapsa iyi mi olur? Kime, ne faydası var?
Koskoca sosyal medya kime dar geldi de sığmıyoruz?
Sen bu filme gidersin, öbürü diğer filme... Sen kebapçıda doyurursun karnını, diğeri börekçide...
Sen caz seversin, öbürü kemençe...
Bu yok saymak, hatta yok etmeye çalışmak niye?
Sonra sokakta, bayramda, mitingde ya da plajda...
Nasıl bakacağız birbirimizin yüzüne?
Ne istiyorsunuz sizin sahip olduklarınıza sahip olamayan insanlardan?
Onların da birazcık olsun gülmeye, eğlenmeye, yeri gelince saçmalamaya hakkı yok mu? Çok ayıp Türkiye. Ayrımcı olduğunda inanılmaz çirkin oluyorsun.
#halkıntiktokunadokunma #dokundurtma
Tiktok kapanınca Türkiye, İsviçre mi olacak?
Beğenirsiniz, beğenmezsiniz... Ama pazarcı amca da orada, alt kattaki başı bağlı komşu teyze de. Bakmazsın, olur biter. Kapattırmaya çalışmak niye?
Twitter’da durup durup Tiktok uygulamasının kapatılması TT oluyor.
Neresinden tutsanız dökülen bir şey:
Birbirlerine destek olmaları gerekirken, bir sosyal medya platformunda, başka bir sosyal medya platformunun kapatılması için kampanya yürütülüyor.
Bilmeyenler için kısaca anlatalım:
Tiktok, çoğunlukla alt gelir gruplarının kullandığı, videolar yükleyip birbirlerini takip ettikleri bir uygulama.
Beğenirsiniz, beğenmezsiniz... Ama pazarcı amca da orada, alt kattaki başı bağlı komşu teyze de.
Komiklikler, taklitler yapıyorlar, klip çekiyorlar, danslarını sergiliyorlar. Birçok insana komik gelmeyebilir ama mesela ben, acayip eğleniyorum.
Hiç paylaşım yapmadım ama izlemeye bir başlayınca, telefonun şarjı bitene kadar duramıyorum.
Her şeyden önce gerçek. Kimse Instagram’da olduğu gibi caka satmaya çalışmıyor, kendisini olduğundan daha güzel, zengin, sağlıklı satmaya kalkmıyor.
TT olan hashtag’in altına yazılanlara baktım.
Yok IQ’su 3 olanlar kullanıyormuş, yok kapatmakla kalınmasınmış üstüne benzin döküp yakılmalıymış, yok aslında kapatılmamalıymış, Tiktok sayesinde kimin ne mal olduğunu anlıyormuşuz.
Bu tepeden bakan, kitleleri aşağılayan yasakçı zihniyet ne istiyor halkın eğlencesinden, anlamak mümkün değil. Onlar sizin gibi gittikleri egzotik ülkeleri koyamıyor, pahalı saatlerini paylaşamıyor diye sosyal medyada olmasınlar mı yani?
Beğenmiyorsan bakmazsın, olur biter.
Kapattırmaya çalışmak niye?
Yok efendim çocuk istismarına açıkmış...
Facebook değil mi? Instagram’da da yok mu böyle sapıklar?
Onlar da kampanya yapsa iyi mi olur?
Sanki Tiktok kapatılsa bir gecede milli gelirimiz artacak, eğitim düzeyimiz yükselecek, İsviçre olacağız...
Tiktok Çin kökenli bir uygulama ama en çok Türkiye’de popüler. Çinliler bile şaşmış bu işe.
Demek bizim halkımızı yakalayan bir yanı var.
Niçin kampanya yürütecek kadar nefret ediyoruz?
Tiktok’çular da toplaşıp “Instagram kapatılsın” kampanyası yapsa iyi mi olur? Kime, ne faydası var?
Koskoca sosyal medya kime dar geldi de sığmıyoruz?
Sen bu filme gidersin, öbürü diğer filme... Sen kebapçıda doyurursun karnını, diğeri börekçide...
Sen caz seversin, öbürü kemençe...
Bu yok saymak, hatta yok etmeye çalışmak niye?
Sonra sokakta, bayramda, mitingde ya da plajda...
Nasıl bakacağız birbirimizin yüzüne?
Ne istiyorsunuz sizin sahip olduklarınıza sahip olamayan insanlardan?
Onların da birazcık olsun gülmeye, eğlenmeye, yeri gelince saçmalamaya hakkı yok mu? Çok ayıp Türkiye. Ayrımcı olduğunda inanılmaz çirkin oluyorsun.
#halkıntiktokunadokunma #dokundurtma